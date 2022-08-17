Заболеваемость туберкулезом выросла в СКО

Значительный рост заболеваемости туберкулезом зафиксирован в Северо-Казахстанской области. В этом году медики стали активнее выявлять больных туберкулезом в ходе профилактических осмотров, в результате выявлен рост заболеваемости на 35,45% (на 26 случаев), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Общий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в этом году составил 18,76 против 13,85 за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: показатель заболеваемости туберкулезом в целом по Казахстану – 19,62. Такие цифры прозвучали на заседании областного акимата.

Самый значительный рост заболеваемости туберкулезом наблюдается в Петропавловске - в 1,77 раза. Превышение областного показателя заболеваемости отмечается также в Есильском, Тайыншинском, Айыртауском и Кызылжарском районах.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Татьяны Горловой, основным резервуаром инфекции являются больные с запущенными формами туберкулёза. Таковых выявлено два случая.

Чаще всего туберкулезная палочка ударяет по безработным жителям (49%).

Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Северо-Казахстанской области, санитарные врачи рекомендовали носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте.