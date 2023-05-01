Заходи, дорогой!

Считается, что этнодеревня открылась в городском парковом комплексе в 2010 году. На самом деле идея зародилась еще в конце 1980-х, когда благодаря экспедициям сотрудников областного этнографического музея был собран золотой фонд: бабушкины сундуки с фамильным наследством, старинные ремесленные изделия, костюмы, рушники, полотенца с национальными орнаментами, редкие ювелирные изделия от умельцев-зергеров… Некоторые вещи – свидетельства старины – люди передали музею в дар с просьбой сохранить красоту, спасти от ветхости.

Именно тогда у этнографов появились первые экспонаты в виде настоящих построек дореволюционной поры. В свое время основатель музея Николай Зайцев рассказывал, как удалось привезти, например, казачью избу.

Научным сотрудникам стало известно, что в селе Урыль в Катон-Карагайском районе сохранился сруб из лиственницы, пос­тавленный почти полтора века назад. Специалисты отправились присмотреть дом, примериться, прицениться. А вернулись… с готовым экспонатом, причем разобранным по всем правилам и промаркированным. Помогла комсомольская бригада Урыльского леспромхоза – загрузила исторический объект в КамАЗы и отправила, что называется, с доставкой на дом в областной центр – за 400 км!

– А потом этот сруб два года пролежал на базе реставраторов, – вспоминал Николай Алексее­вич. – Время было такое: достать бревно – невероятная проблема! Денег выделяли много, а фондов мало. Если реставраторы вычерпали свой лимит в сто кубов, то сто первый им никто не даст. Ни за что! Мыслимое ли дело, я ездил в Центральный комитет Компартии Казахстана, чтобы выбить фонды на лес! Просил у партийных руководителей: «Дайте нашему музею бревен!» Поэтому сруб восстанавливали с большим трудом.

На рубеже 1990-х на левом берегу Иртыша стал прорисовываться прообраз будущей этнодеревни: вырос казахский аул с землянкой, саманной и плетневой усадьбами, с двумя деревянными домами, придомовыми постройками. Сегодня можно только дивиться, как в самое безвременье, на пике развала советской страны учреж­дение культуры умудрялось привозить и создавать масштабную экспозицию под открытым небом. В сложные переходные годы из 50 человек, работавших в комплексе на левом берегу, остались… три поста охраны. Аул пришлось перенести в музейный комплекс в правобережной части города. Все строе­ния разбирали, нумеровали в соответствии со строительными правилами, перевозили, снова собирали…

Прошло еще почти десять лет прежде, чем в городе вновь вернулись к идее большой этнодеревни. Помог повод в виде высокого международного форума, который был намечен в Усть-Каменогорске на 2010 год.

В областном акимате ухватились за возможность показать гостям своего рода модель многонационального востока страны. Рядышком, на одной улице, друг возле друга стоят казахская юрта, украинская хата, белорусский дом, старообрядчес­кая изба, татарская усадьба… У каждого строения своя аура, история, этника. Заходи, любуйся, знакомься!

Учреждение культуры получило статус архитектурно-этно­графического и природно-ланд­шафтного музея-заповедника. На левом берегу Иртыша вновь взялись за создание паркового комплекса, но уже на ином уровне.

По воспоминаниям Николая Зайцева, участок в 10 га представлял собой дикое место с грудами строительного мусора, свалкой разбитых железобетонных плит, кусков арматуры, горами банок, бутылок, битого стекла… Сначала здесь появились березовые аллеи, затем дендрарий, зоопарк, цветники, прогулочные зоны возле котлованов и речной протоки.

Первые работы в будущей этнодеревне были выполнены еще в конце «нулевых»: появился план улицы, начались строительство и оформление первых усадеб. В 2008-м экспозицию пополнил казахский деревянный дом-коржын – жилье с тремя комнатами, расположенными с противоположных сторон и соединенных сенями. Любопытно, что такое название планировка получила в силу схожести с казахской переметной сумкой – коржыном. В Восточном Казахстане интенсивное строительство деревянных домов шло в горных и таежных районах в конце XIX – начале XX веков. В том числе в Катон-Карагайском районе, где один из срубов и заприметили музейщики. Следом специалисты планировали взяться постепенно за оформление белорусской избы.

В итоге первую очередь этнодеревни пришлось возводить в «пожарные» сроки к открытию большого форума. Работы, которые могли затянуться на годы, удалось выполнить за 28 дней!

В парке выросла улица с 13 усадьбами – казахской, русской, украинской, уйгурской, корейской, татарской, белорусской, азербайджанской, еврейской, немецкой, польской, чеченской, армянской. Эксперты сразу оценили объект как блестящую туристическую «фишку». Можно получить представление, причем стопроцентно достоверное, как жили вайнахи в галуанах – каменных домах-крепостях, как оформляли хозяйственные постройки немцы или создавали уют в украинских хатах.

Улица растет

На сегодня этнографическая деревня насчитывает 20 усадеб, воссозданных в соответствии с архивными рисунками и фото­графиями. Каждый год здесь появляются какие-то новинки. Все обращают внимание, например, на грузинский дом с каменной кладкой и ажурной деревянной галереей. Глаз не отвести! Эту красоту возвели благодаря спонсорской помощи предпринимателя Гиви Гомарели. Прак­тически все предметы быта, утварь – аутентичные, доставленные из Грузии.

– За оформлением стоит большая кропотливая работа этно­графов и краеведов, – раскрыл подробности Николай Алексее­вич. – Все соответствует историческим реалиям: строения, планировка, подворья, материа­лы, предметы быта, одежда. В основном это подлинные вещи, причем многим по сто лет и больше. Заходишь в дом – сразу проникаешься этническим колоритом, чувствуешь культуру, традиции.

Одна из самых красочных в буквальном смысле усадеб – русская. Усть-каменогорский художник Владимир Ляпунов использовал в оформлении алтайскую роспись, считавшуюся в старообрядческих селах XIX века писком моды. По деревням ходили целые артели красильщиков – зарабатывали росписью ставен, козырьков, крыльца, ворот. Эти самодеятельные дизайнеры добавляли к традиционному орнаменту свои узоры и рисунки. Так со временем возник характерный именно для Алтая стиль с многосложным солярным кругом – символом солнца и счастья в доме.

Первым домом «на деревне» является огромная юрта – символ музейной экспозиции под открытым небом. На протяжении всего лета она служит любимым мес­том для различных семинаров и экспертных встреч областной Ассамблеи народа Казахстана. Простор, свежий воздух, особая атмосфера согласия...

– В этой атмосфере дружелюбия и гостеприимства даже охранники начинают вести себя по-особому, – рассказал общественник-активист, почетный гражданин Усть-Каменогорска Серик Оразбайулы. – Я специально наблюдал: если кто-то из гостей спрашивает, как пройти в этнодеревню, у сотрудника сразу улыбка до ушей: «Заходи, дорогой! Никуда не сворачивай, тебе прямо до белой юрты. И там в каждом доме тебе рады».

Площадь в этнодеревне давно стала местом проведения народных праздников и фестивалей. До пандемии, например, здесь принимали ежегодный областной музыкальный конкурс «Играй, гармонь, звени, домбра!». Артисты из всех городов и районов состязались в номинациях «Домбра», «Баян, аккордеон, гармошка», «Инструментальные ансамбли». Зрителей собиралось столько, что яблоку было негде упасть. В областном Доме дружбы наде­ются, что традиция возродится.

Проект этнодеревни задуман как территория для знакомства с культурой разных народов. Здесь можно устраивать обряды сватовства, свадеб, проводить мас­тер-классы национальной кухни, множество других мероприятий.

Как доказала жизнь, людям действительно это интересно! Каждый год музейный комплекс принимает все больше гостей.