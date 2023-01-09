Загадочно пропавшего 16-летнего подростка ищут в Акмолинской области

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 16-летнего подростка в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Житель Щучинска Зарубин Руслан Турлубекович 2007 года рождения 7 января около 2:20 ушел из дома, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

8 января мама подростка обратилась в Бурабайский районный отдел полиции. Женщина сообщила, что ночью сын вызвался помочь другу толкнуть его машину, застрявшую в снегу. При этом имя друга он не назвал. С тех пор житель Щучинска домой не возвращался.

По показаниям матери, несколько раз по телефону сын заверял, что скоро вернется, но позже его мобильный отключился.

Полиция начала розыск: проверены общежития колледжей, гостиницы, опрошены знакомые и друзья несовершеннолетнего, ориентировки с данными без вести пропавшего юноши направлены в соседние территориальные подразделения.

Подростка ищут подразделения департамента, личный состав Бурабайского РОП, Боровского поселкового отдела полиции, линейного отдела полиции станции Курорт «Боровое», общественность и другие.

Всех, кто владеет какой-либо информацией или знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить на специальную линию 102.

Приметы подростка: глаза зеленые, рост около 155-160 см. На момент ухода был одет: серая вязаная шапка, черно-синяя куртка, черное спортивное трико, коричневые зимние кроссовки, при себе имел сотовый телефон LG в корпусе золотистого цвета.