​Заинтересованы в сотрудничестве

В Министерстве информации и общественного развития РК прошла встреча главы ведомства Аиды Балаевой с представителями Азербайджана, которые участвуют в работе Евразийского медиафорума в Нур-Султане.
В мероприятии приняли участие руководитель медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики Камран Гасанов, глава Национального совета по телевидению и радио Ахмед Исмаилов, заместитель руководителя медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики Орхан Саттаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РК Агалар Атамогланов, председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Маммадов.
Министр поздравила Агалара Атамогланова с недавним назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в РК и ознакомила с основными направлениями деятельности министерства.
Вместе с тем Аида Балаева попросила оказать содействие в распространении вещания телеканала «Qazaq TV» в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана, а также выразила готовность министерства содействовать в вопросах реализации совместных проектов с телеканалами Азербайджана, обмена опытом между специалистами двух стран в медиасфере.
Как сообщает Министерство информации и общественного развития, Аида Балаева пригласила представителей Азербайджана принять участие в предстоящей медианеделе Astana Media Week, которая пройдет 27–28 сентября 2021 года.
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.
Также вчера глава МИОР Аида Балаева встретилась с делегацией Арабской Республики Египет во главе с директором Национального медиасовета Египта Хусейном Камалем Абделькадером Зейном.
В ходе беседы министр вкратце ознакомила участников встречи с деятельностью ведомства, в частности рассказала о принимаемых мерах в сфере информации и медиа по обеспечению прав и защиты представителей СМИ, о поддержке СМИ в условиях пандемии.
Также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества по курируемым направлениям министерства, в частности Аида Балаева выразила заинтересованность в обмене контентом в сфере телерадиовещания.
В свою очередь египетская сторона выразила готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, направленных на развитие культурно-гуманитарных связей двух стран, в частности по созданию телевизионных проектов духовно-нравственного воспитания молодежи.
Стороны выразили намерения в укреплении и дальнейшем налаживании тесных и взаимовыгодных отношений.