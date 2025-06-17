Забота юных палуанов о природе

Таза Казахстан
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Анастасия Михайлова

Посадка деревьев, полив саженцев, уборка территорий от мусора – эти и другие проявления заботы об окружающей среде становятся доброй традицией для молодых столичных спортсменов. Недавно воспитанники детско-юношес­кой спортивной школы № 7 акимата г. Астаны в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» полили яблони и кустарники, высаженные возле спорткомплекса «Аспан».

фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Астаны

По словам тренера по қазақ күресі Тилегена Кобейсина, юные палуаны таким образом решили внести вклад в охрану окружающей среды. Взяв пару ведер воды, тренеры помогли насаждениям утолить жажду в жаркий день. Примеру наставников последовали и их подопечные.

– Спортсмены, занимающиеся в секции по қазақ күресі, проходят летние учебно-тренировочные сборы на базе спортивного комплекса «Аспан». Сегодня, помимо тренировок в зале, мы напомнили им о важности заботы о природе. Все вместе мы вышли во двор и полили яблони. Важно с раннего возраста формировать любовь к природе и ответственное отношение к экологии, – добавил тренер.

В рамках акции «Таза Қазақстан» молодые спортсмены столицы также проводят веселые старты среди детей, направленные на популяризацию активного образа жизни, развитие дворового спорта и формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Недавно юноши и девушки приняли участие в республиканском челлендже «Один день без автомобилей»: они отправились на работу и в спортзал, используя альтернативные способы передвижения, без личных авто. Некоторые выбрали велосипед, другие – общественный транспорт и электросамокаты.

Спортсмены записали видеообращение, призывая своих коллег присоединиться к акции. Среди участников челленджа были велогонщики Мансур Бралин и Богдан Поберевский, гимнаст Асан Мурат, сурдокаратист Айнур Есмагамбетов, тренер по кикбоксингу Рахат Мухаметрахим и другие. По словам пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Астаны Мадины Айткалиевой, к акции также активно присоединились сотрудники и тренерский состав подведомственных учреждений.

Ранее воспитанницы школы гимнас­тики IZUMRUD высадили саженцы рябин, сосен и яблонь в парке «Коктал». Тогда основатель школы Меруерт­ Балгинбаева говорила о том, как важно развивать не только спортивные навыки, но и воспитывать любовь к природе, уважение к окружающему миру. Сами же участники акции выразили уверенность, что посаженные деревья станут символом единства и заботы о будущем и важным шагом на пути к формированию экологически ориентированного поколения.

Инициированная Главой государства акция «Таза Қазақстан» продолжает набирать обороты, и к ней активно подключаются спортсмены. В середине мая казахстанские паралимпийцы во главе с руководителем управления физической культуры и спорта Астаны Василием Левитом возле легкоатлетического комплекса Qazaqstan высадили саженцы хвойных деревьев.

Добавим, что все упомянутые мероприятия – лишь часть из проводимых в столице в рамках «Таза Қазақстан», в которых участвуют представители спортивных учреждений.

#дети #экоакция #«Таза Қазақстан» #управление физической культуры и спорта Астаны

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