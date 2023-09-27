Закон и права знать обязаны

За девять месяцев 2022-го в ведомство поступило 100 различных обращений. За аналогичный период текущего года только чис­ло положительно решенных для потребителей вопросов достигло 146, сумма возврата средств по ним превысила 8 млн тенге.

Из общего количества жалоб, по данным департамента, лидерство удерживает сфера розничной торговли со 167 случаями. Претензии у покупателей самые разные: завышенные цены на социально значимые продовольст­венные товары, невыдача фис­кального чека, недостоверная и неполная информация об изделиях, отсутствие уголка пот­ребителей в торговых точках. За подобные нарушения в отношении владельцев было составлено три протокола об административных правонарушениях, вынесены предписания.

Всего же в текущем году по результатам внеплановых проверок департаментом было возбуждено 14 дел. Показательными стали две «административки» за испорченный отдых: владелец базы отдыха на озере Алаколь не только не создал обещанных условий, но и отказался возвращать недовольной клиентке деньги. Ее обращение и послужило поводом для внеплановой проверки, в ходе которой претензии о несоблюдении санитарных требований и плохих условиях проживания нашли подтверждение.

Более сотни обращений касались бытовых услуг, поступило в ведомство и восемь заявлений, касающихся медицинской сферы. Однако рост числа жалоб, подчеркивают в ведомстве, связан не только и не столько с ухудшением качества товаров или услуг. Растет правовая грамотность и гражданская активность населения, которое все чаще прибегает к помощи уполномоченных органов.

– Департаментом на постоянной основе проводится разъяс­нительная работа посредством публикаций в СМИ и социальных сетях, на сайтах, а также в ходе встреч с населением, – поясняет заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей области Жетысу Олжас Амиргалиев. – Нашими специалистами налажен контакт с блогерами во всех районах и городах региона. Все это дает эффект: люди узнают о своих правах и активней их защищают.

С ростом активности использования электронных торговых площадок значительно возрос­ло и количество недовольных услугами интернет-магазинов. С начала года в регионе с претензиями по поводу их деятельности в учреждение обратились 50 жетысусцев. И хотя вся возможная помощь им оказывается, специа­листы советуют гражданам очень тщательно подходить к выбору подобных точек продаж. Ведь даже если недовольный клиент прав, в некоторых случаях помочь ему может только Уголовный кодекс.

– Ярким примером может служить обращение жительницы области, которая в ходе акции «Kaspi Жұма» приобрела в интернет-магазине мобильный телефон, оформив денежный кредит, – рассказывает Олжас Кайргалиевич. – В итоге телефона нет, instagram-страница продавца удалена, а Kaspi сообщает, что они с ним не работают. Сколько людей было таким образом обмануто – неизвестно. Заявление в РОВД у нее приняли и отправили в Павлодар. Мы, в свою очередь, также приняли ее обращение и переадресовали его в местный департамент. На данный момент результатов по этому делу нет, виновные не найдены, а девушка выплачивает кредит в 700 тысяч тенге ни за что. Поэтому здесь главная рекомендация – совершать сделки с предпринимателями и юридическими лицами, которые зарекомендовали себя на рынке. Следует помнить, что физические лица тоже несут ответственность за свои действия и выбор.

Кроме тщательного отбора мест обслуживания, специалисты в очередной раз рекомендуют гражданам изучать статьи Закона «О защите прав потребителей РК». При возникновении проблем клиент всегда может обратиться за помощью в уполномоченный орган, в том числе подав заявление через электронный портал eotinish.kz.