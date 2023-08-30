Закон об электросамокатах вступил в силу

Закон об электросамокатах, подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым 29 июня «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения», сегодня вступил в силу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

Фото: kazpravda.kz

Самокатчики должны использовать велосипедную дорожку, а при их отсутствии ездить только по правому краю проезжей части дороги. При передвижении по тротуару или пешеходной дорожке электросамокатам разрешено разгоняться до 6 километров в час. В целом максимальная скорость составляет не более 25 километров в час.

Водители такого транспортного средства при себе должны иметь шлем и водительские права любой категории.

Отметим, что только с начала года в стране зарегистрировали 11 ДТП с участием электросамокатов, в которых, 1 человек погиб, и ещё 14 пострадали.