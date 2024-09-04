Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин

Фото: пресс-служба МВД РК

Заместителя главнокомандующего Национальной гвардией РК Константина Воронкина задержали по подозрению в коррупции, сообщает Kazpravda.kz

«Следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД. Министерство выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства», – проинформировали в МВД.

Напомним, на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о важности соблюдения закона и порядка в армии.

Ранее стало известно, что 22-летний военнослужащий Нацгвардии Ербаян Мухтар впал в кому после получения черепно-мозговой травмы. В пресс-службе Нацгвардии прокомментировали сложившуюся ситуацию и отметили, что после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей парня выписали домой. Его родственники утверждают, что хотя с момента трагедии в армии прошел почти год, Ербаяну до сих пор не присвоен статус инвалида, то есть никаких компенсаций и льгот от государства его семья не получает. Его родные вынуждены просить о помощи неравнодушных казахстанцев. Общими усилиями удалось собрать на лечение 140 млн тенге.