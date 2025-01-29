Забвению не подлежит

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На днях «Казахстанская правда» рассказала о непростой ситуа­ции: могилу исторической личности Евгения Михаэлиса могли лишить статуса памятника местного значения («С глаз долой – из списка вон», 24 января 2025 года).

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Напомним: Евгений Михаэлис – большой друг Абая Кунанбаева, исследователь Казахстанского Алтая, гуманист. К сожалению, место его упокоения на Ушановском кладбище в Усть-­Каменогорске многие годы находилось в неприглядном состоянии.

Публикация вызвала резонанс. Как сообщили в Восточно-Казахстанском областном учреждении по охране историко-культурного наследия, за сто с лишним лет место погребения бывшего политссыльного потеряло первоначальный вид и требует проведения восстановительных работ. Вместе с тем в рамках действующего законодательства реставрация памятника может затянуться.

Дело в том, что в соответствии с правилами такие работы могут проводить только специализированные компании, имеющие соответствующую лицензию. При этом подрядчики не спешат участвовать в конкурсных процедурах в силу отдаленности памятников и небольших объемов работ.

– В качестве временной меры было принято решение вывести данное сооружение из списка памятников истории и культуры местного значения, – пояснил руководитель учреж­дения Талгат Сулейменов. – В этом случае мы сможем быстрее провести необходимые работы. Дальше планируется, что объект будет внесен на рассмотрение специальной комиссии при Министерстве культуры и информации для придания ему статуса рес­публиканского значения.

Сейчас областная комиссия по охра­не памятников истории и культуры начала принимать предложения по реставрации могилы Евгения ­Михаэлиса. Все идеи и проекты будут рассмотрены и оценены.

Кроме того, в Усть-Каменогорске в настоящее время за счет областного бюджета ведется капитальный ­ремонт исторического здания конца XIX века, где на протяжении последних 35 лет размещается областной музей искусств. Строение также планируется включить в список памятников республиканского значения в связи с его высоким историко-культурным, архитектурным, художественным и воспитательным значением.

#Семей #история #памятник #Евгений Михаэлис

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