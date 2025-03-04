Молодежь Кокшетау учат распознавать мошеннические схемы

В Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова состоялась встреча, посвященная повышению правовой грамотности и культуры среди молодежи, формированию принципов законности и нетерпимости к правонарушениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Акмолинской области

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели многопрофильного колледжа при университете, представители областного департамента и городского отдела полиции.

Руководитель областного Молодежно-ресурсного центра Дастан Ермеков подчеркнул значимость темы, он рассказал о масштабной информационной кампании, проводимой молодежными ресурсными центрами: за год в социальных сетях опубликовано около 80 публикаций на тему «Закон и порядок» с охватом более 60 тысяч человек.

Среди приглашенных спикеров выступил оперуполномоченный Управления по борьбе с киберпреступностью Темирлан Акимбеков. Он рассказал о наиболее распространенных видах мошенничества. Среди них обращение от имени правоохранительных органов, сотрудников банка, вложение средств через социальные сети и др.

Встреча прошла в формате оживленного диалога. Участникам были розданы брошюры о торговле людьми, а после выступлений спикеров состоялась сессия вопросов и ответов со студентами. Большинство вопросов касались киберпреступности, что свидетельствует о растущей актуальности этой проблемы в связи с развитием социальных сетей и цифровых технологий.