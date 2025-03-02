Заброшенные в 90-е годы многоэтажки восстановят в Курчатове

Фото: акимат области Абай

Аким области Абай Берик Уали с рабочей поездкой посетил город Курчатов.

Глава региона осмотрел Дом детского и юношеского творчества, реконструированный за счет частных инвестиций. Здесь, помимо кружков по робототехнике, шитью, танцам, гончарному делу и игровым технологиям, оборудован актовый зал.

После открытия учреждения работой обеспечат около 20 человек.

В настоящее время в городе активно ведутся работы по восстановлению заброшенных зданий. Постепенно приводятся в порядок пустующие многоэтажные дома. В Курчатове подлежат реконструкции 28 зданий. На данный момент восстанавливаются два жилых дома, в ближайшее время планируется обновить еще два.

После завершения работ жилье предоставят многодетным семьям, детям-сиротам и государственным служащим. Сейчас в очереди на жилье в городе числятся 249 человек.

Ознакомившись с ходом восстановления жилых домов, аким области поручил продолжить работу.