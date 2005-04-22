Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 11-12, ст. 168; 2002 г., № 6, ст. 73, 75; № 19-20, ст. 171; 2003 г., № 1-2, ст. 6; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 15, ст. 133, 139; № 21-22, ст. 160; № 24, ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; № 14, ст. 82; № 20, ст. 116; № 23, ст. 140, 142): в подпункте 6) пункта 4 статьи 371: в абзаце втором слова «и ветеринарной» заменить словами «; деятельности в области ветеринарии: производства и реализации препаратов ветеринарного назначения; реализации лекарственных средств, биологических препаратов для ветеринарных целей; ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения; ветеринарной лечебно-профилактической деятельности»; в абзаце пятом слова «и реализации» исключить; абзац седьмой исключить; в абзаце четырнадцатом слова «и реализации топографо-геодезической и картографической продукции» исключить; в абзаце пятнадцатом слово «поверки,» исключить; абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: «деятельности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения: установки, монтажа, ремонта, эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением;»; абзацы двадцать второй и двадцать третий исключить; в абзаце двадцать пятом слово «, строительства» исключить; абзац двадцать восьмой исключить; абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: «изготовления и ремонта железнодорожного подвижного состава; изготовления и ремонта специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов;»; дополнить абзацем тридцать вторым следующего содержания: «природоохранного проектирования, нормирования и работ в области экологической экспертизы.». 2. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. «О лицензировании» (Ведомости Верховного совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 37; № 12, ст. 88; № 14, ст. 93; № 15-16, ст. 109; № 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 236; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 7, ст. 80; № 11, ст. 144, 149; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 195, 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 14, ст. 201; № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 222, 224, 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 452; 1999 г., № 20, ст. 721, 727; № 21, ст. 787; № 22, ст. 791; № 23, ст. 931; № 24, ст. 1066; 2000 г., № 10, ст. 248; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52, 54; № 13-14, ст. 173, 176; № 23, ст. 321; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 15, ст. 151; № 19-20, ст. 165; 2003 г., № 1-2, ст. 2; № 4, ст. 25; № 6, ст. 34; № 10, ст. 50, 51; № 11, ст. 69; № 14, ст. 107; № 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., № 2, ст. 9; № 5, ст. 27; № 10, ст. 54; № 14, ст. 82; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 17, ст. 98): 1) пункт 1 статьи 1 после слова «действий» дополнить словом «(операций)»; 2) статью 2 изложить в следующей редакции: «Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) квалификационные требования — требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица, претендующие на право занятия определенным видом деятельности или совершение определенных действий (операций); 2) лицензиар — соответствующий уполномоченный государственный орган, выдающий, переоформляющий лицензию, приостанавливающий, прекращающий и возобновляющий ее действие; 3) лицензиат — физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на право занятия определенным видом деятельности или на совершение определенных действий (операций); 4) лицензия — разрешение, выдаваемое соответствующим уполномоченным государственным органом физическому или юридическому лицу на занятие определенным видом деятельности или совершение определенных действий (операций).»; 3) в статье 3: пункт 5 после слова «действий» дополнить словом «(операций)»; в пункте 6 слова «и могут иметь место по соображениям» заменить словами «с целью»; 4) в статье 5: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Выдача лицензий заявителю производится лицензиарами, определяемыми законодательными актами Республики Казахстан и (или) Правительством Республики Казахстан.»; дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Государственный орган, осуществляющий координацию деятельности соответствующих уполномоченных государственных органов в области лицензирования, определяется Правительством Республики Казахстан.»; пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Лицензиарам разрешается делегировать полномочия по лицензированию соответствующим территориальным подразделениям по согласованию с государственным органом, осуществляющим координацию деятельности государственных органов в области лицензирования. За передачу осуществления государственных функций негосударственным организациям, в том числе общественным объединениям, должностные лица государственных органов несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»; 5) часть третью статьи 6 дополнить словами «и (или) Национальным банком Республики Казахстан»; 6) часть первую пункта 1 статьи 7 после слова «действий» дополнить словом «(операций)»; 7) в статье 9: в пункте 1: подпункт 6) изложить в следующей редакции: «6) все виды деятельности, связанные с использованием атомной энергии, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;»; в подпункте 11) слово «, строительство» исключить, после слов «и газ» дополнить словами «. Перечень производств, оборудования, объектов, работ (услуг) утверждается Правительством Республики Казахстан»; в подпункте 16) слова «и реализация» исключить; подпункты 18) и 22) исключить; в подпункте 26) слова «и реализация топографо-геодезической и картографической продукции» исключить; подпункт 29) изложить в следующей редакции: «29) переработка минерального сырья (за исключением переработки общераспространенных полезных ископаемых по перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан);»; в подпункте 31) слово «поверка,» исключить; подпункт 35) исключить; дополнить подпунктом 45-1) следующего содержания: «45-1) первичная переработка хлопка-сырца в хлопок-волокно;»; в подпункте 46) слово «, экскурсионная» исключить; подпункты 47) и 48) изложить в следующей редакции: «47) изготовление и ремонт железнодорожного подвижного состава; изготовление и ремонт специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов; 48) деятельность, связанная с обеспечением безопасности дорожного движения: установка, монтаж, ремонт, эксплуатация технических средств регулирования дорожным движением;»; дополнить подпунктами 58) — 60) следующего содержания: «58) экологически опасные виды хозяйственной деятельности по перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан; 59) экологическая аудиторская деятельность; 60) природоохранное проектирование, нормирование и работы в области экологической экспертизы.»; в пункте 2 слова «деятельности по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, а также лицензирование» исключить; 8) в статье 10: в подпункте 2) слова «и ветеринарной» исключить; дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) деятельность в области ветеринарии: производство и реализация препаратов ветеринарного назначения; реализация лекарственных средств, биологических препаратов для ветеринарных целей; ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения; ветеринарная лечебно-профилактическая деятельность;»; подпункт 5) исключить; подпункт 6) изложить в следующей редакции: «6) нотариальная деятельность;»; в подпункте 7) слова «, тотализаторов, казино» исключить; дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания: «7-1) деятельность в сфере игорного бизнеса;»; подпункт 10-2) исключить; 9) пункт 3 статьи 12 дополнить частью второй следующего содержания: «Для лиц, осуществляющих определенные виды деятельности по генеральной лицензии, лицензия на импорт отдельных товаров (работ, услуг), входящих в перечень, установленный Правительством Республики Казахстан, и постоянно используемых в данном виде деятельности, выдается (на объем ежегодного импорта независимо от числа контрактов) без ограничения срока действия.»; 10) часть вторую статьи 15 изложить в следующей редакции: «Квалификационные требования к лицензируемым видам деятельности утверждаются Правительством Республики Казахстан. Перечень лицензируемых в соответствии с настоящим Законом видов деятельности, по которым необходимо заключение органов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и государственного энергетического надзора, санитарно-эпидемиологической службы, утверждается Правительством Республики Казахстан.»; 11) в статье 16: в подпункте 2) части первой слово «лицензиата» заменить словом «заявителя»; в части четвертой слова «лицензиат (субъект)» заменить словом «заявитель»; 12) в подпункте 1) пункта 3 статьи 19 слово «продукции» заменить словами «товаров (работ и услуг) для»; 13) подпункт 2) пункта 1 статьи 21 после слова «действий» дополнить словом «(операций)»; 14) в подпункте 1) пункта 1 статьи 22 слова «содержащихся в лицензии» заменить словами «предъявляемых для данного лицензируемого вида деятельности»; 15) в статье 24: пункт 2 исключить; в пункте 3 слова «Государственные органы (лицензиары)» заменить словом «Лицензиары». 3. В Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1995 г. «Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации Республики Казахстан» (Ведомости Верховного совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 148; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 321; № 24, ст. 338; 2002 г., № 15, ст. 147; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 23, ст. 142): часть первую статьи 82-1 исключить. 4. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. «О безопасности дорожного движения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 273; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 54; № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142): в статье 9: в пункте 1 слова «юридических и физических» заменить словами «физических и юридических»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Виды деятельности и порядок лицензирования определяются законодательством Республики Казахстан о лицензировании.». 5. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 г. «Об охране окружающей среды» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 17-18, ст. 213; 1998 г., № 24, ст. 443; 1999 г., № 11, ст. 357; № 23, ст. 931; 2001 г., № 13-14, ст. 171; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2004 г., № 10, ст. 57; № 23, ст. 137, 142): 1) подпункт 1) статьи 21 после слова «деятельности» дополнить словами «по перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан»; 2) часть вторую статьи 22 дополнить словами «Республики Казахстан о лицензировании». 6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144): подпункт 22-3) пункта 1 статьи 27 и подпункт 22) пункта 1 статьи 31 дополнить словами «о лицензировании». 7. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2001 г. «О государственном регулировании гражданской авиации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 320; 2004 г., № 23, ст. 142): 1) подпункты 3) и 4) пункта 2 статьи 9 исключить; 2) второе предложение части второй пункта 2 статьи 14 исключить. 8. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 г. «Об органах юстиции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154): 1) подпункт 2) статьи 17 дополнить словами «о лицензировании»; 2) в пункте 1 статьи 19: подпункт 1) дополнить словами «о лицензировании»; в подпункте 3) слова «лицензирование деятельности по оказанию платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью,» исключить. 9. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 г. «О геодезии и картографии» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142): статью 7 изложить в следующей редакции: «Статья 7. Государственное лицензирование топографо-геодезической и картографической деятельности Лицензирование топографо-геодезической и картографической деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании.». 10. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 г. «О ветеринарии» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142): пункт 1 статьи 12 дополнить словами «о лицензировании». 11. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2002 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 21, ст. 176; 2004 г., № 23, ст. 142): подпункт 13) статьи 7 исключить. Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 15 апреля 2005 года № 45-III ЗРК