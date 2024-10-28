Закон о правовом сотрудничестве между Казахстаном и Вьетнамом рассмотрят в Сенате

Заседание Бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось сегодня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 31 октября, и обсудили задачи в рамках реализации поручений главы государства.

В повестку предстоящего на неделе заседания палаты члены Бюро включили два вопроса. Так, сенаторам предстоит рассмотреть закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц». Нормы документа нацелены на укрепление правового сотрудничества между двумя государствами и содействие реинтеграции в общество осужденных лиц для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.

Также парламентарии на заседании палаты заслушают устный ответ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на депутатский запрос группы сенаторов по вопросам цифровизации. Участие в обсуждении, учитывая актуальность вопроса, как отметил спикер Сената, примут и представители других заинтересованных госорганов. Наряду с этим в ходе заседания Бюро были обсуждены вопросы, связанные с предстоящей встречей депутатов с экспертами в сфере радиационной и сейсмической безопасности, которая пройдет в г. Курчатов области Абай. Актуальность темы обусловлена и предстоящим строительством АЭС в Казахстане.

В рамках реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева депутаты также встретятся с жителями регионов, чтобы обменяться мнениями касательно процедуры перехода от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования и вопросов кадрового обеспечения системы здравоохранения. Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, нехватка квалифицированных медицинских кадров, особенно в сельской местности, вопрос очень актуальный. Поэтому депутатам важно всесторонне изучить проблемы отрасли и совместно со специалистами в данной сфере выработать предложения по их решению.

Кроме того, депутаты в ходе заседания Бюро распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.