Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана

Подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана задержаны в Бишкеке, сообщает Kaktus Media.

«В ГКНБ заявили, что в Бишкеке задержаны пятеро членов транснациональной ОПГ, которые планировали покушение на руководство Кыргызстана. Задержанные прибыли из Азербайджана», - говорится в сообщении в субботу.

Согласно оперативной информации ГКНБ, находящийся в розыске Райымбек Матраимов находится в столице Азербайджана городе Баку.

«По информации ГКНБ, направлено письмо азербайджанской стороне о его задержании. В настоящее время азербайджанскими коллегами прорабатывается вопрос о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан. В то же время в ходе оперативных мероприятий было выяснено о связи Райымбека Матраимова с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство Кыргызстана», - отмечается в сообщении.