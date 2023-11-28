Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза

Ратифицировать Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза, совершенное в Москве 19 апреля 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 ноября 2023 года

№ 41-VІIІ ЗРК