Захоронение знаменитого врача-мага нашли в Египте

В мире,Культура
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Удивительное открытие было сделано в Саккаре, месте захоронения высокопоставленных чиновников Древнего Египта эпохи Старого царства

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Французско-швейцарская команда археологов в Египте обнаружила гробницу талантливого врача-волшебника, служившего фараонам около 4 000 лет назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс.

Надписи на гробнице идентифицируют ее владельца как «Тетинебефу», знаменитого врача во время правления царя Пепи II из Шестой династии (примерно с 2305 до н.э. по 2118 до н.э.)

Судя по надписям, Тетинебефу обладал полным набором титулов, включая «главный врач дворца», «жрец» и «маг» богини Серкет.

«Гробница украшена потрясающей резьбой и яркими художественными работами, включая великолепно расписанную ложную дверь и сцены погребальных приношений», - говорится в заявлении Министерства туризма и древностей Египта.

Команда археологов, работающая в южной части Саккары с 2022 года, обнаружила гробницу в скоплении захоронений высокопоставленных государственных деятелей и царских служащих.

По словам Филиппа Колломбера, руководителя франко-швейцарской команды, гробница была почти полностью разграблена до ее обнаружения, и никаких человеческих останков найдено не было.

Как жрец-маг Серкет, богини, связанной с защитой от ядовитых существ, Тетинебефу, вероятно, специализировался на лечении укусов змей и скорпионов. Необычно, что среди других его обязанностей был королевский дантист - титул, который редко встречается в находках из Древнего Египта.

Саккара - это огромный некрополь в древней столице Египта Мемфисе. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является домом для более чем дюжины пирамид, включая знаменитые пирамиды Гизы, а также пирамиды меньшего размера в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше.

«Эта невероятная находка пополнила богатое наследие Саккары как одного из самых значительных археологических объектов Египта», - говорится в сообщении министерства.

#культура #Египет #история #раскопки #гробница

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