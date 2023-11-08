Закон Республики Казахстан

О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам

Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам, совершенный в Никосии 20 октября 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 7 ноября 2023 года

№ 36-VІIІ ЗРК