Задержан аким Илийского района Алматинской области

Задержания , Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с прокуратурой области в совершении ряда тяжких коррупционных преступлений изобличен аким Илийского района, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушение требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.

Кроме того, он подозревается в превышении своих должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном. В преступную схему он вовлек руководителей районных отделов финансов и ЖКХ.

«Следует отметить, что предусмотренные договором обязательства по утилизации ТБО компанией не выполнялись, а доход от ее деятельности направлен на его личное обогащение. В результате противоправных действий экологии региона нанесен ущерб в размере 204 млн тенге», – отметили в госоргане. 

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу, добавили в Антикоре. 

#арест #аким #Антикор #Илийский район

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