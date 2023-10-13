Задержанный мужчина узнал порномодель в сотруднице полиции

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Сотрудница дорожной полиции остановила водителя, который оказался ее подписчиком на сайте для взрослых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: @Shutterstock

Полиция города Миннеаполис, США, начала расследование в отношении сотрудницы, которая подрабатывает порномоделью на платформе OnlyFans, после того как она случайно остановила одного из своих подписчиков для проверки документов, пишет New York Post. Следователям предстоит выяснить, имело ли место нарушение внутреннего распорядка и правил для сотрудников.

Задержанный водитель рассказал журналистам, что ему понадобилось около десяти минут, прежде чем он узнал в 35-летней сотруднице полиции девушку, чьи откровенные фото и видео он просматривал в сети на протяжении пяти месяцев. Как только мужчина понял, с кем говорит, он отказался подчиняться.

«Я бы не хотел, чтобы она арестовывала меня, ведь только вчерашней ночью я за 29,9 доллара смотрел, как они с мужем занимаются сексом. Я просто не могу уважать ее или участок, в котором она работает», — рассказал мужчина журналистам.

В своем аккаунте OnlyFans женщина описывает себя как «свободную духом неисправимую оптимистку, которая создает сексуальный контент, чтобы подарить людям наслаждение».

При этом правоохранительные органы штата Миннесота запрещают своим сотрудникам во внеслужебное время работать в любом бизнесе, который «несовместим с работой в полиции», включая «заведения для взрослых, где люди выступают обнаженными или полуобнаженными». Однако, по словам пресс-секретаря мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, «если речь идет об обнаженных фотографиях, которые доступны по платной подписке, у мэра нет с этим проблем».

Шеф полиции Миннеаполиса Брайен О'Хара лично вовлечен в расследование нарушения внутренних правил. Именно он будет принимать решение о том, останется ли женщина в полиции.

#полиция #США #актриса

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