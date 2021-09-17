​Заинтересованы в сотрудничестве

В Министерстве информации и общественного развития РК прошла встреча главы ведомства Аиды Балаевой с представителями Азербайджана, которые участвуют в работе Евразийского медиафорума в Нур-Султане.

В мероприятии приняли участие руководитель медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики Камран Гасанов, глава Национального совета по телевидению и радио Ахмед Исмаилов, замес­титель руководителя медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики Орхан Саттаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РК Агалар Атамогланов, председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Маммадов.

Министр поздравила Агалара Атамогланова с недавним назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в РК и ознакомила с основными направлениями деятельности министерства.

Вместе с тем Аида Балаева попросила оказать содействие в распространении вещания телеканала «Qazaq TV» в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана, а также выразила готовность министерства содействовать в вопросах реа­лизации совместных проектов с телеканалами Азербайджана, обмена опытом между специалистами двух стран в медиасфере.

Как сообщает Министерство информации и общественного развития, Аида Балаева приг­ласила представителей Азербайджана принять участие в предстоя­щей медианеделе Astana Media Week, которая пройдет 27–28 сентября 2021 года.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

Также вчера глава МИОР Аида Балаева встретилась с делегацией Арабской Республики Египет во главе с директором Нацио­нального медиасовета Египта Хусейном Камалем Абделькадером Зейном.

В ходе беседы министр вкратце ознакомила участников встречи с деятельностью ведомства, в частности рассказала о принимаемых мерах в сфере информации и медиа по обеспечению прав и защиты представителей СМИ, о поддержке СМИ в условиях пандемии.

Также были обсуждены перс­пективы развития двустороннего сотрудничества по курируемым направлениям министерства, в частности Аида Балаева выразила заинтересованность в обмене контентом в сфере телерадиовещания.

В свою очередь египетская сторона выразила готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, направленных на развитие культурно-гуманитарных связей двух стран, в частности по созданию телевизионных проектов духовно-нравственного воспитания молодежи.

Стороны выразили намерения в укреплении и дальнейшем налаживании тесных и взаимовыгодных отношений.