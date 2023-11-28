Закон Республики Казахстан Законы 28 ноября 2023 г. 3:04 404 О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза Ратифицировать Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза, совершенное в Москве 19 апреля 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 27 ноября 2023 года № 41-VІIІ ЗРК