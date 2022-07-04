Законы Закон Республики Казахстан 4 июля 2022 г. 1:29 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года: 1) абзац второй части второй, абзац второй части третьей статьи 106, абзац второй части третьей статьи 170 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»; 2) абзац второй части первой, абзац второй части второй статьи 196 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»; 3) в статье 218: в части первой: абзац первый после слов «представляющего доходы от уголовных правонарушений» дополнить словами «, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем»; абзац второй изложить в следующей редакции: «наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»; абзац второй части второй изложить в следующей редакции: «наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.»; абзац второй части третьей изложить в следующей редакции: «наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.»; 4) абзац второй части первой статьи 229, абзац второй части первой статьи 230 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»; 5) абзац второй статьи 260 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»; 6) в статье 261: абзац второй части первой, абзац второй части второй дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»; абзац второй части третьей дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»; 7) абзац второй части первой статьи 269 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»; 8) абзац второй части первой статьи 270 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»; 9) в статье 287: абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»; абзац второй части четвертой, абзац второй части пятой дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»; 10) абзац второй части первой статьи 298, абзац второй части первой, абзац второй части второй статьи 299-1, абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей, абзац второй части четвертой статьи 301 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»; 11) в статье 394: абзац второй части первой, абзац второй части второй дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»; абзац второй части третьей дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой». 2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года: 1) в части первой статьи 568 слова «имеет право принять» заменить словом «принимает»; 2) в части второй статьи 569: пункт 1) после слова «иным» дополнить словом «существенным»; пункт 3) изложить в следующей редакции: «3) запрос (поручение, ходатайство) о производстве процессуальных действий, требующих санкции следственного судьи (суда), касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в Республике Казахстан;». 3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года: часть вторую статьи 119 исключить. 4. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»: в подпункте 24-2) статьи 8 слова «, юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить. 5. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»: в пункте 13 статьи 20: части первую и вторую изложить в следующей редакции: «13. Руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей. В случае соответствия указанным требованиям руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа назначаются (избираются) на должности без согласия уполномоченного органа. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя и члена органа управления, руководителя и члена исполнительного органа в случае их несоответствия требованиям настоящей статьи. В случае применения уполномоченным органом меры надзорного реагирования, указанной в подпункте 12) пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, к руководителю (члену) органа управления, руководителю (члену) исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо принять меры по прекращению его полномочий.»; дополнить частью третьей следующего содержания: «В отношении Национального оператора почты требования настоящего пункта распространяются на членов исполнительного органа, в должностные обязанности которых входит курирование вопросов, связанных с проведением отдельных видов банковских операций.». 6. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»: 1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания: «3-2) обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в Республиканскую нотариальную палату по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»; 2) в пункте 2 статьи 29: в подпункте 5) слова «и разрабатывает методические материалы по вопросам нотариата» заменить словами «, разрабатывает и утверждает методические материалы по вопросам нотариата, а также по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) анализирует, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основе представленных территориальной нотариальной палатой сведений и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»; 3) подпункт 6) пункта 2 статьи 33 дополнить словами «, а также практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 7. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»: в подпункте 18) статьи 1: абзац пятый изложить в следующей редакции: «вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической деятельности;»; абзац седьмой дополнить словами «, а также публичные призывы к совершению акта терроризма»; дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания: «наемничество; создание баз (лагерей) подготовки наемников; нападение на лиц или организации, которые пользуются международной защитой; посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан; диверсия; прохождение террористической подготовки, в том числе проезд к месту обучения для участия в террористической деятельности; захват заложника; нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват; угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава.». 8. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»: 1) статью 1 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания: «2-2) бенефициарный собственник – физическое лицо: которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица; осуществляющее контроль над юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица иным образом; в интересах которого юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;»; 2) в подпунктах 1) и 2) пункта 16 статьи 12 слова «или участником» заменить словами «, участником или бенефициарным собственником». 9. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 1) в статье 1: в подпункте 2) слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица»; абзац второй подпункта 3) дополнить словами «или иностранной структуры без образования юридического лица»; подпункты 3-1) и 3-2) изложить в следующей редакции: «3-1) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют платеж и (или) перевод денег, полученные от банка отправителя денег, в пользу финансовой организации; 3-2) публичное должностное лицо: лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;»; дополнить подпунктами 3-3) и 3-4) следующего содержания: «3-3) иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы; 3-4) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;»; в подпункте 4) слова «физическое или юридическое лицо, получающее» заменить словами «физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие»; дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания: «8-1) финансовая группа – группа юридических лиц, являющихся субъектами финансового мониторинга и взаимодействующих между собой в соответствии с настоящим Законом;»; в подпункте 9) слова «или юридическими лицами» заменить словами «, юридическими лицами или иностранной структурой без образования юридического лица»; подпункт 11-2) изложить в следующей редакции: «11-2) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»; дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания: «11-3) целевые финансовые санкции – меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами в соответствии с настоящим Законом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования;»; 2) подпункт 1) пункта 1 статьи 3 дополнить словами «, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»; 3) в абзаце четвертом подпункта 2) пункта 1 статьи 4 слова «физическим или юридическим лицом, имеющим», «владеющим» заменить соответственно словами «физическим, юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, имеющими», «владеющими»; 4) в статье 5: в подпункте 2) пункта 2 слова «подлежащих финансовому мониторингу,» исключить; в пункте 3: в подпункте 2) слова «либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения» заменить словами «, характер деятельности, а также адрес места регистрации или нахождения»; подпункт 2-1) изложить в следующей редакции: «2-1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица: наименование, номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории), адрес места нахождения, место ведения основной деятельности, характер деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) иностранной структуры без образования юридического лица и бенефициарных собственников (при наличии);»; дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания: «2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса. В целях выявления бенефициарного собственника клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления. В случае наличия оснований для сомнения, является ли физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарным собственником, допускается признание бенефициарным собственником физического лица, осуществляющего контроль над клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица иным образом либо в интересах которого клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом. В случае, если в результате принятия мер, предусмотренных настоящим подпунктом, бенефициарный собственник клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица. Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников. Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном в абзаце четвертом подпункта 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом Республики Казахстан, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;»; подпункт 6) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания: «При наличии основания для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем принятия субъектом финансового мониторинга решения о наличии такого сомнения. Меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1) и 2-2) настоящего пункта, осуществляются страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, обществом взаимного страхования, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан до уплаты страховой премии и (или) осуществления страховой выплаты.»; подпункты 2) и 3) пункта 3-1 исключить; в пункте 6: в абзаце первом цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; в подпункте 1) цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, принятые иностранной финансовой организацией, должен установить, что деятельность такой иностранной финансовой организации подлежит лицензированию, регулированию и надзору в государстве, в котором она зарегистрирована, и что такой субъект финансового мониторинга или иностранная финансовая организация принимает меры по надлежащей проверке клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, аналогичные требованиям настоящей статьи, а также хранит документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником.»; дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: «6-1. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, могут полагаться на меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими участниками такой финансовой группы, при соблюдении следующих условий: 1) предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи; 2) участники финансовой группы соблюдают правила внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга; 3) ответственная организация финансовой группы реализует и обеспечивает соблюдение участниками финансовой группы правил внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга в порядке, установленном правилами внутреннего контроля; 4) наличие согласия в письменном виде клиента (его представителя) и бенефициарного собственника субъекта финансового мониторинга, указанного в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющегося участником финансовой группы, на передачу другим участникам такой финансовой группы и использование ими информации и документов о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.»; в пункте 7: часть третью дополнить словами «, а также в случаях высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»; дополнить частями пятой и шестой следующего содержания: «Усиленные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей), бенефициарных собственников применяются при высоком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Упрощенные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников применяются при низком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»; в пункте 8: в абзаце первом части первой цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; в части второй цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; в части четвертой цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; дополнить частью пятой следующего содержания: «Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иностранной финансовой организации применение мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан учитывать возможные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»; в части первой пункта 9 слова «, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить; в пункте 10: в части второй цифру «6» заменить цифрами «6, 6-1»; дополнить частью третьей следующего содержания: «Субъекты финансового мониторинга не вправе совершать действия, предусмотренные пунктами 6, 6-1 и 8 настоящей статьи, в случае регистрации, пребывания или нахождения другого субъекта финансового мониторинга или иностранной финансовой организации в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).»; 5) статью 6 изложить в следующей редакции: «Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пунктах 3-1 и 3-2 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений.»; 6) в статье 7: в пункте 1 цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; в пункте 2: в части первой: абзац первый после слова «операций,» дополнить словами «в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,»; абзацы второй и четвертый после слова «лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»; часть вторую после слова «операций,» дополнить словами «в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,»; 7) в статье 8: в пункте 1: в абзаце первом цифры «3-1)» заменить цифрами «3-2)»; подпункт 3) после слова «получать» дополнить словом «письменное»; в подпункте 4) слова «источника средств» заменить словами «источника происхождения денег и (или) иного имущества такого»; подпункт 5) после слова «применять» дополнить словами «на постоянной основе»; в пункте 2 слово «подпунктами» заменить словами «подпунктами 1),»; в пункте 3 цифры «3-1)» заменить цифрами «3-2)»; 8) в подпункте 1) части первой статьи 9 слово «осуществлять» заменить словами «на основании общедоступной информации осуществлять»; 9) подпункт 1) части первой пункта 3-2 статьи 10 после слов «(для юридических лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»; 10) в статье 11: в пункте 1 слова «и финансировании терроризма» заменить словами «финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения»; в пункте 2 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»; в пункте 3: абзац первый: после слова «принимаются» дополнить словами «органом управления или исполнительным органом субъектов финансового мониторинга с образованием юридического лица и субъектом финансового мониторинга без образования юридического лица»; после слов «исполняются субъектами финансового мониторинга» дополнить словами «с учетом результатов оценки степени подверженности услуг субъектов финансового мониторинга рискам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, размера, характера и сложности организации»; в абзаце втором слова «и финансированию терроризма, включая требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации»; в абзаце третьем слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»; в абзаце шестом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; дополнить частью второй следующего содержания: «Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе разрабатывать, принимать и исполнять правила внутреннего контроля для данной финансовой группы с учетом специфики и особенностей ее участников.»; в пункте 3-1: часть вторую дополнить словами «, а также применять дополнительные меры контроля и процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»; дополнить частью третьей следующего содержания: «Организации, которые заключили агентский договор по оказанию платежных услуг с платежным агентом или платежным субагентом, обязаны включать его в свои программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и осуществлять контроль за выполнением им таких программ.»; в пункте 3-2: в абзаце первом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; в абзацах втором и третьем слова «, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить; часть вторую пункта 4 после слов «(или) иным имуществом,» дополнить словами «в том числе»; пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Запрещается информировать клиентов и иных лиц о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, об отказе в установлении деловых отношений, а также об отказе от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом.»; в пункте 6: слова «не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны» заменить словами «не является разглашением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации»; дополнить частью второй следующего содержания: «Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе осуществлять обмен полученными в рамках реализации внутреннего контроля информацией и документами и их использование в порядке, установленном правилами внутреннего контроля, при соблюдении следующих условий: 1) в отношении информации и документов, обмен которыми осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, субъектами финансового мониторинга выполнены требования, установленные правилами внутреннего контроля для финансовой группы; 2) при отсутствии сомнений в достоверности и точности информации и документов, обмен которыми и их использование допускаются в соответствии с настоящим пунктом; 3) при наличии согласия в письменном виде клиента субъекта финансового мониторинга на передачу другим участникам такой финансовой группы и использование ими информации и документов о клиенте.»; в пункте 7 слова «их должностные лица» заменить словами «их работники и должностные лица»; 11) в статье 11-1: в пункте 3: в части первой: слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»; в частях второй и третьей слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»; в частях первой и второй пункта 4 слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»; в части первой пункта 5 слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»; подпункт 1) части второй пункта 6 дополнить словами «, включая риск использования технологических достижений»; 12) в статье 12: дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, размещает на своем интернет-ресурсе такое решение и направляет его соответствующим государственным органам Республики Казахстан и организациям.»; пункт 6 дополнить подпунктом 3) следующего содержания: «3) в отношении иностранной структуры без образования юридического лица: наименование; номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории); адрес места регистрации и (или) нахождения; сведения об учредителях (участниках) иностранной структуры без образования юридического лица.»; примечание изложить в следующей редакции: «Примечания. 1. В целях настоящей статьи под членами семьи физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, признаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством); родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении. 2. В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»; 13) в статье 12-1: в части второй пункта 4 слова «Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» заменить словами «Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан»; дополнить примечанием следующего содержания: «Примечание. В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»; 14) дополнить статьей 12-3 следующего содержания: «Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица 1. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны предпринимать доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников и фиксировать сведения, необходимые для их идентификации в соответствии с подпунктом 2-2) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан. 2. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны: 1) проверять достоверность сведений, необходимых для идентификации своих бенефициарных собственников; 2) обновлять сведения о своих бенефициарных собственниках не реже одного раза в год либо в случае внесения изменений, а также документально фиксировать такие сведения; 3) хранить не менее пяти лет с момента получения информацию о своих бенефициарных собственниках, а также о принятых мерах по выявлению своих бенефициарных собственников. 3. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица вправе запрашивать у своих учредителей (участников), а также лиц, иным образом контролирующих юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, информацию, необходимую для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведений о них. 4. Физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, являющиеся учредителем (участником), а также иным образом контролирующие юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, обязаны представлять такому юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица сведения и документы, необходимые для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведений о них. 5. Сведения и документы о бенефициарных собственниках представляются юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом. 6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, за исключением банковской тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации. Примечание. В целях настоящей статьи под юридическим лицом понимается организация, за исключением государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора.»; 15) в статье 13: в пункте 1: в части первой: слова «физическому или юридическому лицу» заменить словами «физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица»; цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; часть вторую изложить в следующей редакции: «Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) прекратить деловые отношения в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.»; абзацы второй, третий, четвертый и шестой части первой пункта 1-1 изложить в следующей редакции: «приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо (за исключением операций, связанных с обслуживанием банковских счетов), организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица; приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета таких организаций и физических лиц, указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица; блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;»; «отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу (за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет, внесения, перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд), организацией, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, либо в ее пользу, а также физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или такого физического лица, либо в их пользу.»; в части четвертой пункта 2 слова «физическому или юридическому лицу» заменить словами «физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица»; часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции: «6. Отказ от проведения, приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказ от установления деловых отношений или прекращение деловых отношений в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).»; 16) статью 14 дополнить частью второй следующего содержания: «Контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, действующего права МФЦА по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг в порядке, установленном действующим правом МФЦА.»; 17) в статье 16: в части первой подпункта 5-1) слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица»; подпункт 13-6) после слова «утверждает» дополнить словами «в пределах своей компетенции»; дополнить подпунктом 13-8) следующего содержания: «13-8) устанавливает форму и сроки предоставления государственными органами Республики Казахстан и организациями информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган;»; 18) в статье 18: в пункте 2: подпункт 1-2) изложить в следующей редакции: «1-2) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;»; дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания: «5) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности; 6) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности субъектов финансового мониторинга на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.»; дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. Государственные органы Республики Казахстан и субъекты квазигосударственного сектора представляют в уполномоченный орган сведения, предусмотренные подпунктом 1) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, о публичном должностном лице, входящем в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, его супруге и близких родственниках в течение трех рабочих дней со дня избрания или назначения такого публичного должностного лица на должность в соответствующем государственном органе Республики Казахстан или субъекте квазигосударственного сектора.»; 19) статью 19-4 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан и иные государственные органы Республики Казахстан, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленных информации, сведений и документов и используют их только в целях, указанных в запросе.». 10. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»: статью 7 дополнить подпунктом 63-6) следующего содержания: «63-6) осуществляет государственный контроль за соблюдением лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;». 11. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О лотереях и лотерейной деятельности»: подпункт 2) статьи 7 дополнить словами «, а также за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 12. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»: 1) статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Иностранные структуры без образования юридического лица, зарегистрированные в иностранном государстве (на территории), включенном (включенной) в составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставном капитале платежных организаций. Косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение (голосование) долями участия в уставном капитале платежной организации предоставляет возможность определять решения юридического лица участника платежной организации через владение (голосование) долями участия в уставном капитале (акциями) других юридических лиц.»; 2) статью 19 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Запрещается избирать или назначать руководителем исполнительного органа платежной организации лицо, находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»; 3) дополнить статьей 19-1 следующего содержания: «Статья 19-1. Учредители и участники платежной организации Учредителями (участниками) (одними из учредителей, участников) платежной организации являются физические, юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, за исключением лиц: 1) в отношении которых имеется неснятая или непогашенная судимость либо вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации; 2) находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.». 13. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»: 1) пункт 3 статьи 68 дополнить подпунктами 18-11) и 18-12) следующего содержания: «18-11) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов с учетом особенностей и специфики их деятельности; 18-12) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»; 2) статью 80 дополнить подпунктами 9-1), 13-1) и 13-2) следующего содержания: «9-1) организует работу по обеспечению соблюдения юридическими консультантами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»; «13-1) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для юридических консультантов с учетом особенностей и специфики их деятельности; 13-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических консультантов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 1 июля 2022 года № 131-VІI ЗРК