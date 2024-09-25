Заказами не завалены, но работа есть всегда

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Небольшие производства в сельской местности – часть экономической жизни республики

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Мебельный цех в селе Запорожье Жаксынского района открылся в 2003 году. Его основали Кожаберген и Айгуль Кожамуратовы, переехавшие туда из Актобе.

Кожаберген Кожамуратов – мастер-мебельщик с большим стажем. Между прочим, выпускник филологического факультета университета. В сложные 90-е годы прошлого столетия решил он освоить новую профессию, и ему повезло: постигать азы мас­терства довелось на мебельной фабрике «Мерей» в Алматы, где молодой человек прошел путь от рабочего до начальника цеха.

Работа даже небольшого сельского цеха требует профессионального подхода. Иначе, как говорится, овчинка выделки не стоит.

Добротная мебель от запорожских мастеров-мебельщиков уже давно украшает интерьер детских садов, школ, учреждений не только Жаксынского района. По словам Айгуль Кожамуратовой, мебель заказывают и покупают у них как односельчане, так и жители района, а еще ее продают в Кокшетау и Астане. Клиенты успели оценить доб­ротность изделий, изготовленных со знанием дела.

Раз в неделю из цеха отправляют самое малое пять-шесть кухонных гарнитуров на рынки областного центра либо столицы. И они там, надо сказать, невостребованными не пылятся... Кстати, в день посещения нами предприятия двое его работников повезли в Астану 20 заказанных мебельных изделий.

Они доставят заказчику готовую мебель, выполнят, если нужно, ее монтаж и установку.

Сегодня на компактном сельском производстве, ориентированном не только на местные заказы, заняты семь человек. Мебельный цех оснащен импортным оборудованием: италь­янским закаточным станком, станками из Германии – раскроечным и сверлильно-присадочным. Средняя зарплата мастеров в месяц – 200 тыс. тенге. Так что небольшое производство вносит посильный вклад в развитие местной экономики, в занятость жителей.

Кто-то, однажды зайдя сюда из интереса, смог найти себе дело по душе, остаться работать в родном селе. Но рабочие руки цеху все еще нужны.

– Взяли бы троих сборщиков мебели, – говорит Айгуль Кайрлымбаевна. – Сельчане, особенно молодые люди, приходят, пробуют свои силы на нашем производстве, но почему-то надолго не задерживаются...

Небольшие объемы производства поз­воляют легче адаптироваться к запросам клиентов и изготавливать качественные изделия. Выпускают мастера корпусную и мягкую мебель, кухонные гарнитуры, столы, шкафы, стулья, вкладывая в работу душу, объединяя традиционные ремесленные навыки с современными технологиями.

Бывает, что нужно сделать мебель под заказ, с индивидуальными элементами дизайна, классическими и современными, элементами ручной работы.

Что касается древесины, фурнитуры, то все это привозится из Астаны. Тем не менее цена на продукцию сельского мебельного цеха всегда на 20–30% ниже, чем, к примеру, в райцентре или соседнем Атбасаре. Получили разрешение на продажу своего товара в магазине на Kaspi.kz с основной продукцией – кухонными гарнитурами, тумбами под обувь, прихожими.

К слову, Айгуль Кожамуратова – не только бухгалтер предприятия. Рассказывает, что успела изучить все тонкости работы с мебелью, стала неплохим дизайнером. Иные клиенты заказывают предмет интерьера, обсуж­дают с мастерами его размеры, но не дизайн, полагаясь на вкус умельцев. Пока на ее вкус никто не жаловался.

Мастер цеха Эльдар Дузбенбетов давно уже не новичок в мебельном деле. За плечами – 20 лет работы. Он смеется: карьера у него, сельского парня, просто головокружительная – от скотника до мастера-мебельщика.

Переехал с юга на север страны, устроился в цех в 2004 году, даже не имея представления о мебельном производстве, учился всему прямо на рабочем месте. Сейчас не только умело кроит детали будущих гарнитуров, собирает мебель, но и освоил навыки наладчика станков.

Он же является бригадиром производства. Молодой человек убежден: правильный выбор профессии – это уверенность в себе, душевное равновесие и, конечно же, материальное благополучие.

Важная ремарка: с самого открытия сельский мебельный цех работает без перерывов, ни разу не отправив сотрудников в отпуск без содержания. Заказами здесь не завалены, но работа у мастеров есть, как и стабильный заработок.

Семейственность бизнеса как отличная возможность передачи навыков следующему поколению, безусловно, важна. Сегодня бразды правления в мебельном цехе переш­ли к сыну супругов – Жанкоже Кожамурату. Молодой человек, думаю­щий о расширении производства, подал заявку в Фонд «Даму».

В планах предприятия – освоение выпуска лицевой части мебели. Сейчас данные элементы приходится закупать на стороне, что, к сожалению, сказывается на себестоимости изделий.

#село #экономика #производство #мебель #цех

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