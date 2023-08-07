Забота о братьях меньших

На Атырауском мосту в цент­ральном парке волонтеры в рамках проекта Birgemiz: Ayala провели фотовыставку бездомных животных. Цель – развитие волонтерских инициатив для формирования ответственного и бережного отношения к животным.

– У проекта посыл такой – ответственное, гуманное отношение к животным, – говорит координатор Birgemiz: Ayala Гульшат Алписова. – Данная акция нацелена на то, чтобы поддержать бездомных животных, привлечь внимание ко всем приютам в Казахстане. Мы хотим, чтобы у каждого человека в сердце зародилось намерение взять бездомное животное себе и нести за него ответственность.

Одна из проводимых акций в рамках проекта – «Лучший друг», которая привлекает известных личностей для фотосессии с животными из приюта.

– Моя аудитория насчитывает 2,5 миллиона человек, – говорит TikTok-блогер Арман Султанов. – Мама с детства учила меня относиться к животным как к друзьям, потому что они тоже чувствуют нашу боль, наши эмоции. У нас в семье было девять кошек и четыре собаки. Всякий раз, когда я встречал бездомных кошек на улице, то приводил их домой. И сейчас, работая в медиасфере, стараюсь говорить людям о важности бережного отношения к братьям меньшим.

Всего в стране действуют 150 официальных приютов. К сожалению, все они испытывают острую нехватку финансов. Денег порой не хватает на самое необходимое – корм, лекарства. А животных, отмечают волонтеры, поступает все больше.

– Мы держим связь с каждым прию­том. Они выживают, можно сказать, за счет волонтерских инициатив. Мне очень много звонков поступает с просьбой о помощи. Мы в свою очередь привлекаем блогеров, чтобы люди как-то помогали приютам, пусть даже не финансово, а просто физичес­ки, – добавляет Гульшат Алписова.

Между тем с 1 сентября в Казахстане вступают в силу правила учета собак и кошек. Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов, учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами, физическими или негосударственными юридическими лицами, осуществляю­щими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

– Согласно законодательству владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет средства учета, к которым относятся болюсы, чипы и другие изделия, – добавили в ведомстве.