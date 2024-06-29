Заброшки – в дело

Свежий выпуск
79
Валентина Мелехова, Костанайская область

Восемь пустующих зданий реконструируют под аренд­ное жилье в текущем году в Костанайской области. Такая практика внедрена в прошлом году по поручению главы региона.

фото из архива "КП"

В 2023-м в районах и городах области провели инвентаризацию пустующих зданий и сооружений, пригодных для проживания пос­ле реконструкции. Так в регионе стараются решить проблему обеспеченности доступным жильем граждан, стоящих в очереди на получение квартир.

В прошлом же году, после инвентаризации, приступили к реконструкции. На сегодняшний день под арендное жилье уже перестроено шесть пустующих зданий общей площадью 15,7 тыс. кв. м. В итоге 274 семьи из Рудного, Лисаковска, Джангельдинского и Наурзумского районов обзавелись крышей над головой. Среди реконструированных заброшек оказались не только некогда жилые дома, но и здание бывшего детского сада.

До конца текущего года планируется завершить реконструкцию еще восьми зданий под много­квартирные жилые дома общей площадью 23,2 тыс. кв. м. Капитальным работам подвергнутся семь заброшек в Рудном и здание ныне пустующей бывшей гостиницы в Камыстинском районе.

#жилье #реконструкция #арендное жилье #заброшенные здания

Популярное

Все
В селе Иванковке Буландынского района приступили к строительству домов для сельчан, пострадавших от паводка
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Решается судьба утильсбора
Тысячи соотечественников пройдут экспресс-диагностику крови
Реестр товаров казахстанского происхождения повысит конкурентоспособность
Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Казахстанской области.
ВВВ: зачем странам нужен суверенный кредитный рейтинг
Мода на электросамокаты обернулась участившимися авариями на дорогах
Кинжал эпохи железа
Браконьеры выплатят штрафы на сумму более 33 млн тенге
Уроки балета: и вдохновение, и труд
Заброшки – в дело
Выставка «Рукопись – наследие веков» проходит в Астане
Дорогу для бизнеса открывает туризм
Булекбай Сагингалиев – имя, вписанное золотыми буквами в историю отрасли
Исламская эволюция
Ученый, менеджер, наставник
Bonjour, Париж!
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Судебное реформирование: реалии и перспективы
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Нурторе Жусип принял участие в работе заседания Меджлиса Туркменистана
Паводки: 300 семьям купили готовое жилье в Актюбинской области
Покупатель отсудил более 16 млн тенге за бракованный автомобиль
Казахстан продолжит активно работать над внедрением ИИ во всех сферах жизни
Путинцева впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
Бюджет хронических «болезней»
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Bonjour, Париж!
Браконьеры выплатят штрафы на сумму более 33 млн тенге
Дорогу для бизнеса открывает туризм
Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]