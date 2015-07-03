Задача – воспитывать патриотов Жауынгер АЛАГУЗОВ, преподаватель-организатор НВП СШ № 28, Астана

В Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» Глава государства – Лидер нации Нурсултан Назарбаев говорит: «Мир и стабильность – это общенародное достояние, которое нужно каждодневным трудом защищать и укреплять». И в решении этой задачи главную роль он отводит молодежи страны, для которой открыты все дороги и пути, и каждый может приложить свои усилия, внести вклад в развитие республики.

Нельзя не отметить роль Вооруженных сил РК в поддержании внутренней и внешней безопаснос­ти страны для реализации задач, поставленных Президентом в Послании. Являясь немногочисленной, но боеготовой, мобильной, хорошо вооруженной, она обеспечивает условия для мирного труда граждан.

Основу армии составляет молодежь. Сегодня подавляющее большинство молодых людей стремятся в армию, при этом многие усиленно готовятся к предстоящей службе. Немало ребят думают о контрактной службе, кто-то выбирает профессию офицера как свой жизненный путь. При таком положении дел можно быть уверенным, что качественное пополнение Вооруженных сил будет обеспечиваться и в будущем. И это настроение пришло не само по себе. Здесь налицо усиление патриотической работы со стороны государства, видится большой труд государственных органов и общественных организаций, педагогов в средних общеобразовательных учебных заведениях с допризывной молодежью по воспитанию патриотизма, чувства любви к своей Родине.

Конечно, у нас, педагогов, занимающихся вопросами формирования гражданственности у обучаемой молодежи, убежденности в необходимости защиты суверенитета «Мәӊгілік Ел» – Казахстана, сознательной готовности к ответственному отношению к воинской службе, есть свои направления решения задачи. Во-первых, мы воспитываем учащихся на боевых и трудовых традициях старшего поколения, создавших условия для создания независимого государства, во-вторых, на примере самоотверженного труда на благо страны Президента РК – Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева и поколения, которое сейчас трудится.

Мы также знакомим молодежь с реалиями жизни в армии, находя пути активного взаимодействия с воинскими коллективами, делясь личным опытом прохождения службы. Кроме того, даем юношам определенные знания, умения и практические навыки, которые помогут им адаптироваться в армейской среде безболезненно. И наконец, набирает силу эффективность работы военно-спортивных клубов. Если первые три положения являются чис­то теоретическими, заложены в программу обучения и отрабатываются на уроках, то последние два помогают довести степень готовности молодежи к воинской службе до требуемого уровня.

В Астане военно-пат­риотических и спортивных клубов функционирует свыше 50, в каждом из них занимаются в среднем более 20 учащихся, самых лучших, отобранных, а желающих записаться в ВСК в несколько раз больше, но педагоги в них в единственном числе, помощников у них нет. Клубы работают на безвозмездной основе.

Большая работа проводится городским советом военно-патриотических и спортивных клубов во главе с его председателем Сергеем Шарыповым по поиску путей их финансирования и создания нормальной учебно-материальной базы. Многое зависит от позиции первых руководителей учебных заведений, оказываемой помощи в обеспечении воспитанников всем необходимым. Пока нет системности в этом направлении, в основном директора занимаются внешним отображением клубов, приобретая только атрибутику, форменную одежду, а нужна полноценная материальная база.

Наш клуб «Беркут» создан в начале 2014 года, имеет сертификат на право деятельности, выданный республиканским штабом юнармейских объе­динений. Цель – воспитание казахстанского патриотизма, развитие индивидуальных способностей каждого воспитанника, формирование положительных нравственных качеств. Наш девиз: «Учиться на хорошо и отлично, быть дисциплинированными, стать военными патриотами – значит быть готовым к защите «Мәӊгілік Ел» – РК».

Со времени создания состав клуба стабильный – 20–22 воспитанника. Но желающих стать воспитанниками, конечно, было намного больше. Занятия проводятся планово, ведется учет уроков. Желаю­щие позаниматься учащие­ся вне списка отказа не получают. По скромным подсчетам, более 50% учащихся прошли подготовку в клубе для участия в различных патриотических, спортивных мероприятиях районного и городского масштабов.

Если говорить о приоритетах, 80% времени отдается выработке практических умений и навыков, остальное – теории. Что особо важно – уделить время каждому воспитаннику, выявить его индивидуальные способности в общефизическом плане и в военно-прикладном направлении, укрепить его веру в свои возможности через повседневные тренировки и учас­тие в соревнованиях. Помощь оказывается и учителем физкультуры, кто, как не он, может подсказать технику выполнения упражнения по общефизической подготовке. Есть определенная учебно-материальная база клуба, она ежегодно пополняется, и в этом большая заслуга директора школы Татьяны Брусевич.

За полтора года сущест­вования воспитанники клуба неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований, проведенных управлением образования, городским департаментом по делам обороны, республиканскими общественными организация­ми. Воспитанники клуба приглашаются на все городские и республиканские патриотические форумы. За систематическое и результативное участие в военно-патриотических мероприятиях поощрены бесплатной поездкой в рес­публиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» шесть воспитанников ВСК «Беркут».

Когда в течение учебного года проводились организационные мероприятия и подготовка среди учащихся и студентов военных кафедр к Ӏ Рес­публиканскому военно-патриотическому сбору «Айбын», воспитанники ВСК «Беркут» и учащиеся школы активно включились в борьбу за право быть включенными в состав сборной команды столицы.

По результатам итоговой военно-спортивной эстафеты ВСИ «Жас батыр» среди допризывной молодежи в апреле 2015 года три воспитанника клуба Кирилл Гогин, Венера Шареева, Арина Клименко были включены в состав городской сборной. Республиканский слет прошел в начале июня в учебном цент­ре Вооруженных сил РК «Спасск» в Карагандинской области. Нашим воспитанникам понравилось все: они жили в армейских палатках, их разделили на роты, за ними закрепили сержантов конт­рактной службы. Ребята проводили дни по армейскому распорядку – подъем, физическая зарядка.

Впечатлили церемонии торжественного открытия и закрытия сбора. О государственной важности события говорило участие министра обороны Имангали Тасмагамбетова, представителей ветеранской организации ведомства. И участники сбора восприняли его как необходимое и нужное для страны мероприятие. Руководство Министерства обороны заверило ребят, что сбор будет проводиться каждый год.

Что касается нашей школы, то все три наших ученика, участвовавшие в слете, стали победителями в составе команды, а двое из них – К. Гогин и В. Шареева – в номинациях. И это радует.

В нашем клубе на стадии решения вопрос получения квалифицированной помощи по обучению воспитанников основам самозащиты и самообороны. Она должна быть добровольной и неоплачиваемой.

Думается, допризывная молодежь, пройдя через военно-патриотические и спортивные клубы, проникнется уважением к армии и профессии военного и будет готова к воинской службе. И независимо от того, выберут ли юноши стезю военного человека или нет, пройдя через эти клубы, получив определенную подготовку, они будут готовы встать на защиту Родины. Я в это верю.