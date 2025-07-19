О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 24:

часть шестую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Среднегодовым доходом считается сумма совокупных годовых доходов или доходов субъектов предпринимательства, применяющих

в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальные налоговые режимы, за последние три года, поделенная на три.»;

часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Для субъектов частного предпринимательства, в соответствии

с налоговым законодательством Республики Казахстан являющихся плательщиками налога на игорный бизнес, используется критерий

по численности работников.»;

2) в части первой пункта 3 статьи 35:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) доходов, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно;»;

подпункты 3), 4), 5), 6), 7) и 8) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) доходов, подлежащих налогообложению в специальных налоговых режимах для самозанятых.»;

3) в статье 274:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Инвестициями являются все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение долгосрочных активов, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта.

В целях настоящей главы под долгосрочными активами понимаются активы, учтенные при поступлении в бухгалтерском учете инвестора

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан

о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в виде основных средств, инвестиций в недвижимость, нематериальных и биологических активов, используемых для предпринимательской деятельности.»;

в пункте 3 слова «фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности» заменить словами «долгосрочных активов»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 276 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) стабильность налогового законодательства Республики Казахстан, условия которой установлены настоящей главой и Налоговым кодексом Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.»;

5) подпункт 1) статьи 277 изложить в следующей редакции:

«1) по своему усмотрению использовать доходы, полученные от своей деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан

и обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, социальных отчислений в соответствии с Социальным кодексом

Республики Казахстан, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»;»;

6) в статье 281:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная поддержка инвестиций заключается

в предоставлении одной или нескольких из следующих мер:

1) сопровождение инвесторов по принципу «одного окна»;

2) оказание содействия инвестору уполномоченным органом

по инвестициям в порядке, предусмотренном статьей 282 настоящего Кодекса;

3) оказание содействия инвестору местными исполнительными органами, на территории которых осуществляется деятельность инвестора;

4) оказание содействия инвестору уполномоченным государственным органом, к компетенции которого относится деятельность, осуществляемая инвестором;

5) предоставление инвестиционных преференций, предусмотренных настоящей главой.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Меры государственной поддержки, предусмотренные

подпунктами 2), 3) и 4) части первой пункта 2 настоящей статьи, осуществляются с учетом установления встречных обязательств инвестора.

Встречные обязательства устанавливаются в зависимости от вида деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом:

в соответствии с правилами по определению и применению встречных обязательств при оказании мер государственного стимулирования промышленности, предусмотренных Законом Республики Казахстан

«О промышленной политике», если вид деятельности, предусмотренный инвестиционным проектом, регулируется данным Законом;

по иным видам деятельности, не регулируемым Законом Республики Казахстан «О промышленной политике», – в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом в сфере политики по привлечению инвестиций.»;

7) в статье 282:

в пункте 1 слова «, за исключением специальных инвестиционных контрактов» исключить;

пункт 8-1 изложить в следующей редакции:

«8-1. Уполномоченный орган по инвестициям устанавливает порядок определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности.»;

8) в статье 283:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Инвестиционными преференциями являются преимущества адресного характера, предоставляемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1) юридическим лицам Республики Казахстан, реализующим инвестиционный проект;

2) лизинговым компаниям, импортирующим в рамках реализации инвестиционного проекта технологическое оборудование на основании договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан, реализующего инвестиционный проект.»;

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Инвестиционные преференции предоставляются в зависимости от содержания проекта в соответствии с условиями следующих инвестиционных контрактов:

1) соглашения об инвестициях;

2) соглашения об инвестиционных обязательствах;

3) упрощенного инвестиционного контракта.

3. Инвестиционные преференции по налогам предоставляются

по решению уполномоченного органа по инвестициям на основании рассмотрения заявок на предоставление инвестиционных преференций

по налогам в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

Решение уполномоченного органа по инвестициям по заявке принимается с учетом рассмотрения материалов, предоставленных к заявке

в соответствии со статьей 292 настоящего Кодекса, а также заключения уполномоченного органа, к компетенции которого относится приоритетный вид деятельности, предусмотренный заявкой.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Инвестиционные преференции предоставляются исключительно по одному из инвестиционных контрактов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Не допускается полное освобождение лиц, заключивших инвестиционные контракты, от исполнения налогового обязательства по осуществляемой деятельности в рамках условий инвестиционных контрактов.»;

9) дополнить статьями 283-1, 283-2, 283-3, 283-4 и 283-5 следующего содержания:

«Статья 283-1. Соглашение об инвестициях

1. Соглашением об инвестициях является договор на реализацию инвестиционного проекта, заключаемый между уполномоченным органом по инвестициям и юридическим лицом Республики Казахстан, реализующим инвестиционный проект, предусматривающий:

1) создание объектов, способных удовлетворить потребности туриста

в виде долгосрочных активов на приоритетных туристских территориях, определенных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан», – с инвестициями в размере не менее двухсоттысячекратного месячного расчетного показателя;

2) создание новых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности, – с инвестициями в размере не менее миллионнократного месячного расчетного показателя;

3) создание новых производств, – с инвестициями в строительство новых производственных объектов в размере не менее двухмиллионнократного месячного расчетного показателя;

4) расширение и (или) обновление действующих производств, предусматривающих изменение основных средств, – с инвестициями

в размере не менее пятимиллионнократного месячного расчетного показателя;

5) создание новых гостиниц, расширение и (или) обновление (реконструкция) действующих гостиниц, – с инвестициями юридического





лица в размере не менее миллионнократного месячного расчетного показателя при одновременном соблюдении следующих условий:

реализация проекта вне городов республиканского значения и столицы;

соответствие предоставляемых услуг категории «три», «четыре», «пять» звезд в соответствии с международными стандартами;

заключение договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) или франшизы с международной гостиничной сетью, имеющей не менее тысячи гостиниц в десяти и более зарубежных странах.

В целях настоящей статьи под месячным расчетным показателем понимается месячный расчетный показатель, установленный законом

о республиканском бюджете и действующий на дату подачи заявки

на предоставление инвестиционных преференций.

2. Соглашением об инвестициях определяются условия и порядок предоставления преференций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан на момент заключения соглашения об инвестициях,

а также устанавливаются встречные обязательства для юридических лиц, заключивших соглашение об инвестициях.

При отсутствии встречных обязательств для юридических лиц, заключивших соглашение об инвестициях, инвестиционные преференции

не предоставляются.

3. Соглашение об инвестициях осуществляется по определенным приоритетным видам деятельности, перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан.

4. Инвестиционные преференции в рамках соглашения об инвестициях предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) получателем является юридическое лицо Республики Казахстан;

2) юридическое лицо осуществляет инвестиции в размерах, установленных пунктом 1 настоящей статьи;

3) юридическое лицо не является:

автономной организацией образования в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об образовании;

организацией, осуществляющей деятельность на территории специальной экономической зоны в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о специальных экономических и индустриальных зонах;

участником «Астана Хаб»;

участником Международного финансового центра «Астана»;

производителем всех видов спирта, алкогольной продукции, табачных изделий;

налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан;

4) доля государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора – юридического лица Республики Казахстан в качестве учредителя и (или) участника (акционера) юридического лица Республики Казахстан

не превышает двадцати шести процентов, за исключением юридического лица Республики Казахстан в отрасли машиностроения, включая производство литейной продукции;

доля государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора – юридического лица Республики Казахстан в качестве учредителя и (или) участника (акционера) юридического лица Республики Казахстан в отрасли машиностроения, включая производство литейной продукции, не превышает пятидесяти процентов.

Участие государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора – юридического лица Республики Казахстан в качестве учредителя и (или) участника (акционера) юридического лица Республики Казахстан составляет не более пяти лет с даты регистрации инвестиционного контракта,

за исключением инвестиционных приоритетных проектов в отрасли машиностроения, включая производство литейной продукции, где участие государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора – юридического лица Республики Казахстан в качестве учредителя и (или) участника (акционера) юридического лица Республики Казахстан составляет не более двадцати лет с даты регистрации инвестиционного контракта. В течение пяти лет государство и (или) субъект квазигосударственного сектора обязаны выйти из состава учредителей и (или) участников (акционеров) юридического лица Республики Казахстан. В случае невыполнения данного условия применение инвестиционных преференций приостанавливается до его (их) полного выхода из состава учредителей и (или) участников (акционеров) юридического лица Республики Казахстан, но не более одного года.

Невыполнение условия о выходе из состава учредителей и (или) участников (акционеров) юридического лица Республики Казахстан в течение периода приостановления влечет досрочное прекращение инвестиционного контракта и возврат ранее предоставленных инвестиционных преференций.

Положения настоящего подпункта не применяются в случае, когда субъект квазигосударственного сектора, в котором доля государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора в качестве учредителя и (или) участника (акционера) юридического лица Республики Казахстан составляет менее пятидесяти процентов, осуществляет свою деятельность в рамках реализации инвестиционного приоритетного проекта по добыче метана угольных пластов;

5) инвестиционная деятельность осуществляется не в рамках договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.

5. Запрещается заключение соглашений об инвестициях по следующим видам деятельности:

1) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;

3) проведение лотереи;

4) деятельность в сфере игорного бизнеса;

5) деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;

6) деятельность в финансовой сфере, включая банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность

на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

7) аудиторская деятельность;

8) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;

9) деятельность по цифровому майнингу;

10) деятельность кредитных бюро;

11) охранная деятельность;

12) деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

13) деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей. В целях настоящего подпункта недропользователем не признается недропользователь, являющийся таковым исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод и (или) общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд;

14) реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти.

6. Срок, порядок и условия изменения и расторжения соглашения

об инвестициях установлены в правилах заключения, изменения и расторжения соглашений об инвестициях, утвержденных уполномоченным органом по инвестициям.

7. Соглашение об инвестициях предусматривает предоставление инвестиционных преференций в виде:

1) преференций по налогам, предусмотренных статьей 283-4 настоящего Кодекса и Налоговым кодексом Республики Казахстан;

2) государственных натурных грантов;

3) права на привлечение иностранной рабочей силы.

Срок применения инвестиционных преференций по налогам в рамках соглашения об инвестициях предусматривается в зависимости от стоимости проекта и вида осуществляемой деятельности по категориям инвестирования, но не более десяти лет в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по инвестициям по согласованию

с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности, уполномоченным органом в области налоговой политики

и государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Статья 283-2. Соглашение об инвестиционных обязательствах

1. Соглашением об инвестиционных обязательствах является инвестиционный проект по договору, заключаемому между Правительством Республики Казахстан и юридическим лицом, предусматривающий обязательства юридического лица по финансированию капитализируемых последующих расходов и (или) расходов на приобретение, производство, строительство новых долгосрочных активов, а также по финансированию других затрат, увеличивающих стоимость долгосрочных активов

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан

о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в течение восьми лет, включая год подачи заявки на заключение такого соглашения, суммарно

в размере не менее семидесятипятимиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января года, в котором подана заявка на его заключение.

В случае заключения соглашения об инвестиционных обязательствах

с юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере добычи и (или) переработки твердых полезных ископаемых, такое соглашение заключается исключительно по деятельности в сфере добычи и (или) переработки твердых полезных ископаемых.

2. Соглашение об инвестиционных обязательствах заключается

с юридическим лицом, соответствующим одновременно следующим условиям:

1) юридическое лицо является товаропроизводителем, за исключением недропользователей, добывающих углеводородные полезные ископаемые,

и производителей нефтепродуктов. Под товаропроизводителем для целей настоящей статьи понимается юридическое лицо, у которого не менее семидесяти процентов в совокупном годовом доходе за год, предшествовавший году подачи заявки на заключение соглашения

об инвестиционных обязательствах, составляет доход от реализации товаров собственного производства либо от реализации добытых таким лицом полезных ископаемых и (или) продукции, полученной в результате переработки таким лицом полезных ископаемых;

2) юридическое лицо является субъектом крупного или среднего предпринимательства в соответствии с настоящим Кодексом;

3) не осуществляет деятельность по производству подакцизных товаров;

4) не применяет специальные налоговые режимы.

3. Исполнение юридическим лицом, заключившим соглашение

об инвестиционных обязательствах, обязательств, предусмотренных

частью первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии

с графиком вложения инвестиций, являющимся приложением к соглашению

об инвестиционных обязательствах.

При этом финансирование не менее пятидесяти процентов от суммы, предусмотренной частью первой пункта 1 настоящей статьи, должно быть осуществлено в течение первых четырех лет, включая год подачи заявки

на заключение соглашения об инвестиционных обязательствах.

При исполнении юридическим лицом, заключившим соглашение

об инвестиционных обязательствах, обязательств, предусмотренных частью первой пункта 1 настоящей статьи:

1) стоимость товаров, работ и услуг по договорам, заключенным

со взаимосвязанной стороной, учитывается в размере фактически понесенных расходов, но не более пятидесяти процентов от суммы обязательств, предусмотренной частью первой пункта 1 настоящей статьи;

2) при заключении договоров на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, стоимость которых учитывается в размере фактически понесенных расходов, со взаимосвязанной стороной такая взаимосвязанная сторона должна являться резидентом Республики Казахстан.

4. В течение срока действия соглашения об инвестиционных обязательствах, начиная со второго года с даты его заключения, юридическое лицо, не являющееся недропользователем, также обязано ежегодно осуществлять финансирование обучения казахстанских кадров в сумме

не менее двадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего

на 1 января года, в котором осуществляется такое финансирование.

Юридическое лицо, являющееся недропользователем, осуществляет финансирование расходов, указанных в части первой настоящего пункта,

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах

и недропользовании.

5. Юридическим лицам, заключившим соглашение об инвестиционных обязательствах в соответствии со статьей 295-2 настоящего Кодекса, гарантируется стабильность налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан сроком на десять лет.

Статья 283-3. Упрощенный инвестиционный контракт

1. Упрощенный инвестиционный контракт предусматривает предоставление инвестиционных преференций в виде:

1) государственных натурных грантов;

2) освобождения от обложения таможенными пошлинами.

Инвестиционный проект в рамках упрощенного инвестиционного контракта осуществляется по определенным приоритетным видам деятельности, перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан.

2. Государственные натурные гранты представляют собой имущество, являющееся собственностью Республики Казахстан, передаваемое

во временное безвозмездное пользование либо предоставляемое на праве временного безвозмездного землепользования юридическому лицу Республики Казахстан для реализации инвестиционного проекта

с последующей безвозмездной передачей в собственность либо землепользование.

Государственные натурные гранты в порядке, установленном настоящим Кодексом, предоставляются уполномоченным органом

по инвестициям по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом и (или) центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, а также местными исполнительными органами во временное безвозмездное пользование либо

на праве временного безвозмездного землепользования с последующей безвозмездной передачей в собственность либо землепользование в случае выполнения инвестиционных обязательств в соответствии с упрощенным инвестиционным контрактом.

Решение уполномоченного органа по инвестициям, которое принимается не позднее трех месяцев с даты получения аудиторского отчета, предусматривающего выполнение инвестором инвестиционных обязательств в соответствии с упрощенным инвестиционным контрактом, заключенным между инвестором и уполномоченным органом по инвестициям, является основанием для местного исполнительного органа для безвозмездной передачи предоставленного государственного натурного гранта инвестору

в собственность либо безвозмездное долгосрочное землепользование.

3. В качестве государственных натурных грантов могут передаваться: земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, вычислительная техника, измерительные и регулирующие приборы

и устройства, транспортные средства (за исключением легкового автотранспорта), производственный и хозяйственный инвентарь.

4. Оценка государственных натурных грантов осуществляется

по их рыночной стоимости в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Максимальный размер государственного натурного гранта составляет не более тридцати процентов от объема инвестиций

в долгосрочные активы юридического лица Республики Казахстан.

В случае, если оценочная стоимость запрашиваемого государственного натурного гранта превышает указанный максимальный размер, юридическое лицо Республики Казахстан имеет право получить запрашиваемое имущество с оплатой разницы между его оценочной стоимостью и максимальным размером государственного натурного гранта.

Статья 283-4. Преференции по налогам

1. Преференции по налогам предоставляются юридическим лицам Республики Казахстан в порядке и на условиях, которые предусмотрены Налоговым кодексом Республики Казахстан.

2. Виды преференций по налогам:

1) для соглашения об инвестициях:

уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов;

применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога;

исчисление налога на имущество по ставке 0 процентов к налоговой базе;

стабильность размера коэффициента, ставок и размера уменьшения налогов, предусмотренных настоящим подпунктом, на период с даты заключения контракта до даты окончания сроков преференций по налогам

в рамках инвестиционного проекта;

2) для соглашения об инвестиционных обязательствах – стабильность налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии

с Налоговым кодексом Республики Казахстан согласно условиям

соглашения.

3. Преференции по налогам предоставляются на основании одного из контрактов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Преференции по налогам предоставляются по итогам рассмотрения рабочих программ по проектам, если преобладающим результатом осуществления проекта является следующее:

1) на основании соглашения об инвестициях – если предусмотрено введение в действие нового или реконструированного недвижимого имущества, признанного долгосрочным активом;

2) на основании соглашения об инвестиционных обязательствах – если контрактом предусматриваются приобретение, производство, строительство новых долгосрочных активов либо их капитальная реконструкция в размере не менее семидесятипятимиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете.

4. Инвестиционным контрактом устанавливается срок действия каждого вида преференций по налогам, но не более предельного срока их применения, определенного в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

5. Применение преференций по налогам аннулируется в случае досрочного прекращения действия инвестиционного контракта в порядке, установленном настоящим Кодексом.

6. Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные проекты, заключенные до 1 января 2025 года, или реализующим инвестиционные стратегические проекты по инвестиционным контрактам, заключенным до 1 января 2015 года, гарантируется стабильность при изменении налогового законодательства Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан.

7. Гарантия стабильности по преференциям по налогам, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, предусматривается в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Применение гарантии стабильности законодательства Республики Казахстан аннулируется в случае досрочного прекращения действия инвестиционного контракта в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 283-5. Освобождение от обложения таможенными пошлинами

1. Юридическое лицо Республики Казахстан, реализующее инвестиционный проект в рамках упрощенного инвестиционного контракта, освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Лизинговая компания освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, поставляемого

в рамках реализации инвестиционного проекта на основании договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан, реализующего инвестиционный проект.

В целях настоящей главы под технологическим оборудованием понимаются товары, предназначенные для использования в технологическом процессе инвестиционного проекта.

Под технологическим оборудованием в рамках технологического процесса по предоставлению услуг или выполнению работ понимаются товары, которые способствуют улучшению процесса предоставления услуг или выполнения работ.

Под комплектующими понимаются составные части, в совокупности составляющие конструктивную целостность технологического оборудования.

Под сырьем и (или) материалом понимаются любое полезное ископаемое, компонент, деталь или иной товар, используемые для получения готовой продукции посредством технологического процесса.

2. Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования и комплектующих к нему предоставляется на срок действия упрощенного инвестиционного контракта, но не более пяти лет с момента регистрации упрощенного инвестиционного контракта.

3. Освобождение от обложения таможенной пошлиной при импорте запасных частей к технологическому оборудованию сроком до пяти лет предоставляется юридическим лицам Республики Казахстан в зависимости

от объема инвестиций в долгосрочные активы и в случае соответствия инвестиционного проекта перечню приоритетных видов деятельности, утвержденному Правительством Республики Казахстан.

Освобождение от обложения таможенной пошлиной при импорте сырья и (или) материалов предоставляется сроком на пять лет со дня ввода

в эксплуатацию долгосрочных активов по рабочей программе.

Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется на срок действия упрощенного инвестиционного контракта, но не более пяти лет со дня ввода в эксплуатацию долгосрочных активов

по рабочей программе.

Рабочая программа представляет собой приложение к упрощенному инвестиционному контракту, определяющее календарный график работ по реализации инвестиционного проекта до ввода производства в эксплуатацию.

В случае, если рабочей программой предусматривается ввод двух и более долгосрочных активов, исчисление срока освобождения от уплаты таможенной пошлины на ввоз запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов ведется с даты, когда введен

в эксплуатацию первый долгосрочный актив по рабочей программе.»;

10) статью 284 изложить в следующей редакции:

«Статья 284. Инвестиционный проект

Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание:

1) новых, расширение и (или) обновление действующих объектов

и производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта;

2) объектов, способных удовлетворить потребности туриста

на приоритетных туристских территориях.»;

11) в части второй пункта 2 статьи 285 слова «, реализующим инвестиционный приоритетный проект,» исключить;

12) статьи 286, 287, 288, 289 и 290 исключить;

13) в статье 292:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 292. Требования к заявке на предоставление инвестиционных преференций в рамках упрощенных инвестиционных контрактов

1. Заявка на предоставление инвестиционных преференций в рамках упрощенных инвестиционных контрактов принимается и регистрируется

по форме, установленной уполномоченным органом по инвестициям,

при наличии:

1) справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

2) копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя и печатью юридического лица.

В случае, если юридическое лицо является субъектом частного предпринимательства, скрепление документов печатью не требуется;

3) бизнес-плана инвестиционного проекта, составленного

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом по инвестициям;

4) документов, подтверждающих размер (стоимость) запрашиваемого подавшим заявку юридическим лицом Республики Казахстан государственного натурного гранта, и подтверждения местного исполнительного органа о его предоставлении;

5) справки органа государственных доходов по месту регистрации

об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об обязательном социальном медицинском страховании», выданной

в течение пяти рабочих дней до дня подачи заявки.»;

пункты 1-1 и 2 исключить;

14) в статье 293:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 293. Сроки рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках упрощенного инвестиционного контракта

1. Заявка на предоставление инвестиционных преференций подается для рассмотрения в уполномоченный орган по инвестициям, который

в соответствии с требованиями, установленными статьей 285 настоящего Кодекса, выносит решение в течение шестидесяти рабочих дней с даты регистрации заявки.»;

пункт 3 исключить;

15) в статье 294:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 294. Заключение упрощенного инвестиционного контракта

Упрощенным инвестиционным контрактом является договор

на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций, за исключением преференций по налогам.»;

в пункте 2:

в части первой слово «инвестиционный» заменить словами «упрощенный инвестиционный»;

в части второй слово «инвестиционных» заменить словами «упрощенных инвестиционных»;

в пункте 3:

в части первой слово «Инвестиционный» заменить словами «Упрощенный инвестиционный»;

в части второй слово «инвестиционного» заменить словами «упрощенного инвестиционного»;

в пункте 4 слова «инвестиционного контракта» заменить словами «упрощенного инвестиционного контракта»;

16) статью 295-1 исключить;

17) статью 295-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 295-2. Заключение и прекращение соглашения

об инвестиционных обязательствах

1. Заявка на заключение соглашения об инвестиционных обязательствах подается в уполномоченный орган по инвестициям.

Уполномоченный орган по инвестициям в течение двадцати рабочих дней со дня поступления заявки на заключение соглашения

об инвестиционных обязательствах разрабатывает проект постановления Правительства Республики Казахстан для подписания такого соглашения.

Порядок заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах и типовая форма соглашения об инвестиционных обязательствах разрабатываются уполномоченным органом по инвестициям и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

2. Изменения в соглашение об инвестиционных обязательствах могут вноситься исключительно в части изменения графика вложения инвестиций

с учетом сохранения положений, установленных в части второй пункта 3 настоящей статьи.

3. Действие соглашения об инвестиционных обязательствах

до истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 283-2 настоящего Кодекса, может быть прекращено по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом.

При неисполнении обязательств и условий, предусмотренных

частью первой пункта 1, пунктом 2, частью второй пункта 3 и пунктом 4

статьи 283-2, в период действия соглашения об инвестиционных обязательствах Правительство Республики Казахстан досрочно прекращает действие соглашения об инвестиционных обязательствах в одностороннем порядке по истечении трех месяцев с даты направления уведомления.

При досрочном прекращении соглашения об инвестиционных обязательствах юридическое лицо, заключившее такое соглашение, обязано не позднее тридцати календарных дней с даты расторжения такого соглашения представить дополнительную налоговую отчетность в порядке, определенном в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.»;

18) статью 295-3 исключить;

19) статью 296-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 296-2. Порядок организации и осуществления

контроля за соблюдением условий упрощенных

инвестиционных контрактов

1. После заключения упрощенного инвестиционного контракта юридическое лицо Республики Казахстан представляет по форме, устанавливаемой уполномоченным органом по инвестициям, полугодовые отчеты о выполнении упрощенного инвестиционного контракта не позднее

25 июля и 25 января с расшифровкой по статьям затрат, предусмотренных рабочей программой, с приложением документов, подтверждающих ввод

в эксплуатацию долгосрочных активов, поставку и использование запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов.

2. Изменения в приложения к упрощенному инвестиционному контракту могут вноситься по соглашению сторон два раза в год.

Изменения в приложения к упрощенному инвестиционному контракту в части переноса сроков ввода в эксплуатацию долгосрочных активов могут вноситься по соглашению сторон не более двух раз в период действия упрощенного инвестиционного контракта.

3. Проверка с посещением объекта инвестиционной деятельности проводится в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию долгосрочных активов при условии завершения рабочей программы.

4. По результатам проверки представитель уполномоченного органа по инвестициям и руководитель юридического лица Республики Казахстан, заключившего упрощенный инвестиционный контракт, подписывают

по форме, установленной уполномоченным органом по инвестициям,

акт текущего состояния исполнения рабочей программы упрощенного инвестиционного контракта.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения рабочей программы упрощенного инвестиционного контракта уполномоченный орган по инвестициям направляет юридическому лицу Республики Казахстан, заключившему упрощенный инвестиционный контракт, уведомление

в письменной форме с указанием нарушений и устанавливает трехмесячный срок для устранения нарушений.

6. В случае, если по результатам проверки, проведенной уполномоченным органом по инвестициям, будет установлено, что ввезенные для реализации инвестиционного проекта и освобожденные от уплаты таможенных пошлин технологическое оборудование, комплектующие, запасные части к нему, сырье и (или) материалы не были введены

в эксплуатацию либо не были использованы, юридическое лицо Республики Казахстан, не уплатившее вследствие предоставленных по упрощенному инвестиционному контракту инвестиционных преференций суммы таможенных пошлин, уплачивает их в части неиспользованных оборудования, комплектующих, запасных частей к нему, сырья и (или) материалов

с начислением пеней в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. После завершения реализации рабочей программы юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее упрощенный инвестиционный контракт, в течение двух месяцев представляет в уполномоченный орган

по инвестициям аудиторский отчет аудиторской организации, которая соответствует минимальным требованиям, установленным уполномоченным органом в области аудиторской деятельности, который должен содержать:

1) информацию об исполнении инвестиционных обязательств согласно рабочей программе;

2) расшифровку по фиксированным активам, приобретенным

в соответствии с рабочей программой;

3) сводный реестр документов, подтверждающих выполнение рабочей программы;

4) сведения об исполнении условий упрощенного инвестиционного контракта.

8. Информация о расторжении упрощенного инвестиционного контракта в целях обеспечения защиты экономических интересов государства направляется:

1) в органы государственных доходов и при необходимости в иные государственные органы для принятия соответствующих мер;

2) по упрощенным инвестиционным контрактам, согласно которым предоставлен государственный натурный грант, – в органы государственных доходов, уполномоченный орган по управлению государственным имуществом и (или) центральный уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, а также местные исполнительные органы.

9. Юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее упрощенный инвестиционный контракт, в течение действия упрощенного инвестиционного контракта не имеет права:

1) изменять целевое назначение предоставленного государственного натурного гранта, а также имущества, приобретенного в соответствии

с рабочей программой;

2) сдавать в аренду, отчуждать предоставленный государственный натурный грант, а также имущество, приобретенное в соответствии с рабочей программой.

10. Контроль за целевым использованием объектов освобождения

от обложения таможенными пошлинами осуществляется в порядке, определенном Евразийской экономической комиссией.»;

20) параграф 2 главы 25 дополнить статьей 296-3 следующего содержания:

«Статья 296-3. Оценка эффективности предоставляемых

инвестиционных преференций

1. Оценка эффективности предоставляемых инвестиционных преференций осуществляется для проведения анализа эффективности предоставляемых инвестиционных преференций на социально-экономическое развитие.

2. Оценка эффективности предоставляемых инвестиционных преференций осуществляется уполномоченным органом в сфере политики

по привлечению инвестиций в порядке, им определяемом.».

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 31 октября 2015 года:

главу 1 дополнить статьей 252-1 следующего содержания:

«Статья 252-1. Санкционирование постановления налогового органа

1. В установленных законом случаях налоговый орган выносит постановление о временном ограничении на выезд из Республики Казахстан первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой,

о приостановлении, об отмене такого ограничения, подлежащее санкционированию судом.

В постановлении должны быть изложены мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в принятии санкционируемых действий.

2. Постановление, подлежащее санкционированию судом, представляется налоговым органом в суд по месту нахождения юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой.

К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность принятия санкционируемых действий.

3. Постановление налогового органа должно быть рассмотрено судом

в течение трех рабочих дней с момента поступления материалов для санкционирования.

4. Рассмотрев постановление налогового органа и приложенные к нему материалы, суд дает санкцию на временное ограничение на выезд

из Республики Казахстан первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, приостановление или отмену такого ограничения либо отказывает в даче санкции.

Дача санкции осуществляется путем проставления на постановлении налогового органа штампа суда «Санкционирую», заверяемого подписью судьи. В случае отказа в даче санкции судья выносит определение об отказе

в даче санкции.

Дача санкции на постановление налогового органа, представленное

в форме электронного документа, осуществляется судом путем удостоверения посредством электронной цифровой подписи судьи. В случае отказа

в даче санкции судья выносит мотивированное определение об отказе

в даче санкции в форме электронного документа.

5. Постановление налогового органа, санкционированное судом, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административном судопроизводстве.

На определение суда об отказе в даче санкции на постановление может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.».

3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) пункт 8 статьи 65 изложить в следующей редакции:

«8. Таможенная стоимость товаров в Республике Казахстан определяется в национальной валюте Республики Казахстан. В случае, если при определении таможенной стоимости товаров требуется произвести пересчет иностранной валюты в национальную валюту Республики Казахстан, такой пересчет производится по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан (далее – курс валют), установленному на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, если иное

не установлено настоящим Кодексом.»;

2) абзац четвертый пункта 3 статьи 89 изложить в следующей редакции:

«в соответствии со статьей 250 Кодекса Республики Казахстан

от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), статьей 427 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и статьей 508 Налогового кодекса Республики Казахстан налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета.»;

3) часть третью пункта 4 статьи 417 изложить в следующей редакции:

«Повторная камеральная таможенная проверка допускается

в отношении условно выпущенных товаров, предусмотренных статьей 202 настоящего Кодекса, товаров, в отношении которых имеются ограничения по пользованию и распоряжению, предусмотренные статьей 250 Кодекса Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), статьей 427 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и статьей 508 Налогового кодекса Республики Казахстан, а также случаев, когда предмет проводимой камеральной таможенной проверки, предусмотренный пунктом 6 статьи 416 настоящего Кодекса, не охвачен предыдущими камеральными таможенными проверками.».

4. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года:

в пункте 2 статьи 120 слова «являющиеся в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан плательщиками единого земельного налога» заменить словами «применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан».

5. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) в пункте 1 статьи 1:

в подпункте 18):

часть первую после слов «фермерское хозяйство,» дополнить словами «физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим для самозанятых, предусмотренный Налоговым кодексом Республики Казахстан,»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«В качестве плательщика социальных отчислений признаются местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам, а также оператор интернет-платформы, определенный подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса, уплачивающий социальные отчисления за лиц, указанных в подпункте 8) части первой статьи 243 настоящего Кодекса.»;

в подпункте 36) слова «776-1 Кодекса Республики Казахстан

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «820 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

в подпункте 119):

в части первой после слов «добровольные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд» дополнить словами «, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим для самозанятых, предусмотренный Налоговым кодексом Республики Казахстан,»;

в части третьей слова «776-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «820 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя за лиц, указанных в статье 102-1 настоящего Кодекса, рассматривается оператор интернет-платформы, определенный подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса.»;

2) подпункт 22-2) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«22-2) осуществление возврата ошибочно (излишне) уплаченных сумм социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя и (или) пеней за их несвоевременную

и (или) неполную уплату, произведенных оператором интернет-платформы;»;

3) часть четвертую пункта 2 статьи 78 изложить в следующей редакции:

«Для лиц, указанных в статьях 101-1 и 102-1 настоящего Кодекса,

при исчислении социальных выплат по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, определяется путем деления суммы фактически поступивших социальных отчислений в месяц на ставку социальных отчислений, установленную пунктом 1 статьи 244 настоящего Кодекса.»;

4) часть пятую пункта 1 статьи 85 изложить в следующей редакции:

«Для лиц, указанных в статьях 101-1 и 102-1 настоящего Кодекса, при исчислении социальной выплаты по уходу доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, определяется путем деления суммы фактически поступивших социальных отчислений в месяц на ставку социальных отчислений, установленную пунктом 1 статьи 244 настоящего Кодекса.»;

5) дополнить статьей 101-1 следующего содержания:

«Статья 101-1. Социальное обеспечение лиц, применяющих

специальный налоговый режим для самозанятых

1. Лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, признаются физические лица, соответствующие условиям, предусмотренным Налоговым кодексом Республики Казахстан.

2. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых, за исключением указанных в статье 102-1 настоящего Кодекса, производят уплату обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя и социальных отчислений в соответствии

с настоящим Кодексом, взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» с полученных ими доходов.

3. Ставка социальных отчислений, подлежащих уплате физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, устанавливается в размере одного процента от объекта исчисления социальных отчислений.

Объектом исчисления социальных отчислений для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, является доход, полученный ими за отчетный месяц осуществления деятельности

в рамках данного режима.

При этом доход, принимаемый для исчисления социальных отчислений, в месяц не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, и порог, установленный для применения специального налогового режима для самозанятых Налоговым кодексом Республики Казахстан.

4. Ставка обязательных пенсионных взносов, подлежащих уплате физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых установлена в размере одного процента от дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.

Под доходом, принимаемым для исчисления обязательных пенсионных взносов, понимается доход, полученный за отчетный месяц осуществления деятельности в рамках данного режима.

При этом доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, в месяц не должен превышать порог, установленный для применения специального налогового режима для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

5. Ставка обязательных пенсионных взносов работодателя, подлежащих уплате физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, установлена в размере одного процента от дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя.

Под доходом, принимаемым для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, понимается доход физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, полученный ими

за отчетный месяц осуществления деятельности в рамках данного режима.

При этом доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, в месяц не должен превышать порог, установленный для применения специального налогового режима для самозанятых Налоговым кодексом Республики Казахстан.»;

6) статью 102-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 102-1. Социальное обеспечение физических лиц, осуществляющих

деятельность по оказанию услуг или выполнению работ

с использованием интернет-платформ и (или)

мобильных приложений платформенной занятости

1. Оператор производит удержание и перечисление удержанных сумм обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя и социальных отчислений в соответствии с настоящим Кодексом, взносов на обязательное социальное медицинское страхование

в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» и индивидуального подоходного налога в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан с доходов исполнителей, являющихся физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан и осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.

2. Ставка социальных отчислений, подлежащих уплате Оператором

за исполнителей, являющихся физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых

в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, устанавливается в размере одного процента от объекта исчисления социальных отчислений.

Объектом исчисления социальных отчислений для исполнителей, являющихся физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, является доход, полученный ими

за отчетный месяц от осуществления деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости в рамках данного режима.

При этом доход, принимаемый для исчисления социальных отчислений, в месяц не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, и порог, установленный для применения специального налогового режима для самозанятых Налоговым кодексом Республики Казахстан.

3. Ставка обязательных пенсионных взносов, подлежащих уплате Оператором за исполнителей, являющихся физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ

с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, устанавливается в размере одного процента от дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.

Под доходом, принимаемым для исчисления обязательных пенсионных взносов, понимается доход, полученный исполнителями, являющимися физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, за отчетный месяц от осуществления деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, в рамках данного режима.

При этом доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, в месяц не должен превышать порог, установленный для применения специального налогового режима для самозанятых Налоговым кодексом Республики Казахстан.

4. Ставка обязательных пенсионных взносов работодателя, подлежащих уплате Оператором за исполнителей, являющихся физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, устанавливается в размере одного процента от дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя.

Под доходом, принимаемым для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, понимается доход, полученный исполнителями, являющимися физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, за отчетный месяц от осуществления деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, в рамках данного режима.

При этом доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, в месяц не должен превышать порог, установленный для применения специального налогового режима для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

5. Порядок удержания и перечисления Оператором индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, указанных в настоящей статье, определяет уполномоченный государственный орган по согласованию с уполномоченными органами, осуществляющими руководство в области здравоохранения, сферах обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, информатизации, и Национальным Банком Республики Казахстан.»;

7) в пункте 3 статьи 118:

в части четвертой слова «В случае если лица, указанные в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, определили ставку социальных отчислений в размере одного процента, то» заменить словами «Для лиц, указанных в статьях 101-1 и 102-1 настоящего Кодекса,»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«При определении коэффициента стажа участия засчитываются периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода в связи

с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставке социальных отчислений, а также период осуществления деятельности работника, работодатель которого не являлся субъектом квазигосударственного сектора и занимался деятельностью

по созданию и трансляции телевизионных программ и (или) радиовещанию,

и (или) изданию газет, журналов и (или) периодических публикаций, доходы от которой с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года были исключены

из доходов физического лица, подлежащих налогообложению.»;

8) пункт 1 статьи 122 изложить в следующей редакции:

«1. Обусловленная денежная помощь оказывается одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного (трудоспособных) члена (членов), в том числе физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями, деятельность которых приостановлена (факт подтверждается наличием представленной в налоговый орган нулевой налоговой отчетности и (или) налогового заявления

о приостановлении) в соответствии с пунктом 6 статьи 115 и подпунктом 1) пункта 1 статьи 117 Налогового кодекса Республики Казахстан, при условии его (их) участия в мерах содействия занятости и (или) при необходимости социальной адаптации, за исключением лиц (семей), указанных в пункте 4 настоящей статьи.»;

9) в статье 181:

часть четвертую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«При определении коэффициента стажа участия засчитываются периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставке социальных отчислений, а также период осуществления деятельности работника, работодатель которого не являлся субъектом квазигосударственного сектора и занимался деятельностью по созданию и трансляции телевизионных программ и (или) радиовещанию,

и (или) изданию газет, журналов и (или) периодических публикаций, доходы от которой с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года были исключены

из доходов физического лица, подлежащих налогообложению.»;

в пункте 3-1 слова «В случае если лица, указанные в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, определили ставку социальных отчислений в размере одного процента, то» заменить словами «Для лиц, указанных в статьях 101-1 и 102-1 настоящего Кодекса,»;

10) подпункт 4) части первой пункта 2 статьи 206 изложить

в следующей редакции:

«4) период осуществления деятельности работника, работодатель которого не являлся субъектом квазигосударственного сектора и занимался деятельностью по созданию и трансляции телевизионных программ и (или) радиовещанию, и (или) изданию газет, журналов и (или) периодических публикаций, доходы от которой с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года были исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению;»;

11) часть первую пункта 3 статьи 210 изложить в следующей редакции:

«3. Размер среднемесячного дохода за период с 1 января 1998 года лицам, работавшим в российских организациях комплекса «Байконур»,

за периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставкам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также за период осуществления

деятельности работника, работодатель которого не являлся субъектом квазигосударственного сектора и занимался деятельностью по созданию и трансляции телевизионных программ и (или) радиовещанию, и (или) изданию газет, журналов и (или) периодических публикаций, доходы от которой

с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года были исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, устанавливается соответственно доходу, подтверждаемому справкой о доходах.»;

12) часть первую пункта 4 статьи 224 изложить в следующей редакции:

«4. Единовременные пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда из пенсионных накоплений, сформированных

за счет обязательных пенсионных взносов, лицам, указанным в пункте 3

статьи 220 настоящего Кодекса, осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

13) части третью и четвертую пункта 11 статьи 226 изложить

в следующей редакции:

«Страховые выплаты перечисляются на банковский счет получателя, реквизиты которого указываются в договорах пенсионного аннуитета.

Оплата банковских услуг, связанных с переводами и выплатами сумм страховых выплат, осуществляется за счет собственных средств страховой организации.»;

14) в статье 240:

в части второй пункта 1 слова «В случае если лица, указанные

в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, определили ставку социальных отчислений в размере одного процента, то» заменить словами «Для лиц, указанных в статьях 101-1 и 102-1 настоящего Кодекса,»;

часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«При определении коэффициента стажа участия засчитываются периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода в связи

с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставке социальных отчислений, а также период

осуществления деятельности работника, работодатель которого не являлся субъектом квазигосударственного сектора и занимался деятельностью

по созданию и трансляции телевизионных программ и (или) радиовещанию,

и (или) изданию газет, журналов и (или) периодических публикаций, доходы от которой были с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года исключены

из доходов физического лица, подлежащих налогообложению.»;

15) в части первой статьи 243:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) физические лица, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых, указанные в статье 101-1 настоящего Кодекса;»;

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.»;

16) в абзаце первом части второй пункта 3 статьи 244 слова

«776-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами

«822 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

17) в статье 245:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Объектом исчисления социальных отчислений для работников и лиц, указанных в подпункте 1) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, являются расходы работодателя в виде:

дохода работника, подлежащего налогообложению у источника выплаты, начисленного за налоговый период,

минус

обязательные пенсионные взносы за налоговый период

минус

доход, на который уменьшается доход, подлежащий налогообложению у источника выплаты, предусмотренный пунктом 1 статьи 400 Налогового кодекса Республики Казахстан, за исключением доходов, указанных

в подпунктах 1), 2), 3) и 7) статьи 429 Налогового кодекса Республики Казахстан, за налоговый период.

В расходы работодателя включается денежное содержание военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов.

При этом ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В случае если объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика за календарный месяц составляет менее минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, то социальные отчисления исчисляются, уплачиваются исходя из минимального размера заработной платы.

Положение части четвертой настоящего пункта не распространяется на лиц, указанных в подпунктах 7) и 8) части первой статьи 243 настоящего Кодекса.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Объектом исчисления социальных отчислений для лиц, указанных в подпункте 4) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, является:

сумма дохода физического лица по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), подлежащего налогообложению у источника выплаты, начисленного

за налоговый период,

минус

обязательные пенсионные взносы за налоговый период

минус

доход, на который уменьшается доход, подлежащий налогообложению у источника выплаты, предусмотренный пунктом 1 статьи 400 Налогового кодекса Республики Казахстан, за налоговый период.

При этом ежемесячный объект исчисления социальных отчислений

от одного плательщика не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Удержанные из доходов лиц, указанных в подпункте 4) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, социальные отчисления перечисляются плательщиками в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.»;

в части первой пункта 5 слова «776-2 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «821 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Объектом исчисления социальных отчислений для лиц, указанных в подпункте 6) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, является доход, выплачиваемый им местными исполнительными органами и иными юридическими лицами.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Социальные отчисления в Фонд не уплачиваются с доходов, которые в целях налогообложения не рассматриваются в качестве дохода физического лица, за исключением дохода индивидуального помощника, оказывающего социальные услуги лицу с инвалидностью первой группы, имеющему затруднение в передвижении.

Действие настоящего пункта не распространяется на доходы работников, с которых исчисляется единый платеж в соответствии с главой 94 Налогового кодекса Республики Казахстан, а также на доходы лиц, указанных в статьях 101-1 и 102-1 настоящего Кодекса.»;

18) в статье 246:

пункт 2 исключить;

в пункте 5 слова «776-4 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «823 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Уплата социальных отчислений лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, указанными в статье 101-1 настоящего Кодекса, может осуществляться за текущий и последующие месяцы календарного года и производится не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

При этом задолженность по социальным отчислениям и (или) пеням

за их несвоевременную и (или) неполную уплату исчисляется и уплачивается

с дохода за период получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги на основании чеков специального мобильного приложения.»;

19) в статье 248:

пункт 4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, указанными в статье 101-1 настоящего Кодекса.»;

в части второй пункта 9:

в подпункте 1) слова «2), 3) и 4)» заменить словами «2) и 4)»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) индивидуальными предпринимателями, крестьянскими или фермерскими хозяйствами, лицами, занимающимися частной практикой,

в свою пользу – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;»;

подпункт 3) исключить;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, указанными в статье 101-1 настоящего Кодекса, –

не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов,

за текущий и последующие месяцы календарного года;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) Оператором – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.»;

в пункте 10 слова «776-4 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «823 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

20) в статье 249:

в пункте 1:

части первую и вторую подпункта 2) изложить в следующей редакции:

«2) для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 4 статьи 248 настоящего Кодекса, в размере десяти процентов от дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.

Под доходом, принимаемым для исчисления обязательных пенсионных взносов, понимается доход, получаемый лицом, определяемый им самостоятельно для уплаты социальных отчислений, за исключением доходов, с которых не уплачиваются обязательные пенсионные взносы, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии

с Налоговым кодексом Республики Казахстан.»;

в абзаце первом пункта 2 слова «89-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «94 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

21) в статье 251:

абзац шестой пункта 1 после слов «5 процентов» дополнить словами

«, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом»;

часть вторую пункта 2 дополнить словами «, за исключением дохода лиц, указанных в статьях 101-1 и 102-1 настоящего Кодекса»;

в абзаце первом пункта 3 слова «89-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «94 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

22) в статье 256:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Орган государственных доходов не позднее пяти рабочих дней

со дня образования задолженности по социальным отчислениям

у плательщика, по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам у агента направляет плательщику или агенту уведомление о сумме задолженности в размере более 6-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. При непогашении задолженности по социальным отчислениям, обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам орган государственных доходов производит приостановление расходных операций плательщика или агента:

по банковским счетам – в пределах суммы задолженности

по социальным отчислениям, обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам;

по кассе – по всем расходным операциям наличных денег в кассе, кроме операций по уплате и сдаче наличных денег в банк второго уровня или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций,

для последующего их перечисления в счет уплаты социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, пеней, начисленных за их несвоевременную уплату по истечении десяти рабочих дней со дня вручения ему уведомления.»;

23) пункт 5-1 статьи 263 исключить.

6. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) в пункте 1 статьи 24:

подпункты 7), 10), 11) и 12) исключить;

дополнить подпунктом 27) следующего содержания:

«27) плата за пользование природными ресурсами.»;

2) в пункте 1 статьи 25:

подпункты 2), 3) и 4) исключить;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) плата за пользование природными ресурсами.»;

3) подпункт 8) пункта 1 статьи 26 исключить;

4) подпункт 5) пункта 1 статьи 27 исключить;

5) в подпункте 8) пункта 1 статьи 30:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«обеспечение формирования политики в области управления водным фондом, охраны и использования водного фонда;

проведение мероприятий по мониторингу и оценке мелиоративного состояния орошаемых земель;»;

дополнить абзацами четвертым, пятым, шестым и седьмым следующего содержания:

«проведение мероприятий по государственному мониторингу, поиску, оценке и охране подземных вод;

содержание, эксплуатация, ремонт, реконструкция, а также обеспечение безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе не связанных с подачей воды;

долевое участие в ремонте межгосударственных водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

осуществление природоохранных попусков;»;

6) в пункте 1 статьи 31:

в подпункте 8):

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«обеспечение функционирования водохозяйственных и гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности;»;

абзац восьмой после слова «водоснабжения,» дополнить словами «водохозяйственных и»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«реализация мероприятий по охране водного фонда, водосбережению и повышению эффективности использования водных ресурсов, предупреждению вредного воздействия вод и предотвращению искусственных засух, развитию водохозяйственных и гидротехнических сооружений;»;

в подпункте 9):

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«создание и реконструкция систем тепло-, электро-, водоснабжения

и водоотведения и их элементов, находящихся в коммунальной собственности;»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«обеспечение функционирования систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в коммунальной собственности;»;

7) в пункте 1 статьи 32:

в подпункте 8):

абзац седьмой после слова «водохозяйственных» дополнить словами «и гидротехнических»;

в абзаце восьмом слова «областного значения» заменить словами

«и зон»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«обеспечение функционирования водохозяйственных и гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности;»;

абзац десятый после слова «водоснабжения,» дополнить словами «водохозяйственных и»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«реализация мероприятий по охране водного фонда, водосбережению и повышению эффективности использования водных ресурсов, предупреждению вредного воздействия вод и предотвращению искусственных засух, развитию водохозяйственных и гидротехнических сооружений;»;

подпункт 9) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«обеспечение функционирования систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в коммунальной собственности;»;

8) часть шестую пункта 6 статьи 139 изложить в следующей редакции:

«Выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение государственных казначейских обязательств, выпускаемых Правительством Республики Казахстан на внутреннем рынке, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. При этом не допускается обращение государственных казначейских обязательств, выпускаемых Правительством Республики Казахстан на территории Международного финансового центра «Астана».»;

9) в статье 168:

часть первую пункта 3 дополнить подпунктом 28) следующего содержания:

«28) налоговые поступления от организаций нефтяного сектора, указанные в подпункте 1) пункта 2 статьи 58 настоящего Кодекса,

по результатам налоговых проверок.»;

в подпункте 5) части первой пункта 4 слово «источников» заменить словами «водных объектов»;

в части первой пункта 5:

подпункт 6) исключить;

в подпункте 9) слово «источников» заменить словами «водных объектов»;

часть вторую пункта 6 исключить;

подпункт 4) части первой пункта 7 исключить.

7. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года:

1) в подпункте 34) пункта 1 статьи 23 слово «источников» заменить словами «водных объектов»;

2) в подпункте 1) пункта 1 статьи 26 слово «источников» заменить словами «водных объектов»;

3) в подпунктах 11) и 12) пункта 1 статьи 27 слово «источников» заменить словами «водных объектов»;

4) в подпункте 4) пункта 2 статьи 52 слово «источников» заменить словами «водных объектов»;

5) в пункте 1 статьи 59 слово «источников» заменить словами «водных объектов».

8. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года

«О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

часть десятую статьи 14-2 изложить в следующей редакции:

«Наличие судебных актов, постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов, налоговой задолженности, задолженности и (или) неисполненных обязанностей

по уплате таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, не погашенных в течение четырех месяцев со дня их возникновения у юридического лица, структурного подразделения юридического лица или структурного подразделения юридического лица – нерезидента, осуществляющего деятельность

в Республике Казахстан через постоянное учреждение, и физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, или лица, занимающегося частной практикой, в размере

сорокапятикратного месячного расчетного показателя и более, задолженности по социальным платежам у иных юридических лиц, зарегистрированных

за руководителем или учредителем юридического лица, а также случаи, предусмотренные подпунктами 3), 4), 4-1), 5) и 8) части первой статьи 11 настоящего Закона, являются основаниями для оставления электронного уведомления без исполнения с извещением об этом заявителя.».

9. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

1) в статье 30:

пункты 2 и 5 изложить в следующей редакции:

«2. Размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами утверждаются Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

«5. Льготы по оплате нотариальных действий для физических и юридических лиц, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан, распространяются на этих лиц при совершении нотариальных действий лицами, установленными пунктом 1 настоящей статьи.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. От оплаты за совершение нотариальных действий и иных услуг частного нотариуса освобождаются:

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами

и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один

из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью –

по всем нотариальным действиям;

2) многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа», – по всем нотариальным действиям;

3) престарелые лица, проживающие в центрах оказания специальных социальных услуг, – по всем нотариальным действиям;

4) физические лица, страдающие хронической душевной болезнью,

над которыми учреждена опека в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, – за получение свидетельств о наследовании ими имущества;

5) пенсионеры по возрасту – по всем нотариальным действиям,

за исключением нотариальных действий, касающихся распоряжения имуществом;

6) кандасы – по всем нотариальным действиям, связанным

с приобретением гражданства Республики Казахстан;

7) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

до достижения ими восемнадцатилетнего возраста – в размере 50 процентов от установленного тарифа;

8) союз «Добровольное общество лиц с инвалидностью Казахстана», Казахское общество глухих, Казахское общество слепых, а также их производственные предприятия – в размере 50 процентов от установленного тарифа.»;

2) статью 30-1 исключить;

3) статью 32 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) утверждает размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами;».

10. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года

«О страховой деятельности»:

1) в статье 3:

дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) страховые обязательства – обязательства страховой (перестраховочной) организации по договорам страхования (перестрахования), оцениваемые на основе актуарных расчетов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;»;

подпункт 23) дополнить словами «, для целей расчета пруденциальных нормативов»;

2) в статье 19:

в пункте 2-1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) расчету размеров страховых резервов и оценке страховых обязательств;»;

пункт 4-2 дополнить словами «и оценке страховых обязательств»;

пункт 6 после слов «требований по формированию страховых резервов» дополнить словами «, оценке страховых обязательств»;

3) в статье 47:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для соблюдения пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом, страховая (перестраховочная) организация обязана иметь сформированные страховые резервы в объеме, рассчитанном актуарием, имеющим лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке.»;

пункт 2 исключить;

4) дополнить статьей 47-1 следующего содержания:

«Статья 47-1. Страховые обязательства

1. Для обеспечения исполнения принятых обязательств по договорам страхования и перестрахования страховая (перестраховочная) организация обязана иметь страховые обязательства в объеме, рассчитанном актуарием, имеющим лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке.

2. Требования к оценке и структуре страховых обязательств

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и автоматизации их оценки, методике оценки страховых обязательств, порядок и сроки ее согласования утверждаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Для оценки достаточности страховых обязательств страховой (перестраховочной) организации уполномоченный орган вправе использовать мотивированное суждение.»;

5) пункт 1 статьи 53-3 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) дополнительному формированию страховых обязательств;»;

6) в статье 75:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Обязательные актуарные заключения по расчету страховых резервов и оценке страховых обязательств являются неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности страховой (перестраховочной) организации, годовой отчетности по данным бухгалтерского учета филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан и подлежат представлению в уполномоченный орган.».

в пункте 2 слова «обязательного актуарного заключения» заменить на слова «обязательных актуарных заключений».

11. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года

«Об электронном документе и электронной цифровой подписи»:

статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Закрытые ключи электронной цифровой подписи используются физическим или юридическим лицом, подписывающим документ или электронный документ, правомерно владеющим закрытым ключом электронной цифровой подписи и использующим его в рамках своих полномочий, либо информационной системой, на которую было выдано соответствующее регистрационное свидетельство для автоматизированного процесса подписания результатов оказания государственных услуг, справок, документов или электронных документов.

Электронная цифровая подпись, полученная с регистрационного свидетельства, выданного удостоверяющим центром на информационную систему, приравнивается к подписи первого руководителя юридического

лица – владельца информационной системы или физического лица – владельца информационной системы.».

12. В Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 года

«О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий»:

в статье 1:

подпункты 1-4), 1-5), 1-6) и 1-7) изложить в следующей редакции:

«1-4) изделие с нагреваемым табаком – вид табачного изделия, состоящего из табачного сырья с добавлением или без добавления ингредиентов табачного изделия, предназначенного для использования

в системе для нагрева табака;

1-5) упаковка – единица групповой потребительской тары, содержащей определенное количество пачек;

1-6) идентификация – процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения (оборота), использования однозначное распознание определенной продукции среди подобной по отличительным признакам;

1-7) средство идентификации – уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового

кода, или записанная на радиочастотную метку, или представленная

с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации;»;

дополнить подпунктом 1-8) следующего содержания:

«1-8) маркировка – текст, условное обозначение и рисунки, несущие информацию для потребителя и нанесенные на пачки и упаковки;».

13. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

статью 44 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае осуществления сделок по поручению, за счет и в интересах физического лица в целях соблюдения требований, установленных Налоговым кодексом Республики Казахстан, обязан обеспечить учет и расчет дохода от прироста стоимости физических лиц при реализации ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан представить не позднее пятнадцати календарных дней после окончания календарного года физическому лицу, по поручению, за счет и в интересах которого осуществлены сделки, сведения по доходу от прироста стоимости при реализации ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг, включая расшифровку по положительным и отрицательным разницам по каждой реализации.».

14. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

1) статью 11 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) утверждает требования к оценке и структуре страховых обязательств в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и автоматизации их оценки, методике оценки страховых обязательств, порядок и сроки ее согласования;»;

2) подпункт 4) пункта 2 статьи 13-5 после слов «страховых резервов» дополнить словами «и страховых обязательств».

15. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года

«О регулировании торговой деятельности»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

«30-1) идентификационный код – уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода, присваиваемая видам товаров и содержащаяся в Национальном каталоге товаров в целях его однозначной идентификации в торговой деятельности;»;

подпункт 45) изложить в следующей редакции:

«45) Национальный каталог товаров – объект информатизации «электронного правительства», являющийся национальным регистром данных о товарах, а также единым источником номенклатуры товаров и обязательный к использованию в качестве справочника товаров в торговой деятельности;»;

2) в пункте 1 статьи 7-4:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) регистрация товаров в Национальном каталоге товаров и актуализация сведений о них;»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) оказание услуг по использованию операторами фискальных данных Национального каталога товаров для осуществления их функций,

в том числе для проверки идентификационного кода и доступа к регистрации товаров в Национальном каталоге товаров через контрольно-кассовые машины, а также выдача унифицированного наименования и идентификационного кода товара;»;

3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 9-1) и 9-2) следующего содержания:

«9-1) при производстве или импорте товаров регистрировать их

в Национальном каталоге товаров до осуществления продажи;

9-2) при розничной и оптовой торговле осуществлять продажу товаров только при наличии сведений о товарах в Национальном каталоге товаров;»;

4) статью 32 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Товары должны быть классифицированы согласно общему классификатору товаров, работ и услуг и иметь унифицированное наименование и идентификационный код согласно Национальному каталогу товаров.».

16. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

статью 41-1 дополнить пунктами 1-4 и 1-5 следующего содержания:

«1-4. В случаях, определенных пунктом 2 статьи 89 Налогового кодекса Республики Казахстан, уполномоченный орган в области масс-медиа на основании решения налогового органа об ограничении доступа иностранной компании, осуществляющей деятельность посредством интернет-площадки

на территории Республики Казахстан, к интернет-ресурсу и (или)

интернет-площадке в течение трех рабочих дней со дня получения такого решения выносит предписание об ограничении доступа иностранной компании, осуществляющей деятельность посредством интернет-площадки

на территории Республики Казахстан, к интернет-ресурсу и (или)

интернет-площадке.

Операторы связи и (или) государственная техническая служба обязаны принять незамедлительные меры по исполнению предписания.

1-5. Снятие ограничения доступа к интернет-ресурсу и (или)

интернет-площадке производится по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Республики Казахстан, по решению руководителя налогового органа или его заместителя.

Принятие уполномоченным органом в области масс-медиа мер

по снятию ограничения осуществляется в порядке, предусмотренном

пунктом 1-4 настоящей статьи.».

17. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

«Об электроэнергетике»:

статью 13-1 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Собственник электрических сетей, не являющийся энергопередающей организацией, вправе передать право собственности

на принадлежащую (принадлежащие) ему отдельную часть (отдельные части) электрической сети энергопередающей организации, к чьим сетям непосредственно данная часть (данные части) электрической сети подключена (подключены).».

18. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

1) подпункт 1) пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1) применяют в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, и доход за календарный год у которых не превышает

135000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год

и действующего на 1 января соответствующего финансового года;»;

2) статью 20 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Уполномоченный орган совместно с Национальным Банком Республики Казахстан утверждает порядок определения рыночного курса обмена валюты.».

19. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года

«О трансфертном ценообразовании»:

1) в статье 2:

в подпункте 11) слова «уполномоченные органы» заменить словами «уполномоченный орган»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«принцип «вытянутой руки» – принцип, применяемый для определения рыночных условий, в том числе рыночных цен (маржи, рентабельности),

на основе сравнения условий сделок между участниками сделок с условиями сделок, которые были бы заключены в сопоставимых экономических условиях между независимыми сторонами, осуществляющими сделки на рыночных условиях, определенных в порядке, установленном настоящим Законом;»;

дополнить подпунктами 14-1) и 24-1) следующего содержания:

«14-1) нематериальный актив – идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической формы, и (или) результат интеллектуальной деятельности, а также иные объекты интеллектуальной собственности, предназначенные для использования в производстве (выполнении работ, оказании услуг) или для административных целей;»;

«24-1) безрисковая процентная ставка – ставка, определяемая для тенге исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан, установленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан; для евро определяется Европейской межбанковской ставкой предложения (EURIBOR); для доллара Соединенных Штатов Америки устанавливается ставкой обеспеченного финансирования «овернайт» (SOFR); для остальных валют ставка определяется исходя из базовой ставки Национального Банка иностранного государства;»;

в подпункте 26) слова «уполномоченными органами» заменить словами «уполномоченным органом»;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 3 слова «уполномоченными органами» заменить словами «уполномоченным органом»;

3) в статье 4:

в заголовке слова «уполномоченных органов» заменить словами «уполномоченного органа»;

в абзаце первом пункта 1 слова «Уполномоченные органы», «имеют» заменить соответственно словами «Уполномоченный орган», «имеет»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Уполномоченный орган обязан:»;

в пункте 4 слова «Уполномоченные органы выполняют» заменить словами «Уполномоченный орган выполняет»;

4) в статье 5:

в пункте 1 слова «уполномоченным органам», «уполномоченных органов», «уполномоченными органами» заменить соответственно словами «уполномоченному органу», «уполномоченного органа», «уполномоченным органом»;

в пункте 3:

в подпункте 2) слова «уполномоченных органов» заменить словами «уполномоченного органа»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) предоставлять в уполномоченный орган информацию и отчетность по мониторингу сделок, а также иные документы в порядке, определенном настоящим Законом.

По запросу уполномоченного органа участник сделки предоставляет информацию и документы, подтверждающие обоснованность применяемой цены сделки, в течение тридцати календарных дней со дня получения запроса;»;

в подпункте 5) слова «уполномоченных органов» заменить словами «уполномоченного органа»;

в подпунктах 2) и 6) пункта 4 слова «уполномоченных органов» заменить словами «уполномоченного органа»;

5) в статье 6:

в пункте 1 и 3 слова «уполномоченными органами» заменить словами «уполномоченным органом»;

в пункте 4 слова «уполномоченные органы» заменить словами «уполномоченный орган»;

6) в абзаце втором подпункта 2) пункта 3 статьи 7-2 слова «рыночного курса обмена» заменить словами «официального курса»;

7) в абзаце втором пункта 4 статьи 7-3 слова «рыночного курса обмена» заменить словами «официального курса»;

8) в статье 8:

в заголовке слова «уполномоченных органов» заменить словами «уполномоченного органа»;

в абзаце первом пункта 1 слова «Уполномоченные органы» заменить словами «Уполномоченный орган»;

9) в пункте 1 статьи 9:

в абзаце первом слова «Уполномоченные органы проводят» заменить словами «Уполномоченный орган проводит»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) при установлении факта отклонения условий сделки от рыночных условий или цены сделки от рыночных цен;»;

10) в статье 10:

в пункте 1 слова «цены сделки от рыночной цены» заменить словами «условий сделки от рыночных условий или цены сделки от рыночных цен»;

абзац первый пункта 5 после слов «цены», «цен» дополнить словами «(маржи, рентабельности)»;

пункт 5-1 после слов «цены», «цен» дополнить словами «(маржи, рентабельности)»;

в пункте 6 слова «, рассчитанных таким образом, как если бы доходы или расходы от этих сделок и другие объекты налогообложения за отчетный период были определены исходя из рыночной цены с учетом диапазона цен,» исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае установления факта отклонения условий сделки

от рыночных условий или цены сделки от рыночных цен с учетом диапазона цен (маржи, рентабельности) у участника сделки, который имеет льготы

по налогам и (или) таможенным платежам, уплата налогов и платежей

за период, в котором установлено отклонение условий сделки от рыночных условий или цены сделки от рыночных цен (маржи, рентабельности), осуществляется в общеустановленном порядке без применения специальных положений законодательства Республики Казахстан, уменьшающих налоговые и таможенные обязательства.»;

в частях первой и третьей пункта 8 слова «взаимосвязанными сторонами» заменить словами «участниками сделки»;

11) дополнить статьей 10-2 следующего содержания:

«Статья 10-2. Сопоставление условий сделки с рыночными

условиями и функциональный анализ

1. Для установления факта отклонения условий сделки от рыночных условий или цены сделки от рыночных цен необходимо точно определить контролируемую сделку.

2. В процессе точного определения контролируемой сделки необходимо установить следующие экономически значимые характеристики:

1) условия сделок, которые будут основаны как на письменных договорах или других письменных доказательствах, так и на фактическом поведении сторон, с целью определения обязанностей, рисков и выгод и того, как они распределяются между соответствующими сторонами контролируемой сделки;

2) функции, выполняемые каждой из сторон сделки, с учетом используемых активов и принимаемых рисков, включая то, как эти функции, активы и риски связаны с созданием стоимости;

3) характеристики товаров или услуг, которые могут повлиять на условия сделки;

4) экономические обстоятельства сторон и рынка, в котором стороны работают, включая географическое положение и размер рынков, региональные особые факторы, такие как преимущества местоположения, нормативные правовые акты, стоимость рабочей силы, капитал, а также другие факторы производства, общее экономическое развитие и уровень конкуренции, а также наличие характеристик соответствующих рынков;

5) характеристика рыночных (коммерческих) стратегий сторон сделки, оказывающих влияние на цены товаров (работ, услуг), включающих стратегию внедрения на рынок, жизненные циклы продуктов или прав, инновации, разработку продуктов, предотвращение рисков и изменение политики.

3. По итогам определения контролируемой сделки проводится сравнение условий и цен контролируемой сделки с рыночными условиями или рыночными ценами, учитывая экономически значимые характеристики.

4. Определение и анализ влияния нематериальных активов на условия контролируемой и сопоставимых сделок осуществляются с учетом,

в частности, но не исключительно:

1) законного владения нематериальными активами и договорных условий их использования.

Если законный владелец нематериального актива не определен

в соответствии с регулирующими контрактами, то данным лицом является

налогоплательщик, контролирующий решения, касающиеся эксплуатации

нематериального актива, и имеющий практическую возможность ограничивать других лиц от использования нематериального актива;

2) категории и характеристики нематериальных активов (эксклюзивность, степень и продолжительность правовой защиты, географическая сфера применения, срок полезного использования, стадия разработки и иные категории и характеристики);

3) договорных и фактических функций, связанных с нематериальными активами. Эти функции включают функции, относящиеся к контролю

рисков, связанных с разработкой, усовершенствованием, поддержкой, защитой и эксплуатацией таких активов.

5. Если функции, указанные в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи, и осуществление контроля над связанными рисками не выполняются законным владельцем нематериального актива, то распределение доходов

и расходов в отношении рассматриваемого нематериального актива

не производится данному владельцу и осуществляется с учетом участия других взаимосвязанных лиц, выполняющих данные функции, путем представления соответствующей компенсации за выполнение таких функций.

6. Законный владелец нематериального актива, не выполняющий функции, указанные в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи, и предоставляющий только финансирование для выполнения таких функций, вправе получить сумму дохода в следующих случаях:

1) если лицо, предоставляющее финансирование, не осуществляет контроль над финансовым риском, связанным с предоставлением финансирования, без принятия на себя любого другого риска, то оно вправе получить доход только по безрисковой процентной ставке от своего финансирования;

2) если лицо, предоставляющее финансирование, осуществляет контроль над финансовым риском, связанным с предоставлением финансирования, без принятия на себя любого другого риска, то оно вправе получить только доходность, скорректированную с учетом риска от своего финансирования.

7. Если условия осуществленной контролируемой сделки не отвечают условиям заключенного (письменного) договора и (или) действия сторон контролируемой сделки и обстоятельства ее проведения отличаются от условий такого договора, коммерческие и (или) финансовые характеристики контролируемой сделки для целей трансфертного ценообразования определяются согласно фактическим действиям сторон сделки и фактическим условиям ее проведения.

8. Если контролируемая сделка осуществлена, но документально

не оформлена (не подтверждена), для целей трансфертного ценообразования

сделка должна рассматриваться согласно фактическому поведению сторон сделки и фактическим условиям ее проведения, в частности, учитываются функции, которые выполнялись сторонами сделки, активы, которые использовались, и риски, которые приняла на себя и контролировала каждая из сторон.

9. Для определения экономически значимых рисков необходимо следующее:

1) детально определить риски сделки;

2) определить распределение рисков на основе договорных отношений;

3) определить, как функции, связанные с контролем и снижением рисков, выполняются сторонами сделки и как результаты этих рисков влияют на стороны сделки, и какая из сторон сделки имеет финансовую возможность принять эффект данных рисков;

4) определить соответствие между договорным распределением рисков и поведением сторон. Если сторона, принимающая риски по договору, отличается от стороны, которая выполняет все или большинство функций

по контролю рисков и имеет финансовые возможности для принятия на себя рисков, то риск будет распределен на эту сторону сделки. Другие стороны сделки, на которых не возложен риск для целей данного анализа, все равно должны получать соответствующее вознаграждение за выполняемые ими функции.

10. Если условия контролируемой сделки для целей трансфертного ценообразования, определенные согласно действиям сторон сделки и ее исполнения, отличаются от условий, применяемых между независимыми сторонами с учетом наличия экономической причины в сопоставимых экономических условиях, и будет установлено, что независимые стороны, которые действуют в сопоставимых экономических условиях и осуществляют деятельность, направленную на получение дохода с учетом альтернативных вариантов, доступных для каждой из сторон сделки, не вступали бы в такую контролируемую сделку, уполномоченный орган имеет право при расчете налогового учета налогоплательщика не учитывать (не признавать) такую контролируемую сделку или сделка может быть заменена альтернативным вариантом с целью определения условий сделки (контракта), которые были бы заключены независимыми сторонами, действующими в целях получения дохода в сопоставимых экономических условиях.»;

12) подпункт 11) части второй статьи 11 после слов «лицо является» дополнить словами «супругом (супругой),»;

13) в статье 13:

в подпункте 3) части шестой пункта 2 слова «уполномоченных органов» заменить словами «уполномоченного органа»;

в пункте 3 слова «между участником сделки и взаимосвязанной стороной и» заменить словами «участника сделки со сделками»;

в абзаце первом пункта 7 слово «относятся» заменить словами «могут относиться».

20. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года

«О национальной безопасности Республики Казахстан»:

в пункте 1 статьи 15:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) уполномоченный орган в области финансов – центральный исполнительный орган, обеспечивающий соблюдение налогового, таможенного и бюджетного законодательства Республики Казахстан, рациональное использование и сохранность государственного имущества, межведомственную координацию деятельности по обеспечению экономической и финансовой безопасности;»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) уполномоченный орган в области финансового мониторинга – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, межведомственную координацию деятельности по обеспечению экономической и финансовой безопасности, а также осуществляющий предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступных и иных противоправных посягательств на права человека

и гражданина, интересы общества и государства в сфере экономической

и финансовой деятельности;».

21. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года

«О реабилитации и банкротстве»:

в пункте 3 статьи 12:

в части второй:

в подпункте 1):

часть первую дополнить словами «, за исключением лиц, уволенных

с органов государственных доходов, имеющих стаж работы не менее пятнадцати лет»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Решение Комиссии о сдаче квалификационного экзамена лицом, претендующим на право осуществлять деятельность администратора,

не прилагается в случае наличия у такого лица стажа работы в органах государственных доходов не менее десяти лет.»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) документ, подтверждающий стаж работы в органах государственных доходов не менее десяти лет, – в случае, если заявителем является лицо, указанное в части второй подпункта 1) настоящего пункта.».

22. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года

«О государственно-частном партнерстве»:

в подпункте 3-1) статьи 1 слово «(концессия)» заменить словами «(концессия, договор концессии)».

23. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года

«Об обязательном социальном медицинском страховании»:

1) в статье 14:

в пункте 1 слова «776-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «820 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

в пункте 2:

в части первой подпункта 2-1) слова «776-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «820 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) физические лица, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан;»;

пункты 4-2 и 4-3 изложить в следующей редакции:

«4-2. Исчисление (удержание) и перечисление взносов индивидуальных помощников осуществляются местными исполнительными органами или иными юридическими лицами при выплате им дохода.

4-3. Удержание и перечисление взносов за физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых

в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан и являющихся исполнителями в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, осуществляются оператором интернет-платформы, определенным Социальным кодексом Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате дохода индивидуальным помощникам обязаны уведомлять их об удержанных и перечисленных взносах на обязательное социальное медицинское страхование.»;

2) в пункте 1 статьи 17:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет обработку и перевод отчислений, взносов и (или) пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов от плательщиков, операторов интернет-платформ, признанных налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, в фонд в течение трех банковских дней;»;

в подпункте 2-1) слова «оператору интернет-платформы, определенному Социальным кодексом Республики Казахстан» заменить





словами «операторам интернет-платформ, признанным налоговым агентом

в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан»;

3) в статье 27:

в абзаце первом пункта 1-1 слова «776-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «822 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

часть первую пункта 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Объектом исчисления отчислений являются расходы работодателя, являющегося субъектом микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющим специальные налоговые режимы, указанные в пункте 2 статьи 820 Налогового кодекса Республики Казахстан, выплачиваемые в виде дохода работнику, предусмотренного статьей 426 Налогового кодекса Республики Казахстан.»;

4) в статье 28:

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Взносы лиц, указанных в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, определяются в размере одного процента от объекта исчислений взносов.»;

часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Объектом исчисления взносов лиц, указанных в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, являются их доходы, исчисленные

в соответствии со статьей 29 настоящего Закона и полученные ими за месяц осуществления деятельности в рамках применяемого режима.»;

часть первую пункта 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Объектом исчисления взносов работников, предусмотренных подпунктом 2-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, подлежащих уплате

в фонд, является доход работника, предусмотренный статьей 426 Налогового кодекса Республики Казахстан, начисленный работодателем, являющимся субъектом микропредпринимательства и малого предпринимательства, указанным в пункте 2 статьи 820 Налогового кодекса Республики Казахстан.»;

5) в статье 29:

пункты 1, 2, 2-1 и 2-2 изложить в следующей редакции:

«1. Объектом исчисления отчислений и (или) взносов для работников, в том числе государственных и гражданских служащих, является:

доход работника, подлежащий налогообложению у источника выплаты, начисленный за налоговый период,

минус

доход, на который уменьшается доход, подлежащий налогообложению у источника выплаты, предусмотренный пунктом 1 статьи 400 Налогового

кодекса Республики Казахстан, за исключением доходов, указанных

в подпунктах 2) и 4) статьи 429 Налогового кодекса Республики Кодекса,

за налоговый период.

Доходами персонала дипломатической службы, направленного

в соответствии с законодательством Республики Казахстан на работу

в загранучреждение Республики Казахстан, в период пребывания

на территории иностранного государства в связи с осуществлением профессиональной деятельности являются доходы, начисленные работодателем на территории Республики Казахстан в национальной валюте, за исключением доходов, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

2. Объектом исчисления взносов для доходов физических лиц по договорам гражданско-правового характера является:

сумма дохода физического лица по договору гражданско-правового характера, подлежащего налогообложению у источника выплаты, начисленного за налоговый период,

минус

доход, на который уменьшается доход, подлежащий налогообложению у источника выплаты, предусмотренный пунктом 1 статьи 400 Налогового кодекса Республики Казахстан, за налоговый период.

2-1. Доходами индивидуальных помощников являются выплачиваемые им доходы.

2-2. Доходами лиц, указанных в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, являются их доходы, полученные за месяц осуществления деятельности в рамках применяемого режима.»;

в пункте 4:

часть первую изложить в следующей редакции:

«4. Отчисления и (или) взносы в фонд не удерживаются с выплат и доходов, которые в целях налогообложения не рассматриваются в качестве дохода физического лица.»;

в абзаце втором части второй слова «776-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «820 Налогового кодекса»;

6) в статье 30:

в пункте 1-1 слова «776-4 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «823 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

в пункте 3-3 слова «пунктом 3 статьи 686-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «720 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

подпункт 5) пункта 6 исключить;

7) в статье 31:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Не позднее пяти рабочих дней со дня образования задолженности по отчислениям и (или) взносам орган государственных доходов направляет





плательщику уведомление о сумме задолженности в размере более 6-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае непогашения задолженности по отчислениям и (или) взносам орган государственных доходов приостанавливает расходные операции:

по банковским счетам – в пределах суммы задолженности;

по кассе – по всем расходным операциям наличных денег в кассе, кроме операции по уплате и сдаче наличных денег в банк второго уровня или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций,

для последующего их перечисления в счет уплаты отчислений и (или) взносов, пеней, начисленных за их несвоевременную уплату, по истечении десяти рабочих дней со дня вручения ему уведомления.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для целей настоящей статьи под плательщиком понимаются плательщики отчислений, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, местные исполнительные органы или иные юридические лица

при выплате дохода индивидуальным помощникам.».

24. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года

«О лотереях и лотерейной деятельности»:

часть вторую пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Лотерейные терминалы должны обеспечивать удержание индивидуального подоходного налога у источника выплаты при выплате выигрышей.».

25. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле»:

часть вторую пункта 1 статьи 13 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) представляет в орган государственных доходов сведения об операциях, признаваемых доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан в соответствии с подпунктом 39) пункта 1 статьи 679 Налогового кодекса Республики Казахстан.».

26. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года

«Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

пункт 5 статьи 63 изложить в следующей редакции:

«5. Адвокатская контора может выступать представителем адвокатов по расчетам с клиентами и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными документами адвокатской конторы.».

27. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года

«О промышленной политике»:

1) статью 29 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) освобождение импорта от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в рамках реализации специального инвестиционного проекта;»;

2) главу 2 дополнить статьями 42-1 и 42-2 следующего содержания:

«Статья 42-1. Специальный инвестиционный проект

1. Под специальным инвестиционным проектом понимается инвестиционный проект, реализованный (реализуемый) юридическим лицом Республики Казахстан, зарегистрированным в качестве участника специальной экономической зоны или владельца свободного склада

в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан,

и (или) приобретенный у участника специальной экономической зоны либо реализованный юридическим лицом Республики Казахстан, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств.

2. Юридическое лицо Республики Казахстан, реализующее специальный инвестиционный проект в рамках специального инвестиционного контракта, освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, комплектующих

и запасных частей к нему в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Освобождение от обложения таможенными пошлинами использованных сырья и (или) материалов, ввезенных юридическими лицами Республики Казахстан в рамках реализации специального инвестиционного проекта на основании специального инвестиционного контракта, осуществляется при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны или свободного склада при условии идентификации таких сырья и материалов в полученном продукте и признания целевого использования условно выпущенных товаров.

Освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами

в рамках реализации специального инвестиционного проекта предоставляется:

1) участникам специальных экономических зон на пятнадцать лет,

но не более срока действия специальных экономических зон;

2) владельцам свободных складов на срок не более пятнадцати лет

с момента регистрации специального инвестиционного контракта;

3) юридическим лицам Республики Казахстан, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств, на срок не более пятнадцати лет с момента регистрации специального инвестиционного контракта.

3. Освобождение импорта сырья и (или) материалов в рамках специального инвестиционного контракта от налога на добавленную стоимость применяется в соответствии с условиями, предусмотренными Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Статья 42-2. Заключение и расторжение специального

инвестиционного контракта, контроль

1. Специальным инвестиционным контрактом является договор, предусматривающий освобождение импорта от уплаты ввозных таможенных пошлин в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан и от налога на добавленную стоимость в соответствии с условиями, установленными Налоговым кодексом Республики Казахстан.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается

с юридическим лицом Республики Казахстан, осуществляющим деятельность

в качестве участника специальной экономической зоны или владельца свободного склада, производителям транспортных средств и (или)

их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или)

ее компонентов – при наличии соответствующего соглашения

о промышленной сборке.

3. Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки на заключение специального инвестиционного контракта подготавливает для подписания данный контракт с учетом положений типового специального инвестиционного контракта, утверждаемого уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

4. Порядок, сроки и условия заключения и расторжения специального инвестиционного контракта разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов

и других обязательных платежей в бюджет.

При этом изменения в приложения к инвестиционному контракту

и специальному инвестиционному контракту могут вноситься по соглашению сторон два раза в год.

5. Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности осуществляет контроль за соблюдением юридическим лицом Республики Казахстан условий предоставления специального инвестиционного контракта.

Юридическое лицо представляет по форме, устанавливаемой уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности, в указанный орган полугодовые отчеты о выполнении условий специального инвестиционного контракта не позднее 25 июля и

25 января с расшифровкой по статьям затрат, предусмотренных рабочей программой, с приложением документов, подтверждающих поставку и использование технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему по назначению, сырья и (или) материалов, а также компонентов транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники в составе готовой продукции.

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения рабочей программы инвестиционного контракта уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности направляет юридическому лицу Республики Казахстан, заключившему специальный инвестиционный контракт, уведомление в письменной форме с указанием нарушений и устанавливает трехмесячный срок для устранения нарушений.

7. В случае, если по результатам проверки, проведенной уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности, будет установлено, что ввезенные для реализации специального инвестиционного проекта и освобожденные от уплаты таможенных пошлин технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и (или) материалы, а также компоненты транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники не были использованы в составе готовой продукции, юридическое лицо Республики Казахстан, не уплатившее вследствие предоставленных по специальному инвестиционному контракту преференций суммы таможенных пошлин, уплачивает их в части неиспользованных технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов, а также компонентов транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники с начислением пеней в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. Контроль за целевым использованием объектов освобождения

от обложения таможенными пошлинами осуществляется в порядке, определенном Евразийской экономической комиссией.»;

3) в части второй пункта 1 статьи 62 слова «с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан» заменить словами «со статьей 42-1 настоящего Закона»;

4) в пункте 1 статьи 65 слова «286 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан» заменить словами «42-1 настоящего Закона».

28. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2023 года «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе»:

часть первую пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1. Для осуществления деятельности на территории Республики Казахстан собственники и (или) иные законные представители онлайн-платформ, среднесуточный доступ к онлайн-платформам которых в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей, находящихся на территории Республики Казахстан, назначают своего законного представителя по взаимодействию с:

уполномоченным органом в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Республики Казахстан;

государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Республики Казахстан.».

29. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года

«О государственных закупках»:

1) в статье 3:

дополнить подпунктом 32-1) следующего содержания:

«32-1) Национальный каталог товаров – объект информатизации «электронного правительства», являющийся национальным регистром данных о товарах, а также единым источником номенклатуры товаров и обязательный к использованию в качестве справочника товаров в торговой деятельности;»;

подпункт 36) исключить;

2) абзац второй части второй подпункта 39) пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«условиям, предусмотренным частью первой подпункта 7) статьи 474 Налогового кодекса Республики Казахстан;»;

3) подпункт 12) статьи 22 изложить в следующей редакции:

«12) осуществляет сопровождение, развитие и наполнение Национального каталога товаров в порядке, определенном уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности по согласованию

с уполномоченным органом в сфере государственных закупок.»;

4) подпункт 1) части второй пункта 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«условиям, предусмотренным частью первой подпункта 7) статьи 474 Налогового кодекса Республики Казахстан;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением:

1) абзацев второго и третьего подпункта 9) пункта 6 и пункта 22

статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года;

2) пунктов 2 и 8 статьи 1, которые вводятся в действие





с 1 июля 2026 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 июля 2025 года

№ 215-VІIІ ЗРК