"Загнанным конем" назвал министра образования депутат Косарев

Политика
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Депутат Владислав Косарев назвал Аслана Саринжипова "загнанным конем". Так он выразился в адрес министра образования в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я думаю, Министерство образования управляет системой образования и не может не управлять базой, учебниками. А мы от министра сегодня слышим, что они сами по себе, мы сами по себе – так не годится. Я думаю, что эту систему кто-то нам воссоздал так, что она нам мешает работать. Мы уже не первый раз рассматриваем эту систему, которая сейчас существует, и не можем дойти до сути, почему она буксует", – высказался Косарев.

По мнению депутата, система не может нормально работать, потому что ее составляющими являются Министерство финансов, Министерство экономики, антимонопольный комитет и многие другие. Владислав Косарев считает, что таким образом в стране нет цельного представления о системе образования и образующих его базу элементах.

"Сегодня винить Аслана я не вижу оснований, он как конь загнанный, его затуркали, со всех сторон он виноват, но в целом-то это порядочный, ответственный, грамотный государственник. Но эту проблему он один не осилит. Надо создавать систему и воспитывать кадры так, чтобы к этой системе начиналось уважение с самого начала образования", – отметил депутат.

Владислав Косарев также считает, что нужно воспитывать не только уважение детей к учителю, но и учитель должен завоевывать уважение у родителей и у детей. Эта задача также лежит на плечах Министерства образования.

"Мы, депутаты, тоже за все это ответственны. Тиникеев правильно сказал, нам избиратели завтра скажут: "Эй, вы там, че сидите? У вас на глазах такое!" Я предлагаю создать систему, надо всем самим включиться в создание этой системы и выбросить и очистить все элементы, которые привнесла сюда либеральная рыночная экономика. Я считаю, что надо эту систему очень серьезно проанализировать, перебрать по косточкам, а интерес к этому должно проявить в первую очередь Министерство образования", – добавил Владислав Косарев.

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