Заброшки – в дело

В 2023-м в районах и городах области провели инвентаризацию пустующих зданий и сооружений, пригодных для проживания пос­ле реконструкции. Так в регионе стараются решить проблему обеспеченности доступным жильем граждан, стоящих в очереди на получение квартир.

В прошлом же году, после инвентаризации, приступили к реконструкции. На сегодняшний день под арендное жилье уже перестроено шесть пустующих зданий общей площадью 15,7 тыс. кв. м. В итоге 274 семьи из Рудного, Лисаковска, Джангельдинского и Наурзумского районов обзавелись крышей над головой. Среди реконструированных заброшек оказались не только некогда жилые дома, но и здание бывшего детского сада.

До конца текущего года планируется завершить реконструкцию еще восьми зданий под много­квартирные жилые дома общей площадью 23,2 тыс. кв. м. Капитальным работам подвергнутся семь заброшек в Рудном и здание ныне пустующей бывшей гостиницы в Камыстинском районе.