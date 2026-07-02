Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) пункт 1 статьи 10-5 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) должник освобожден от административной ответственности или наложенного административного взыскания на основании решения уполномоченного органа (должностного лица) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

2) подпункт 3) пункта 1 статьи 12 дополнить словами «, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником»;

3) в пункте 1 статьи 16 слова «в электронной форме» заменить словами

«в государственной автоматизированной цифровой системе исполнительного производства»;

4) в подпункте 3) пункта 1 статьи 34 слова «судебный исполнитель

по истечении срока исполнения, предусмотренного статьей 39 настоящего Закона, а по исполнительным документам о взыскании алиментов в случае образования задолженности» заменить словами «по истечении срока исполнения, предоставленного судебным исполнителем, но не более одного месяца, а по исполнительным документам о взыскании алиментов в случае образования задолженности судебный исполнитель»;

5) пункт 1 статьи 35-1 изложить в следующей редакции:

«1. При неявке по вызову без уважительных причин для ознакомления с протоколом описи и ареста имущества в случае отсутствия

при производстве описи имущества должник может быть по мотивированному постановлению судебного исполнителя, санкционированному судом, подвергнут приводу.

Привод для привлечения должника к административной ответственности за неисполнение исполнительного документа осуществляется в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан

об административных правонарушениях.»;

6) в пункте 1 статьи 47:

в подпункте 5-2) слова «, сведения о которых отражены в базе данных кредитных бюро» исключить;

дополнить подпунктом 5-3) следующего содержания:

«5-3) должник освобожден от административной ответственности или наложенного административного взыскания на основании решения уполномоченного органа (должностного лица) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

7) в подпункте 13) части второй пункта 3 статьи 62 слова «возбуждено дело о применении процедуры или» исключить;

8) предложение первое пункта 3 статьи 68 дополнить словами

«, в течение десяти рабочих дней со дня ознакомления с оценкой»;

9) пункт 6 статьи 118 после слов «статьи 9» дополнить словами

«, а также в случае, предусмотренном подпунктом 5-3) пункта 1 статьи 47»;

10) часть третью пункта 1 статьи 124 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) должник освобожден от административной ответственности или наложенного административного взыскания на основании решения уполномоченного органа (должностного лица) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

11) подпункт 6) пункта 1 статьи 138 после слов «изъятиях земельных участков» дополнить словами «, об обязании должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения»;

12) в подпункте 8) пункта 2 статьи 140 слово «трех» заменить словом «пяти»;

13) в пункте 2-2 статьи 146:

часть вторую дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) необоснованное изъятие имущества и его повреждение;

7) несоблюдение требований по порядку реализации и передаче имущества, повлекшее причинение вреда.»;

в части третьей слово «Договором» заменить словами «Типовым договором»;

14) подпункт 11) статьи 167 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«типовой договор страхования профессиональной ответственности частных судебных исполнителей по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;».

2. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом»:

абзац четвертый подпункта 4) статьи 2 исключить.

3. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года

«О профилактике правонарушений»:

1) в подпункте 4) статьи 7 слова «профилактике правонарушений» заменить словами «реализации конституционного принципа Закон и Порядок»;

2) в подпункте 3) статьи 8 слова «по профилактике правонарушений,» исключить;

3) в статье 9:

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения:»;

в подпункте 9) слова «по профилактике правонарушений,» исключить;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) образуют межведомственные комиссии по реализации конституционного принципа Закон и Порядок, утверждают их состав и положение, а также обеспечивают функционирование;»;

в пункте 2:

в подпункте 3) слова «по профилактике правонарушений,» исключить;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) образуют на административно-территориальных единицах, определенных пунктом 2 статьи 38 настоящего Закона, межведомственные комиссии по реализации конституционного принципа Закон и Порядок, утверждают их состав и положение, а также обеспечивают функционирование;»;

4) статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Межведомственная комиссия по реализации

конституционного принципа Закон и Порядок

1. Межведомственная комиссия по реализации конституционного принципа Закон и Порядок является постоянно действующим

консультативно-совещательным органом, обеспечивающим координацию

деятельности государственных органов по вопросам профилактики правонарушений и реализации Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025 – 2030 годы.

2. Межведомственная комиссия по реализации конституционного принципа Закон и Порядок образуется при Правительстве Республики Казахстан, а также при местных исполнительных органах столицы, областей, городов республиканского значения, районов, городов областного и районного значения, районов в столице, городах республиканского и областного значения.

3. Для проведения анализа деятельности государственных

органов и выработки рекомендаций создается межведомственная группа,

деятельность которой определяется правилами осуществления проектного

управления, утвержденными уполномоченным органом по проектному управлению.

Рекомендации межведомственной группы рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссий по реализации конституционного принципа Закон и Порядок.

4. Состав и положение межведомственной комиссии

по реализации конституционного принципа Закон и Порядок

при Правительстве Республики Казахстан утверждаются Президентом Республики Казахстан, при местных исполнительных органах – решениями акимов соответствующей административно-территориальной единицы.»;

5) подпункт 1) пункта 2 статьи 39 дополнить словами «и реализации конституционного принципа Закон и Порядок»;

6) в статье 72:

в пункте 4:

в части второй слова «на заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» заменить словами

«на заседаниях межведомственных комиссий по реализации конституционного принципа Закон и Порядок, образованных при местных исполнительных органах,»;

в части четвертой слова «профилактике правонарушений» заменить словами «реализации конституционного принципа Закон и Порядок»;

в пункте 7 слова «На заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» заменить словами

«На заседаниях межведомственных комиссий по реализации конституционного принципа Закон и Порядок, образованных при местных исполнительных органах,»;

7) в пункте 2 статьи 74 и пункте 5 статьи 75 слова «На заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» заменить словами «На заседаниях межведомственных комиссий по реализации конституционного принципа Закон и Порядок, образованных при местных исполнительных органах,».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 1), абзацев третьего и четвертого подпункта 6), подпунктов 8), 9) и 10) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие

со дня его первого официального опубликования;

2) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие

с 1 января 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2026 года

№ 330-VІIІ ЗРК