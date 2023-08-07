Забота о братьях меньших

Статьи
0
Самат Бейсембаев

В столице волонтеры организовали уличную фотовыставку. Таким образом они пытаются привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных.

фото Игоря Бургандинова

На Атырауском мосту в цент­ральном парке волонтеры в рамках проекта Birgemiz: Ayala провели фотовыставку бездомных животных. Цель – развитие волонтерских инициатив для формирования ответственного и бережного отношения к животным.

– У проекта посыл такой – ответственное, гуманное отношение к животным, – говорит координатор Birgemiz: Ayala Гульшат Алписова. – Данная акция нацелена на то, чтобы поддержать бездомных животных, привлечь внимание ко всем приютам в Казахстане. Мы хотим, чтобы у каждого человека в сердце зародилось намерение взять бездомное животное себе и нести за него ответственность.

Одна из проводимых акций в рамках проекта – «Лучший друг», которая привлекает известных личностей для фотосессии с животными из приюта.

– Моя аудитория насчитывает 2,5 миллиона человек, – говорит TikTok-блогер Арман Султанов. – Мама с детства учила меня относиться к животным как к друзьям, потому что они тоже чувствуют нашу боль, наши эмоции. У нас в семье было девять кошек и четыре собаки. Всякий раз, когда я встречал бездомных кошек на улице, то приводил их домой. И сейчас, работая в медиасфере, стараюсь говорить людям о важности бережного отношения к братьям меньшим.

Всего в стране действуют 150 официальных приютов. К сожалению, все они испытывают острую нехватку финансов. Денег порой не хватает на самое необходимое – корм, лекарства. А животных, отмечают волонтеры, поступает все больше.

– Мы держим связь с каждым прию­том. Они выживают, можно сказать, за счет волонтерских инициатив. Мне очень много звонков поступает с просьбой о помощи. Мы в свою очередь привлекаем блогеров, чтобы люди как-то помогали приютам, пусть даже не финансово, а просто физичес­ки, – добавляет Гульшат Алписова.

Между тем с 1 сентября в Казахстане вступают в силу правила учета собак и кошек. Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами, физическими или негосударственными юридическими лицами, осуществляю­щими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

– Согласно законодательству владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет средства учета, к которым относятся болюсы, чипы и другие изделия, – добавили в ведомстве.

#Астана #проект #общество #волонтеры #бездомные животные #фотовыставка #Лучший друг

Популярное

Все
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
СКВЕРная история
Отличный дебют!
Творчество молодых
Кому должен служить аким?
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Отличный дебют!
Выход за «красную линию»
К нам спешат товары из Кабула
Кто сеет мир и лад, тот пожинает счастье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]