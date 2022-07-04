«3-2) обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в Республиканскую нотариальную палату по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»;

6. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

«В отношении Национального оператора почты требования настоящего пункта распространяются на членов исполнительного органа, в должностные обязанности которых входит курирование вопросов, связанных с проведением отдельных видов банковских операций.».

В случае применения уполномоченным органом меры надзорного реагирования, указанной в подпункте 12) пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, к руководителю (члену) органа управления, руководителю (члену) исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо принять меры по прекращению его полномочий.»;

«13. Руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей. В случае соответствия указанным требованиям руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа назначаются (избираются) на должности без согласия уполномоченного органа. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя и члена органа управления, руководителя и члена исполнительного органа в случае их несоответствия требованиям настоящей статьи.

5. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

в подпункте 24-2) статьи 8 слова «, юриди­ческими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

«3) запрос (поручение, ходатайство) о производстве процессуальных действий, требующих санкции следственного судьи (суда), касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в Республике Казахстан;».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Респуб­лики Казахстан от 4 июля 2014 года:

абзац второй части третьей дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой».

абзац второй части первой, абзац второй части второй дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»;

10) абзац второй части первой статьи 298, абзац второй части первой, абзац второй части второй статьи 299-1, абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей, абзац второй части четвертой статьи 301 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»;

абзац второй части четвертой, абзац второй части пятой дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»;

абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»;

8) абзац второй части первой статьи 270 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»;

7) абзац второй части первой статьи 269 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»;

абзац второй части третьей дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»;

абзац второй части первой, абзац второй части второй дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»;

5) абзац второй статьи 260 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»;

4) абзац второй части первой статьи 229, абзац второй части первой статьи 230 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»;

«наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.»;

«наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»;

абзац первый после слов «представляющего доходы от уголовных правонарушений» дополнить словами «, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем»;

2) абзац второй части первой, абзац второй части второй статьи 196 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»;

1) абзац второй части второй, абзац второй части третьей статьи 106, абзац второй части третьей статьи 170 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»;

1. В Уголовный кодекс Республики Казах­стан от 3 июля 2014 года:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования

2) в пункте 2 статьи 29:

в подпункте 5) слова «и разрабатывает методические материалы по вопросам нотариата» заменить словами «, разрабатывает и утверждает методические материалы по вопросам нотариата, а также по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) анализирует, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основе представленных территориальной нотариальной палатой сведений и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»;

3) подпункт 6) пункта 2 статьи 33 дополнить словами «, а также практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»:

в подпункте 18) статьи 1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической деятельности;»;

абзац седьмой дополнить словами «, а также публичные призывы к совершению акта терроризма»;

дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:

«наемничество;

создание баз (лагерей) подготовки наемников;

нападение на лиц или организации, которые пользуются международной защитой;

посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан;

диверсия;

прохождение террористической подготовки, в том числе проезд к месту обучения для участия в террористической деятельности;

захват заложника;

нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват;

угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава.».

8. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) бенефициарный собственник – физическое лицо:

которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

осуществляющее контроль над юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица иным образом;

в интересах которого юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;»;

2) в подпунктах 1) и 2) пункта 16 статьи 12 слова «или участником» заменить словами «, участником или бенефициарным собственником».

9. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) в статье 1:

в подпункте 2) слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица»;

абзац второй подпункта 3) дополнить словами «или иностранной структуры без образования юридического лица»;

подпункты 3-1) и 3-2) изложить в следующей редакции:

«3-1) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют платеж и (или) перевод денег, полученные от банка отправителя денег, в пользу финансовой организации;

3-2) публичное должностное лицо:

лицо, занимающее ответственную государственную должность;

должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;»;

дополнить подпунктами 3-3) и 3-4) следующего содержания:

«3-3) иностранная структура без образования юриди­ческого лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;

3-4) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;»;

в подпункте 4) слова «физическое или юридическое лицо, получающее» заменить словами «физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие»;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) финансовая группа – группа юридических лиц, являющихся субъектами финансового мониторинга и взаимодействующих между собой в соответствии с настоящим Законом;»;

в подпункте 9) слова «или юридическими лицами» заменить словами «, юридическими лицами или иностранной структурой без образования юридического лица»;

подпункт 11-2) изложить в следующей редакции:

«11-2) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»;

дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания:

«11-3) целевые финансовые санкции – меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами в соответствии с настоящим Законом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования;»;

2) подпункт 1) пункта 1 статьи 3 дополнить словами «, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»;

3) в абзаце четвертом подпункта 2) пункта 1 статьи 4 слова «физическим или юридическим лицом, имеющим», «владеющим» заменить соответственно словами «физи­ческим, юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, имеющими», «владеющими»;

4) в статье 5:

в подпункте 2) пункта 2 слова «подлежащих финансовому мониторингу,» исключить;

в пункте 3:

в подпункте 2) слова «либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения» заменить словами «, характер деятельности, а также адрес места регистрации или нахождения»;

подпункт 2-1) изложить в следующей редакции:

«2-1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации иностранной структуры без образования юриди­ческого лица: наименование, номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории), адрес места нахождения, место ведения основной деятельности, характер деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) иностранной структуры без образования юридического лица и бенефициарных собственников (при наличии);»;

дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса.

В целях выявления бенефициарного собственника клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления.

В случае наличия оснований для сомнения, является ли физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юриди­ческого лица, бенефициарным собственником, допускается признание бенефициарным собственником физического лица, осуществляющего контроль над клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юриди­ческого лица иным образом либо в интересах которого клиентом – юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

В случае, если в результате принятия мер, предусмотренных настоящим подпунктом, бенефициарный собственник клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.

Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников.

Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном в абзаце четвертом подпункта 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом Республики Казахстан, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;»;

подпункт 6) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«При наличии основания для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем принятия субъектом финансового мониторинга решения о наличии такого сомнения.

Меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1) и 2-2) настоящего пункта, осуществляются страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, обществом взаимного страхования, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан до уплаты страховой премии и (или) осуществления страховой выплаты.»;

подпункты 2) и 3) пункта 3-1 исключить;

в пункте 6:

в абзаце первом цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;

в подпункте 1) цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, принятые иностранной финансовой организацией, должен установить, что деятельность такой иностранной финансовой организации подлежит лицензированию, регулированию и надзору в государстве, в котором она зарегистрирована, и что такой субъект финансового мониторинга или иностранная финансовая организация принимает меры по надлежащей проверке клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, аналогичные требованиям настоящей статьи, а также хранит документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, могут полагаться на меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими участниками такой финансовой группы, при соблюдении следующих условий:

1) предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи;

2) участники финансовой группы соблюдают правила внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга;

3) ответственная организация финансовой группы реализует и обеспечивает соблюдение участниками финансовой группы правил внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга в порядке, установленном правилами внутреннего контроля;

4) наличие согласия в письменном виде клиента (его представителя) и бенефициарного собственника субъекта финансового мониторинга, указанного в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющегося участником финансовой группы, на передачу другим участникам такой финансовой группы и использование ими информации и документов о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.»;

в пункте 7:

часть третью дополнить словами «, а также в случаях высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Усиленные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей), бенефициарных собственников применяются при высоком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Упрощенные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников применяются при низком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;

в пункте 8:

в абзаце первом части первой цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;

в части второй цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;

в части четвертой цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иностранной финансовой организации применение мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан учитывать возможные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;

в части первой пункта 9 слова «, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить;

в пункте 10:

в части второй цифру «6» заменить цифрами «6, 6-1»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Субъекты финансового мониторинга не вправе совершать действия, предусмотренные пунктами 6, 6-1 и 8 настоящей статьи, в случае регистрации, пребывания или нахождения другого субъекта финансового мониторинга или иностранной финансовой организации в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений

Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пунктах 3-1 и 3-2 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений.»;

6) в статье 7:

в пункте 1 цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;

в пункте 2:

в части первой:

абзац первый после слова «операций,» дополнить словами «в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,»;

абзацы второй и четвертый после слова «лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»;

часть вторую после слова «операций,» дополнить словами «в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,»;

7) в статье 8:

в пункте 1:

в абзаце первом цифры «3-1)» заменить цифрами «3-2)»;

подпункт 3) после слова «получать» дополнить словом «письменное»;

в подпункте 4) слова «источника средств» заменить словами «источника происхождения денег и (или) иного имущества такого»;

подпункт 5) после слова «применять» дополнить словами «на постоянной основе»;

в пункте 2 слово «подпунктами» заменить словами «подпунктами 1),»;

в пункте 3 цифры «3-1)» заменить цифрами «3-2)»;

8) в подпункте 1) части первой статьи 9 слово «осуществлять» заменить словами «на основании общедоступной информации осуществлять»;

9) подпункт 1) части первой пункта 3-2 статьи 10 после слов «(для юридических лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»;

10) в статье 11:

в пункте 1 слова «и финансировании терроризма» заменить словами «финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения»;

в пункте 2 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в пункте 3:

абзац первый:

после слова «принимаются» дополнить словами «органом управления или исполнительным органом субъектов финансового мониторинга с образованием юридического лица и субъектом финансового мониторинга без образования юридического лица»;

после слов «исполняются субъектами финансового мониторинга» дополнить словами «с учетом результатов оценки степени подверженности услуг субъектов финансового мониторинга рискам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, размера, характера и сложности организации»;

в абзаце втором слова «и финансированию терроризма, включая требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безуп­речной деловой репутации»;

в абзаце третьем слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце шестом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе разрабатывать, принимать и исполнять правила внутреннего контроля для данной финансовой группы с учетом специфики и особенностей ее участников.»;

в пункте 3-1:

часть вторую дополнить словами «, а также применять дополнительные меры контроля и процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Организации, которые заключили агентский договор по оказанию платежных услуг с платежным агентом или платежным субагентом, обязаны включать его в свои программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и осуществлять контроль за выполнением им таких программ.»;

в пункте 3-2:

в абзаце первом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзацах втором и третьем слова «, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить;

часть вторую пункта 4 после слов «(или) иным имущест­вом,» дополнить словами «в том числе»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Запрещается информировать клиентов и иных лиц о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, об отказе в установлении деловых отношений, а также об отказе от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом.»;

в пункте 6:

слова «не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны» заменить словами «не является разглашением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе осуществлять обмен полученными в рамках реализации внутреннего контроля информацией и документами и их использование в порядке, установленном правилами внутреннего контроля, при соблюдении следующих условий:

1) в отношении информации и документов, обмен которыми осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, субъектами финансового мониторинга выполнены требования, установленные правилами внутреннего контроля для финансовой группы;

2) при отсутствии сомнений в достоверности и точности информации и документов, обмен которыми и их использование допускаются в соответствии с настоящим пунктом;

3) при наличии согласия в письменном виде клиента субъекта финансового мониторинга на передачу другим участникам такой финансовой группы и использование ими информации и документов о клиенте.»;

в пункте 7 слова «их должностные лица» заменить словами «их работники и должностные лица»;

11) в статье 11-1:

в пункте 3:

в части первой:

слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в частях второй и третьей слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в частях первой и второй пункта 4 слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в части первой пункта 5 слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

подпункт 1) части второй пункта 6 дополнить словами «, включая риск использования технологических достижений»;

12) в статье 12:

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, размещает на своем интернет-ресурсе такое решение и направляет его соответствующим государственным органам Республики Казахстан и организациям.»;

пункт 6 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) в отношении иностранной структуры без образования юридического лица:

наименование;

номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории);

адрес места регистрации и (или) нахождения;

сведения об учредителях (участниках) иностранной структуры без образования юридического лица.»;

примечание изложить в следующей редакции:

«Примечания.

1. В целях настоящей статьи под членами семьи физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, признаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством); родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении.

2. В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»;

13) в статье 12-1:

в части второй пункта 4 слова «Законом Республики Казах­стан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» заменить словами «Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание.

В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»;

14) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:

«Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица

1. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны предпринимать доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников и фиксировать сведения, необходимые для их идентификации в соответствии с подпунктом 2-2) пунк­та 3 статьи 5 настоящего Закона, по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.

2. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны:

1) проверять достоверность сведений, необходимых для идентификации своих бенефициарных собственников;

2) обновлять сведения о своих бенефициарных собственниках не реже одного раза в год либо в случае внесения изменений, а также документально фиксировать такие сведения;

3) хранить не менее пяти лет с момента получения информацию о своих бенефициарных собственниках, а также о принятых мерах по выявлению своих бенефициарных собственников.

3. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица вправе запрашивать у своих учредителей (участников), а также лиц, иным образом кон­тролирующих юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, информацию, необходимую для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведений о них.

4. Физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, являющиеся учредителем (участником), а также иным образом контролирующие юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, обязаны представлять такому юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица сведения и документы, необходимые для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведений о них.

5. Сведения и документы о бенефициарных собственниках представляются юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом.

6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, за исключением банковской тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.

Примечание.

В целях настоящей статьи под юридическим лицом понимается организация, за исключением государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора.»;

15) в статье 13:

в пункте 1:

в части первой:

слова «физическому или юридическому лицу» заменить словами «физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица»;

цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) прекратить деловые отношения в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.»;

абзацы второй, третий, четвертый и шестой части первой пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

«приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо (за исключением операций, связанных с обслуживанием банковских счетов), организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;

приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета таких организаций и физических лиц, указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физи­ческое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;

блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации или такого физического лица;»;

«отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу (за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет, внесения, перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд), организацией, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, либо в ее пользу, а также физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или такого физического лица, либо в их пользу.»;

в части четвертой пункта 2 слова «физическому или юридическому лицу» заменить словами «физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица»;

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Отказ от проведения, приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказ от установления деловых отношений или прекращение деловых отношений в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).»;

16) статью 14 дополнить частью второй следующего содержания:

«Контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, действующего права МФЦА по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг в порядке, установленном действующим правом МФЦА.»;

17) в статье 16:

в части первой подпункта 5-1) слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица»;

подпункт 13-6) после слова «утверждает» дополнить словами «в пределах своей компетенции»;

дополнить подпунктом 13-8) следующего содержания:

«13-8) устанавливает форму и сроки предоставления государственными органами Республики Казахстан и организациями информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган;»;

18) в статье 18:

в пункте 2:

подпункт 1-2) изложить в следующей редакции:

«1-2) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

«5) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;

6) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности субъектов финансового мониторинга на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Государственные органы Республики Казахстан и субъекты квазигосударственного сектора представляют в уполномоченный орган сведения, предусмотренные подпунк­том 1) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, о публичном должностном лице, входящем в перечень публичных долж­ностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, его супруге и близких родственниках в течение трех рабочих дней со дня избрания или назначения такого публичного должностного лица на должность в соответствующем государственном органе Республики Казахстан или субъекте квазигосударственного сектора.»;

19) статью 19-4 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан и иные государственные органы Республики Казахстан, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленных информации, сведений и документов и используют их только в целях, указанных в запросе.».

10. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

статью 7 дополнить подпунктом 63-6) следующего содержания:

«63-6) осуществляет государственный контроль за соблюдением лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;».

11. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О лотереях и лотерейной деятельности»:

подпункт 2) статьи 7 дополнить словами «, а также за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Иностранные структуры без образования юриди­ческого лица, зарегистрированные в иностранном государстве (на территории), включенном (включенной) в составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставном капитале платежных организаций.

Косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение (голосование) долями участия в уставном капитале платежной организации предоставляет возможность определять решения юридического лица участника платежной организации через владение (голосование) долями участия в уставном капитале (акциями) других юридических лиц.»;

2) статью 19 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Запрещается избирать или назначать руководителем исполнительного органа платежной организации лицо, находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

3) дополнить статьей 19-1 следующего содержания:

«Статья 19-1. Учредители и участники платежной организации

Учредителями (участниками) (одними из учредителей, участников) платежной организации являются физические, юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, за исключением лиц:

1) в отношении которых имеется неснятая или непогашенная судимость либо вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;

2) находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

13. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

1) пункт 3 статьи 68 дополнить подпунктами 18-11) и 18-12) следующего содержания:

«18-11) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

18-12) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обоб­щает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»;

2) статью 80 дополнить подпунктами 9-1), 13-1) и 13-2) следующего содержания:

«9-1) организует работу по обеспечению соблюдения юридическими консультантами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

«13-1) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для юридических консультантов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

13-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических консультантов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2022 года.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 1 июля 2022 года

№ 131-VІI ЗРК