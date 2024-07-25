Задержаны похитители ГСМ с территории представительства «Qarmet»

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В ходе реализации оперативной информации управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области пресечена противоправная деятельность группы, наладившей криминальную схему по хищению горюче-смазочных материалов с территории представительства АО «Qarmet», передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД РК

Установлено, что члены группы осуществляли свои преступные намерения длительное время – по сведениям потерпевшей стороны их действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн тенге.

«В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъято около 5,5 тонн дизельного топлива, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства по делу. Все фигуранты водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Кроме того, совместно со службой безопасности АО «Qarmet» к совершению хищений ГСМ проверяется причастность работников предприятия, в том числе охранной службы, добавил он.

Днем ранее МВД сообщило о розыске двоих подозреваемых по делу о хищениях из АО «Qarmet».