Захватившего военный КамАЗ мужчину задержали в Алматы
В Алматы задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КамАЗ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Им оказался 27-летний житель города Экибастуза Павлодарской области. Установлено, что фигурант также имеет причастность к фактам мародерства.
Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне «Ожет». У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено с оружейного магазина в результате мародерства.
Еще несколько огнестрельных оружий, добытых преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у трех злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами. Подозреваемые взяты под стражу.