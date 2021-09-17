​Заинтересованы в сотрудничестве

Свежий выпуск
991
Виктория Пак

В Министерстве информации и общественного развития РК прошла встреча главы ведомства Аиды Балаевой с представителями Азербайджана, которые участвуют в работе Евразийского медиафорума в Нур-Султане.

В мероприятии приняли участие руководитель медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики Камран Гасанов, глава Национального совета по телевидению и радио Ахмед Исмаилов, замес­титель руководителя медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики Орхан Саттаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РК Агалар Атамогланов, председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Маммадов.

Министр поздравила Агалара Атамогланова с недавним назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в РК и ознакомила с основными направлениями деятельности министерства.

Вместе с тем Аида Балаева попросила оказать содействие в распространении вещания телеканала «Qazaq TV» в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана, а также выразила готовность министерства содействовать в вопросах реа­лизации совместных проектов с телеканалами Азербайджана, обмена опытом между специалистами двух стран в медиасфере.

Как сообщает Министерство информации и общественного развития, Аида Балаева приг­ласила представителей Азербайджана принять участие в предстоя­щей медианеделе Astana Media Week, которая пройдет 27–28 сентября 2021 года.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

Также вчера глава МИОР Аида Балаева встретилась с делегацией Арабской Республики Египет во главе с директором Нацио­нального медиасовета Египта Хусейном Камалем Абделькадером Зейном.

В ходе беседы министр вкратце ознакомила участников встречи с деятельностью ведомства, в частности рассказала о принимаемых мерах в сфере информации и медиа по обеспечению прав и защиты представителей СМИ, о поддержке СМИ в условиях пандемии.

Также были обсуждены перс­пективы развития двустороннего сотрудничества по курируемым направлениям министерства, в частности Аида Балаева выразила заинтересованность в обмене контентом в сфере телерадиовещания.

В свою очередь египетская сторона выразила готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, направленных на развитие культурно-гуманитарных связей двух стран, в частности по созданию телевизионных проектов духовно-нравственного воспитания молодежи.

Стороны выразили намерения в укреплении и дальнейшем налаживании тесных и взаимовыгодных отношений.

Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
Как лудоман себе в карты запретил играть
"Старая гвардия" Казправды
Моцарт от бокса
Казахский Пушкин или второй после Абая
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол Северо-Казахстанской области
Алименты от осужденных
Прокуратурой области пресечена растрата свыше одного миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
Апелляционная коллегия военного суда ужесточила наказание по делу о пожаре и взрывах на военных складах под Таразом
Окна возможностей для региона
Геологоразведка: наращивать инвестиции
С прицелом на импортозамещение
Пусть всех ждет ақ жол!
Иртыш: кто останется в рулевой рубке?
Долг платежом красен
Трудиться, торговать и страховать
Пример любви и верности
Искусство – без границ
Онлайн-фестиваль #Наурыз2024 в TikTok
Реализация инициатив началась
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Президент предложил изменить герб Казахстана
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Реализация инициатив началась
Онлайн-фестиваль #Наурыз2024 в TikTok
Трудиться, торговать и страховать
Долг платежом красен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]