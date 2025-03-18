Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О концессиях»

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)

от 1 июля 1999 года:

пункт 6 статьи 541 изложить в следующей редакции:

«6. Особенности сдачи в имущественный наем государственного имущества на основании договора государственно-частного партнерства устанавливаются законодательным актом Республики Казахстан о государственно-частном партнерстве.»;

статью 738-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 738-2. Уступка денежного требования при финансировании

проектов государственно-частного партнерства

Особенности финансирования проектов государственно-частного партнерства под уступку денежного требования устанавливаются законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.

Положения настоящей главы применяются к сделкам финансирования проектов государственно-частного партнерства, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.»;

3) в части третьей пункта 1 статьи 740:

в подпункте 5) слова «и средства целевого взноса» заменить словами «и трансферты»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства;»;

4) в части второй статьи 741:

в подпункте 5) слова «и средства целевого взноса» заменить словами

«и трансферты»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства;»;

пункт 4 статьи 883 изложить в следующей редакции:

«4. Особенности доверительного управления государственным имуществом устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан о государственном имуществе, государственно-частном партнерстве и иными законодательными актами Республики Казахстан.».

В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) пункт 2-1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«2-1. Ограничения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи,

не распространяются на сделки, в том числе залог, совершаемые землепользователями в отношении права землепользования на земельный участок, который занят отчуждаемыми зданиями (строениями, сооружениями) и предназначен для их эксплуатации, находящийся в составе земель лесного и водного фондов, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения,

а также на передачу во временное безвозмездное пользование земельных участков для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства в соответствии

с законами Республики Казахстан.»;

2) в статье 36:

в абзаце восьмом пункта 1 слова «, в том числе договора концессии» исключить;

в части первой пункта 2 слова «, в том числе концессионных проектов» исключить;

3) пункт 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«5. Сдача государственным землепользователем принадлежащего ему земельного участка во временное безвозмездное пользование не допускается, кроме случаев предоставления земельного участка в порядке служебного надела и по договорам государственно-частного партнерства для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов.»;

4) подпункт 17) пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«17) частным партнерам для реализации проектов

государственно-частного партнерства;»;

5) подпункт 5) пункта 1 статьи 114 изложить в следующей редакции:

«5) железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства.».

3. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года:

1) часть первую пункта 1 статьи 37 дополнить подпунктами 28-6) и

28-7) следующего содержания:

«28-6) осуществляет контроль и регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в части услуг по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

28-7) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и исполнению бюджета правила субсидирования и выплат субсидий из бюджета на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений Республики Казахстан;»;

2) пункт 1 статьи 135 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) субсидирование и выплата субсидий из бюджета на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений Республики Казахстан, осуществляемые в соответствии с правилами, определяемыми уполномоченным органом по согласованию с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и исполнению бюджета;».

4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от

4 июля 2014 года:

в абзаце втором части седьмой статьи 161 слова «и средства целевого взноса» заменить словами «и трансферты».

В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 74:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В иных случаях государственно-частное партнерство осуществляется по способу контрактного государственно-частного партнерства.

Контрактное государственно-частное партнерство реализуется посредством заключения и реализации договора государственно-частного партнерства, в том числе в виде:

1) концессионного договора;

2) сервисного контракта.

По отдельным видам договоров государственно-частного партнерства (концессионному договору, сервисному контракту) нормы права, регулирующие отношения, связанные с частным партнером, государственным партнером и договором государственно-частного партнерства, применимы

к концессионеру, концеденту и концессионному договору или сервисному контракту соответственно, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Договоры контрактного государственно-частного партнерства могут включать отдельные виды обязательств, в том числе доверительного управления имуществом, имущественного найма (аренды), подряда, возмездного оказания услуг.»;

2) в статье 99:

дополнить подпунктами 2-6), 2-7) и 2-8) следующего содержания:

«2-6) разрабатывает и утверждает реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства;

2-7) разрабатывает и утверждает правила формирования, ведения и актуализации реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства;

2-8) разрабатывает и утверждает типовую форму стандарта мер государственной поддержки частного предпринимательства;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) проводит анализ эффективности мер государственной поддержки частного предпринимательства и разрабатывает предложения по их совершенствованию;»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) разрабатывает и утверждает методику по разработке Цифровой карты бизнеса;»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 169 изложить в следующей редакции:

«Запреты, установленные частью первой настоящего пункта,

не распространяются на вертикальные соглашения, если доля субъекта (субъектов) рынка на одном из рассматриваемых товарных рынков не превышает двадцати процентов, за исключением вертикальных соглашений при организации и проведении закупок товаров и торгов либо соглашений, являющихся договорами государственно-частного партнерства, комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).»;

4) в пунктах 1 и 3 статьи 274 слова «, в том числе концессионного проекта» исключить;

5) часть первую статьи 284 изложить в следующей редакции:

«Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе реализации проекта

государственно-частного партнерства, а также инвестиции, направленные на критически важные объекты или проекты общестранового значения.»;

6) подпункт 7) пункта 5 статьи 286 изложить в следующей редакции:

«7) инвестиционная деятельность осуществляется не в рамках договора государственно-частного партнерства.».

6. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

в абзаце третьем части первой подпункта 2) пункта 2 статьи 125 слова «средств целевого взноса» заменить словом «трансфертов».

7. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

дополнить статьей 41-1 следующего содержания:

«Статья 41-1. Реестр функций государственных органов

1. Реестр функций государственных органов – классифицированный перечень функций центральных государственных и местных исполнительных органов.

Функции центральных государственных и местных исполнительных органов подлежат включению в реестр функций государственных органов.

Порядок ведения реестра функций государственных органов, а также его структура определяются уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.

2. Реестр функций государственных органов должен формироваться

в электронном формате и быть доступным должностным лицам государственных органов.

Уполномоченный орган в сфере развития системы государственного управления совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации обеспечивает цифровизацию и автоматизацию процесса формирования реестра функций государственных органов.

Реестр функций государственных органов формируется в соответствии с классификацией функций, предусмотренной пунктом 2 статьи 41 настоящего Кодекса, по уровням государственного управления и включает функции, переданные в конкурентную среду.

3. Государственные органы обеспечивают внесение в реестр функций государственных органов новой функции, а также исключение функции при принятии соответствующих нормативных правовых актов Республики Казахстан или по итогам функционального анализа деятельности.

4. Руководители государственных органов несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за своевременность внесения новых функций в реестр государственных функций или их исключения.»;

2) в статье 47:

пункт 4 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) предоставления трансфертов юридическим лицам;»;

в пункте 5 слова «осуществления аутсорсинга, государственного задания» заменить словами «аутсорсинга, государственного задания, предоставления трансфертов юридическим лицам»;

пункт 8 после слова «правосудия,» дополнить словами

«за исключением случаев, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана»,»;

в подпункте 2) пункта 13 слова «реестр функций» заменить словом «функции»;

3) дополнить статьей 49-1 следующего содержания:

«Статья 49-1. Передача функций центральных исполнительных

органов в конкурентную среду путем предоставления

трансфертов юридическим лицам

1. Функции центральных исполнительных органов передаются в конкурентную среду путем предоставления трансфертов юридическим лицам в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

2. Использование трансфертов юридическими лицами осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

4) статью 53 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Центральные и (или) местные исполнительные органы, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан представляют результаты мониторинга по итогам года в уполномоченный орган в сфере развития системы государственного управления.

Уполномоченный орган в сфере развития системы государственного управления на основании сведений, предусмотренных частью первой настоящего пункта, в рамках реестра функций государственных органов ведет реестр функций центральных и (или) местных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, с выделением функций, влекущих парафискальные платежи.».

В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) статью 7 дополнить подпунктом 63-1) следующего содержания:

«63-1) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченными органами по бюджетному планированию и исполнению бюджета правила планирования и выделения бюджетных средств фонду социального медицинского страхования, формы и сроки представления отчетности по средствам на оказание медицинской помощи;»;

2) статью 66 изложить в следующей редакции:

«Статья 66. Государственно-частное партнерство

в области здравоохранения

1. Создание и эксплуатация объектов здравоохранения могут осуществляться путем реализации проектов государственно-частного партнерства в соответствии с законодательством Республики Казахстан

в области государственно-частного партнерства с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом.

2. Эксплуатация объекта здравоохранения, созданного в результате реализации проекта государственно-частного партнерства в области здравоохранения (далее – объект государственно-частного партнерства), – использование объекта государственно-частного партнерства, которое может предусматривать техническое и функциональное обслуживание в порядке

и на условиях, которые определены договором государственно-частного партнерства в области здравоохранения.

3. Техническое обслуживание объекта государственно-частного партнерства – использование объекта государственно-частного партнерства

с осуществлением комплекса технологических и организационных мероприятий, направленное на поддержание объекта государственно-частного партнерства в исправном, безопасном, пригодном для его функционального обслуживания состоянии, а также осуществление его текущего и (или) капитального ремонта, управление, выполнение сервисной

и (или) вспомогательной деятельности в порядке и на условиях, которые определены договором государственно-частного партнерства.

4. Функциональное обслуживание объекта государственно-частного партнерства – использование объекта государственно-частного партнерства

в соответствии с целевым назначением объекта государственно-частного партнерства, в том числе в целях производства товаров и (или) выполнения работ, и (или) оказания услуг в порядке и на условиях, которые определены договором государственно-частного партнерства.

5. Функциональный оператор в области здравоохранения – государственное юридическое лицо либо юридическое лицо со стопроцентным участием государства или его дочерняя организация, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которой принадлежат ему на праве собственности, уставной деятельностью которого является оказание медицинской помощи, не являющееся стороной договора государственно-частного партнерства, определяемое Правительством Республики Казахстан для осуществления деятельности, связанной

с функциональным обслуживанием объекта государственно-частного партнерства.

6. Эксплуатация объекта государственно-частного партнерства наряду с частным партнером может осуществляться также функциональным оператором в области здравоохранения.

В таком случае частный партнер имеет право на возмещение затрат и получение доходов за реализацию произведенных товаров (работ, услуг)

в рамках технического обслуживания объекта государственно-частного партнерства.

7. При реализации проектов государственно-частного партнерства, предусматривающих заключение договора государственно-частного партнерства, по которому предусматриваются создание частным партнером объекта государственно-частного партнерства и эксплуатация объекта государственно-частного партнерства частным партнером совместно

с функциональным оператором в области здравоохранения:

1) государственный партнер передает созданный объект государственно-частного партнерства по договору безвозмездного пользования государственным имуществом функциональному оператору в области здравоохранения для осуществления функционального обслуживания в порядке, определенном договором государственно-частного партнерства;

2) частный партнер обеспечивает техническое обслуживание объекта государственно-частного партнерства в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором государственно-частного партнерства;

3) функциональный оператор в области здравоохранения, определяемый до проведения конкурса (аукциона) по выбору частного партнера, обеспечивает функциональное обслуживание объекта государственно-частного партнерства в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором государственно-частного партнерства.

8. Договор государственно-частного партнерства, предусматривающий создание частным партнером объекта государственно-частного партнерства и эксплуатацию объекта государственно-частного партнерства частным партнером совместно с функциональным оператором в области здравоохранения, должен включать положения о функциональном операторе в области здравоохранения, а также порядок совместного использования частным партнером и функциональным оператором в области здравоохранения объекта государственно-частного партнерства.

9. Функциональный оператор в области здравоохранения должен иметь предусмотренные законодательством Республики Казахстан для такой деятельности разрешительные документы либо должен получить их до начала использования объекта государственно-частного партнерства в соответствии с целевым назначением.

10. Функциональный оператор в области здравоохранения вправе:

1) осуществлять права в отношении объекта государственно-частного партнерства на условиях, предусмотренных договором безвозмездного пользования государственным имуществом, заключенным с целью функционального обслуживания объекта государственно-частного партнерства;

2) совместно с частным партнером использовать объект государственно-частного партнерства в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором государственно-частного партнерства;

3) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

11. Функциональный оператор в области здравоохранения обязан:

1) сохранять профиль объекта государственно-частного партнерства;

2) производить товары и (или) выполнять работы, и (или) оказывать услуги, предусмотренные договором безвозмездного пользования государственным имуществом;

3) соблюдать законодательство Республики Казахстан в области труда, занятости населения и охраны окружающей среды;

4) возмещать нанесенный по его вине ущерб объекту государственно-частного партнерства;

5) соблюдать условия совместного использования объекта государственно-частного партнерства с частным партнером в порядке, предусмотренном договором государственно-частного партнерства;

6) соблюдать иные требования и условия, установленные законами Республики Казахстан и договором безвозмездного пользования государственным имуществом.

12. По проектам государственно-частного партнерства особой значимости, предусматривающим создание и эксплуатацию объектов здравоохранения, к потенциальным частным партнерам или учредителям (участникам) нового юридического лица (консорциума), учрежденного

в целях реализации проекта, предъявляется дополнительное (специальное) квалификационное требование о наличии опыта (опыта одного из учредителей (участников) реализации проектов по строительству или эксплуатации технически сложных объектов здравоохранения.»;

3) в статье 69:

в пункте 5-1 слова «средств целевого взноса, выделяемого» заменить словами «трансфертов, выделяемых»;

дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

«5-2. Неиспользованные (недоиспользованные) в текущем финансовом году бюджетные средства, выделенные фонду социального медицинского страхования, не подлежат возврату в бюджет.».

9. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года:

1) подпункт 1) пункта 3 статьи 21 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«информацию об общей сумме штрафов за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду от недропользователей, налагаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях и подлежащих зачислению по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;

информацию об общей сумме средств, полученных от недропользователей и организаций нефтяного сектора по искам о возмещении вреда;»;

2) пункт 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«7. Утвержденный план мероприятий по охране окружающей среды реализуется за счет бюджетных средств в объеме не менее сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду от недропользователей, налагаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях и подлежащих зачислению по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, средств, полученных от недропользователей и организаций нефтяного сектора по искам о возмещении вреда, поступивших в местный бюджет в течение трех лет, предшествовавших году разработки и утверждения данного плана мероприятий.

В случае недостаточности средств, формируемых из поступивших сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов

за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду от недропользователей, налагаемых в соответствии

с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, средств, полученных от недропользователей и организаций нефтяного сектора по искам о возмещении вреда и направляемых на мероприятия по охране окружающей среды, утвержденный план мероприятий по охране окружающей среды может быть изменен исключительно по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.».

10. В Закон Республики Казахстан от 21 сентябpя 1994 года

«О транспорте в Республике Казахстан»:

статью 9 дополнить частью шестой следующего содержания:

«При развитии городского рельсового транспорта в городе республиканского значения, столице за счет займов, привлеченных под государственную гарантию, правила субсидирования затрат транспортного предприятия на погашение и обслуживание данного займа утверждаются уполномоченным органом.».

11. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) пункт 3 статьи 5-1 исключить;

2) в части первой пункта 2 статьи 36 слова «и о концессиях» исключить;

3) в статье 51:

в части второй пункта 1:

в подпункте 5) слова «и средства целевого взноса» заменить словами

«и трансферты»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства;»;

в пункте 2 слова «и средств целевого взноса» заменить словами

«и трансфертов»;

4) в пункте 2 статьи 74-1 слова «средства целевого взноса» заменить словом «трансферты».

12. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

статью 4-2 исключить.

13. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) статью 6 дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. К компетенции маслихатов районов (городов областного значения) относится согласование ставки арендной платы за имущественный наем (аренду) коммунального имущества.»;

2) в пункте 1 статьи 13 слова «или по решению маслихата могут проводить» заменить словами «, по решению маслихата либо в случаях, установленных статьями 17 и 18 Закона Республики Казахстан

«О государственном имуществе», проводят».

14. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

подпункт 30-2) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«30-2) государственные инвестиции в строительство (далее – государственные инвестиции) – инвестиции в строительство новых зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, а также реконструкцию (расширение, модернизацию, техническое перевооружение) или капитальный ремонт существующих объектов, источником которых являются:

средства республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе целевые средства, направленные на бюджетные инвестиции и бюджетное кредитование субъектов квазигосударственного сектора;

целевые средства негосударственных займов под государственную гарантию либо поручительство государства;

средства Национального фонда Республики Казахстан.

К государственным инвестициям также относятся средства республиканского и (или) местных бюджетов, направленные на софинансирование и (или) выплату компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства;».

15. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года

«Об автомобильных дорогах»:

1) в подпункте 1-2) статьи 1 слова «, в том числе договоров концессии» исключить;

2) в статье 4:

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Автомобильные дороги общего пользования или их участки могут быть переданы для реализации проекта государственно-частного партнерства в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.»;

пункт 7 после слова «реконструкции,» дополнить словом «ремонта,»;

3) в статье 5:

в пункте 1 слова «и о концессиях» исключить;

в части первой пункта 3 слова «, в том числе договоров концессии» исключить;

в абзаце первом части первой пункта 5 слова «, в том числе договора концессии» исключить;

4) в статье 5-2:

в абзаце девятом подпункта 1) пункта 1 слово «концессионера» заменить словами «частного партнера»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Не освобождаются от платы за пользование платными автомобильными дорогами (участками), созданными (реконструированными) и эксплуатируемыми на основе договора государственно-частного партнерства, автотранспортные средства, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи.»;

5) в пункте 1 статьи 7 слова «, в том числе в концессию,» исключить;

6) подпункты 14-1), 16) и 39) пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«14-1) организация производства экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования Национальным центром качества дорожных активов, направленной на развитие транспортной инфраструктуры;»;

«16) разработка предложений по передаче участков автомобильных дорог (мостовых переходов) для реализации проекта государственно-частного партнерства, порядка и условий их эксплуатации, размера ставок за проезд по ним;»;

«39) организация работ по разработке технико-экономических обоснований, диагностике и паспортизации автомобильных дорог международного и республиканского значения, а также совершенствованию нормативно-технической базы автодорожной отрасли в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках

и в области государственно-частного партнерства;»;

7) в статье 13:

в подпункте 5-1) части первой пункта 1-1 слова «автомобильных дорог областного, районного значения и» исключить;

подпункты 2) и 2-1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования районного значения, улиц населенных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в области государственно-частного партнерства;

2-1) разработка предложений по передаче участков автомобильных дорог (мостовых переходов) для реализации проекта государственно-частного партнерства, порядка и условий их эксплуатации, размера ставок за проезд по ним;»;

8) пункт 1-1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1-1. Возмещение затрат в связи с выполнением договоров государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.»;

9) подпункт 1) статьи 30 после слов «инвестиционных проектов» дополнить словами «и (или) инвестиционных проектов, финансируемых за счет негосударственных займов под государственную гарантию Республики Казахстан,».

16. В Закон Республики Казахстан от 6 декабря 2001 года «О членстве Республики Казахстан в Международном Валютном Фонде, Международном Банке Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном Центре по Урегулированию Инвестиционных Споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития, Азиатском Банке Инфраструктурных Инвестиций»:

1) заголовок дополнить словами «и Тюркском инвестиционном фонде»;

2) преамбулу после слов «Азиатском Банке Инфраструктурных Инвестиций» дополнить словами «и Тюркском инвестиционном фонде»;

3) в статье 1:

пункт 1 дополнить словами «и Тюркского инвестиционного фонда» (далее – ТИФ)»;

пункт 2:

после слов «учреждении ЕБРР, АБР» дополнить словами «, соглашения о создании ТИФ»;

после слов «Совета управляющих МВФ, МБРР, МФК, МАР, МАГИ, ЕБРР, АБР, АБИИ» дополнить словом «, ТИФ»;

4) пункт 1 статьи 2:

после слова «АБИИ» дополнить словом «, ТИФ»;

после слов «соглашений об учреждении,» дополнить словами «соглашения о создании,»;

5) в статье 3:

часть вторую пункта 1 после слова «АБР,» дополнить словами «соглашения о создании ТИФ,»;

пункт 3 после слова «АБИИ» дополнить словами «, статьи 15 главы IV соглашения о создании ТИФ»;

пункт 4 после слова «АБИИ» дополнить словом «, ТИФ»;

пункт 5 после слова «АБИИ,» дополнить словом «ТИФ,»;

6) статью 4 после слова «АБР,» дополнить словами «соглашения о создании ТИФ,».

17. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года

«О железнодорожном транспорте»:

1) в тексте статьи 1 слова «, в том числе по договорам концессии»,

«, в том числе по договорам концессии,» исключить;

2) пункты 2 и 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Железнодорожные пути, не относящиеся к магистральной железнодорожной сети, могут являться объектами частного пользования и находиться в частной собственности, в том числе на основании договоров государственно-частного партнерства.

3. На железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства частному партнеру передаются права владения и пользования на срок действия договоров государственно-частного партнерства.

Железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства не могут быть включены

в состав магистральной железнодорожной сети до окончания срока действия договоров государственно-частного партнерства.»;

3) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1. Цены на услуги Национального оператора инфраструктуры и услуги железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства устанавливаются

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

4) пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«3. Национальный оператор инфраструктуры обязан заключить договор с частным партнером, регламентирующий взаимоотношения сторон для реализации договора государственно-частного партнерства.»;

5) подпункт 5) пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«5) железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства.»;

6) пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«2. Грузоотправители, грузополучатели, ветвевладельцы, владельцы вагонов (контейнеров) за произошедший по их вине простой вагонов (задержку контейнеров) на магистральных, станционных путях, а также железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства, повлекший нарушение технологического процесса перевозок, обязаны возместить перевозчику платежи, выплаченные владельцу указанных путей

за время их занятия.»;

7) пункт 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«1. Примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям осуществляется с согласия Национального оператора инфраструктуры или частного партнера при реализации проекта государственно-частного партнерства.

Государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, осуществляет рассмотрение жалоб в случае отказа Национальным оператором инфраструктуры или частным партнером на примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям.».

18. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

1) подпункт 38) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«38) инфраструктурная облигация – облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках договора государственно-частного партнерства по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта;»;

2) пункт 3 статьи 18-1 изложить в следующей редакции:

«3. В течение срока обращения инфраструктурных облигаций не допускается изменение условий договора государственно-частного партнерства, которое может повлечь за собой ущемление прав и интересов держателей облигаций, либо допускается с согласия всех держателей инфраструктурных облигаций или их представителей.».

19. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«Об автомобильном транспорте»:

статью 13 дополнить подпунктом 23-22) следующего содержания:

«23-22) утверждает типовой договор субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров;».

20. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

1) пункты 2, 3 и 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Проектирование и строительство электрических станций, линий электропередачи и подстанций, а также их эксплуатация могут осуществляться на основании договоров государственно-частного партнерства.»;

«3. Межрегиональные и (или) межгосударственные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 киловольт и выше, построенные на основании договоров государственно-частного партнерства, на период их действия находятся во временном владении и пользовании частного партнера и передаются в республиканскую собственность с момента их создания.

4. Централизованное оперативно-диспетчерское управление, а также эксплуатация межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств напряжением 220 киловольт и выше, построенных на основании договоров

государственно-частного партнерства, осуществляются системным оператором на основании договоров.»;

2) в пункте 5 статьи 19-1:

в подпункте 15) слова «гарантирующих поставщиков электрической энергии» заменить словами «энергоснабжающих организаций»;

в подпункте 16) слова «гарантирующие поставщики электрической энергии» заменить словами «энергоснабжающие организации».

21. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»:

1) подпункт 24-2) части первой статьи 7 изложить в следующей редакции:

«24-2) утверждает по согласованию с Президентом Республики Казахстан перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам

государственно-частного партнерства;»;

2) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на оборону, а также денег от реализации товаров (работ, услуг), остающихся

в распоряжении государственных учреждений Вооруженных Сил, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

3) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«1. Объекты и имущество, являющиеся государственной собственностью, закрепленные за организациями отраслей экономики на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и предназначенные для обеспечения нужд обороны и выполнения мобилизационных заданий, не подлежат отчуждению, за исключением неиспользуемого военного имущества и оборонных объектов, подлежащих передаче в рамках возмещения затрат частному партнеру по договорам государственно-частного партнерства.»;

4) пункты 2 и 3 статьи 15-1 изложить в следующей редакции:

«2. Оборонные объекты могут быть отчуждены частному партнеру в целях возмещения затрат по договору государственно-частного партнерства.

3. Совокупный объем компенсации инвестиционных затрат и стоимости оборонных объектов, отчуждаемых в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не может превышать объем инвестиционных затрат частного партнера.

Оборонные объекты, отчуждаемые по договорам государственно-частного партнерства, подлежат оценке в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.»;

5) в пункте 2 статьи 22:

дополнить подпунктом 5-5) следующего содержания:

«5-5) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета правила реализации государственными учреждениями Вооруженных Сил товаров (работ, услуг) и использования денег от их реализации;»;

подпункты 26-26), 26-27) и 26-28) изложить в следующей редакции:

«26-26) разрабатывает и утверждает правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов;

26-27) разрабатывает и утверждает правила отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства для возмещения затрат частному партнеру;

26-28) разрабатывает перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства;»;

6) в статье 24:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственные учреждения Вооруженных Сил вправе оказывать услуги, соответствующие их уставным целям и не относящиеся к их основной деятельности, и использовать деньги от реализации таких услуг в порядке, определяемом Министром обороны Республики Казахстан по согласованию

с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;

пункт 2-1 исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Министр обороны Республики Казахстан на основании предложения первого руководителя государственного учреждения Вооруженных Сил утверждает тарифы (цены) на товары (работы, услуги) государственных учреждений Вооруженных Сил, которым предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, за исключением случаев, определенных законодательством Республики Казахстан.».

22. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года

«О проектном финансировании и секьюритизации»:

пункты 1 и 2 статьи 6-8 изложить в следующей редакции:

«1. Государство участвует в проектном финансировании в качестве заказчика в порядке и на условиях, которые установлены Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».

2. Выбор исполнителя по базовому договору осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.».

23. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан»:

статью 13-1 исключить.

24. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года

«Об образовании»:

1) подпункт 10-1) статьи 1 и подпункт 6-1) пункта 2 статьи 6 исключить;

2) статью 68 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Приостановить до 1 января 2026 года действие подпункта 12) части первой пункта 4 статьи 40 настоящего Закона.».

25. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года

«О профилактике бытового насилия»:

пункт 3 статьи 5 после слова «органов» дополнить словами «городов республиканского значения, столицы,».

26. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) в части второй пункта 2 статьи 58:

в подпункте 6) слова «и средства целевого взноса» заменить словами

«и трансферты»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных

для зачисления компенсации инвестиционных затрат в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.

Положение настоящего подпункта не распространяется на изъятие денег по требованиям, относящимся к первой, второй и третьей очередям

в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктом 2 статьи 742 Гражданского кодекса Республики Казахстан;»;

2) подпункт 8) части второй пункта 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«8) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.

Положение настоящего подпункта не распространяется на изъятие денег по требованиям, относящимся к первой, второй и третьей очередям

в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктом 2 статьи 742 Гражданского кодекса Республики Казахстан;»;

3) в части первой статьи 98:

в подпункте 17) слова «и средства целевого взноса» заменить словами «и трансферты»;

подпункт 19-1) изложить в следующей редакции:

«19-1) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства;».

27. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»:

в статье 5:

подпункт 1) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;»;

в пункте 2-1 слова «средства целевого вклада», «Средства целевого вклада» заменить соответственно словами «бюджетные средства», «Бюджетные средства»;

пункт 2-2 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«В реестре государственного имущества указываются дополнительные сведения об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, а также переданном государством в собственность автономных организаций образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.

Указание в реестре государственного имущества дополнительных сведений об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, а также переданном государством в собственность автономных организаций образования, не влечет возникновения имущественных прав государства на имущество автономных организаций образования.»;

2) в статье 6:

подпункт 1) пункта 3 дополнить словами «, отчетов об их реализации»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. К компетенции попечительских советов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда относятся:

1) утверждение годовых и среднесрочных бюджетов;

2) одобрение долгосрочных стратегий развития Университета, Интеллектуальных школ и Фонда и отчетов об их реализации;

3) утверждение форм отчетов о реализации долгосрочных стратегий развития Университета, Интеллектуальных школ и Фонда в соответствии

с требованиями бюджетного законодательства Республики Казахстан;

4) утверждение порядка представления в реестр государственного имущества дополнительных сведений об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, а также переданном государством в собственность автономных организаций образования, согласованного с уполномоченным органом по государственному имуществу;

5) определение количественного состава исполнительных органов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда, избрание их руководителей и членов или лиц, единолично осуществляющих функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение правил закупок товаров, работ, услуг;

7) иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан, уставами Университета, Интеллектуальных школ и Фонда.»;

3) статью 13 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Бюджетные средства, полученные в виде целевого вклада

до 31 декабря 2025 года, могут перераспределяться и (или) переноситься на последующие финансовые годы по решению попечительского совета путем утверждения годового бюджета автономной организации образования.».

28. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года

«О государственном имуществе»:

1) статью 4 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Положения настоящего Закона применяются к автономным организациям образования, если иное не предусмотрено Законом

Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».»;

2) в статье 10:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Коммунальное имущество административно-территориальной единицы, входящей в состав агломерации, передается собственником

в коммунальную собственность местного исполнительного органа,

на территории которого реализован проект, на основании ходатайства местного исполнительного органа данной административно-территориальной единицы.»;

в пункте 3:

в абзаце первом:

после слова «другой» дополнить словами «, а также передача имущества в целях развития агломерации,»;

слово «осуществляется» заменить словом «осуществляются»;

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) имущество коммунальных юридических лиц, входящих в состав агломерации, передается в собственность на основании ходатайства местного исполнительного органа, на территории которого реализован объект, на цели развития агломерации.»;

3) статью 14 дополнить подпунктом 26-6) следующего содержания:

«26-6) обеспечивает учет и контроль в реестре государственного имущества сведений о структуре внешнего и внутреннего заимствования

в разрезе государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью,

в том числе национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство;»;

4) в статье 17:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принимают решение о приватизации областного коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса c обязательным проведением публичных слушаний в соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;»;

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 10 настоящего Закона, принимают решение о передаче имущества коммунальных юридических лиц, входящих в состав агломераций, в коммунальную собственность местного исполнительного органа, на территории которого реализован объект, на цели развития агломерации;»;

5) в статье 18:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принимают решение о приватизации районного коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса c обязательным проведением публичных слушаний в соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;»;

дополнить подпунктом 24-2) следующего содержания:

«24-2) в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 10 настоящего Закона, принимают решение о передаче имущества коммунальных юридических лиц, входящих в состав агломераций, в коммунальную собственность местного исполнительного органа, на территории которого реализован объект, на цели развития агломерации;»;

6) пункт 3 статьи 72 изложить в следующей редакции:

«3. Передача в пользование стратегических объектов и государственного имущества, не подлежащего приватизации, или имущества, которое может принадлежать только государству, допускается по договору государственно-частного партнерства, договору доверительного управления имуществом и иным договорам, прямо предусмотренным законами Республики Казахстан.»;

7) статьи 79 и 120-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 79. Передача государственного имущества

по договору государственно-частного партнерства

Передача государственного имущества по договору

государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.

В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, объект государственно-частного партнерства может быть предоставлен без конкурса в безвозмездное пользование оператору для осуществления его функционального обслуживания.»;

«Статья 120-1. Отчуждение оборонных объектов по договорам

государственно-частного партнерства

Отчуждение оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан».»;

8) в пункте 2 статьи 140:

в части первой:

слова «республиканских государственных предприятий,

за исключением» заменить словами «государственных предприятий,

за исключением»;

слова «устанавливается центральным уполномоченным органом

по государственному планированию» заменить словами «определяется Бюджетным кодексом Республики Казахстан»;

части вторую и пятую исключить;

9) пункт 2 статьи 161 изложить в следующей редакции:

«2. Деньги от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), которым законами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, подлежат зачислению

в соответствующий бюджет, за исключением денег от реализации товаров (работ, услуг), производимых государственными учреждениями в сферах образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, сортоиспытания, ветеринарии, лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, государственными учреждениями специальных государственных и правоохранительных органов в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, а также государственными учреждениями Вооруженных Сил, государственными библиотеками, государственными музеями, музеями-заповедниками и государственными архивами, в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

10) часть вторую пункта 8 статьи 184 изложить в следующей редакции:

«Ответственность за разработку, результативность и эффективность реализации планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также за своевременное представление отчетов об их исполнении и их достоверность несут исполнительные органы национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

11) пункт 4 статьи 185 изложить в следующей редакции:

«4. Ответственность за разработку, результативность и эффективность реализации планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а также за своевременное представление отчетов об их исполнении и их достоверность несут исполнительные органы контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью в соответствии

с законами Республики Казахстан.»;

12) в статье 186:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Уполномоченные органы соответствующей отрасли и местные исполнительные органы, осуществляющие права владения и пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном капитале) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью), единственным акционером (участником) которого является государство,

при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принимают меры для направления части чистого дохода акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью) на выплату дивидендов (дохода) в размере, определенном в Бюджетном кодексе Республики Казахстан.»;

часть третью исключить;

13) подпункт 3) пункта 7 статьи 198 изложить в следующей редакции:

«3) все виды имущества, входящего в состав государственного имущества, в том числе находящиеся в доверительном управлении, аренде либо переданные по договору государственно-частного партнерства.»;

14) в пункте 2 статьи 199:

часть первую дополнить словами «, а также дополнительные сведения об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, переданном государством в собственность автономных организаций образования»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Правила представления в реестр государственного имущества дополнительных сведений об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, а также переданном государством в собственность автономных организаций образования, утверждаются попечительским советом автономной организации образования по согласованию

с уполномоченным органом по государственному имуществу.

Указание в реестре государственного имущества дополнительных сведений об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, а также переданном государством в собственность автономных организаций образования, не влечет возникновения имущественных прав государства на имущество автономных организаций образования.»;

15) в пункте 3 статьи 213, части первой пункта 1 и пункте 3 статьи 215 слова «Фонд поддержки инфраструктуры образования» заменить словами «Специальный государственный фонд».

29. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

подпункт 2) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе Фонд национального благосостояния, национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство,

а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, фонд социального медицинского страхования, Государственный фонд социального страхования, некоммерческая организация, обеспечивающая условия для деятельности органов,

их организаций и участников Международного финансового центра «Астана»;».

30. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года

«О реабилитации и банкротстве»:

подпункт 4) пункта 4 статьи 96 изложить в следующей редакции:

«4) имущество, входящее в состав объекта государственно-частного партнерства;».

31. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) статью 53 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Приостановить до 1 января 2026 года действие пункта 9 граф 3 и 4 строки 3 приложения 1 настоящего Закона.»;

2) приложение 2 дополнить строкой 87-17 следующего содержания:

«

87-17. Аккредитация юридических лиц в области государственно-частного партнерства Свидетельство об аккредитации юридических лиц в области государственно-частного партнерства Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1 и 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется

».

32. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года

«Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий»:

подпункт 4-1) пункта 1 и пункт 3-1 статьи 10 исключить.

33. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года

«О государственно-частном партнерстве»:

1) в статье 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) аккредитация – процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя осуществлять консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства или экспертизу конкурсной документации и бизнес-планов к проектам государственно-частного партнерства;»;

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) потенциальный частный партнер – претендующий на участие

в конкурсе (аукционе) либо в прямых переговорах по определению частного партнера индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением государственных юридических лиц, а также товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия

в уставном капитале или голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству;

1-2) программное государственно-частное партнерство – реализация проектов государственно-частного партнерства в рамках концепций развития отраслей (сферы), национальных проектов в соответствии с разработанными и утвержденными согласно настоящему Закону порядком определения частного партнера, типовой конкурсной документацией и типовым договором государственно-частного партнерства;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) организатор конкурса (аукциона) либо прямых переговоров – государственный орган, осуществляющий организацию и проведение конкурса (аукциона) либо прямых переговоров по определению частного партнера в соответствии с компетенцией, установленной в соответствии

с настоящим Законом;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) концессионный договор (концессия) – договор государственно-частного партнерства, заключенный между государственным партнером (концедентом) и частным партнером (концессионером) и предусматривающий получение концессионером платы от потребителей за предоставление товаров, работ и услуг в рамках реализации данного проекта государственно-частного партнерства (плата от потребителей);»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) государственный партнер – Республика Казахстан в лице одного или нескольких государственных органов, наделенных полномочиями

в части реализации государственной политики в области государственно-частного партнерства, или государственных учреждений, государственных предприятий и (или) товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключивших договор государственно-частного партнерства;»;

подпункт 7) после слова «оказываемые» дополнить словом «аккредитованными»;

дополнить подпунктами 13-1) и 13-2) следующего содержания:

«13-1) создание объекта государственно-частного партнерства –предусмотренная договором государственно-частного партнерства деятельность по созданию нематериальных и материальных активов,

в том числе путем проектирования, возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа) связанного с ними технологического и инженерного оборудования;

13-2) эксплуатация объекта государственно-частного партнерства – предусмотренная договором государственно-частного партнерства деятельность по целевому использованию объекта государственно-частного партнерства с производством и предоставлением потребителям товаров, работ и услуг или по техническому и (или) сервисному обслуживанию объекта государственно-частного партнерства, включая обеспечение готовности к его целевому использованию оператором или третьими лицами согласно договору государственно-частного партнерства;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) договор государственно-частного партнерства – письменное соглашение, устанавливающее права, обязанности и ответственность сторон договора государственно-частного партнерства, заключаемое в целях решения одной или нескольких социально-экономических задач путем создания и эксплуатации объекта государственно-частного партнерства;»;

дополнить подпунктами 16-1) и 16-2) следующего содержания:

«16-1) государственное казначейство – ведомство центрального исполнительного органа, на которое возложены функции уполномоченного органа по казначейскому исполнению бюджета;

16-2) органы государственного казначейства – территориальные подразделения государственного казначейства;»;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) оператор – юридическое лицо, не являющееся частным партнером, осуществляющее в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства эксплуатацию объекта государственно-частного партнерства совместно с частным партнером;»;

подпункты 18) и 19) исключить;

2) в статье 2:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Процедуры определения частного партнера, заключения, исполнения и прекращения договора государственно-частного партнерства,

а также потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг в рамках предоставления мер государственной поддержки по проектам государственно-частного партнерства осуществляются в соответствии

с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими государственно-частное партнерство, без применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Положения настоящего Закона, регулирующие отношения, связанные с частным партнером, государственным партнером и (или) договором государственно-частного партнерства, применимы соответственно к концессионеру, концеденту и концессионному договору, если иное прямо

не предусмотрено настоящим Законом.»;

3) подпункт 5) пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«5) принцип ценности для населения – обеспечение развития социальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения, повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства;»;

4) подпункты 2) и 5) части первой статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2) долгосрочный срок реализации проекта государственно-частного партнерства (от пяти до тридцати лет в зависимости от особенностей проекта государственно-частного партнерства);»;

«5) осуществление инвестиций частным партнером для реализации проекта государственно-частного партнерства, при этом доля собственных средств частного партнера должна составлять не менее десяти процентов от общей суммы инвестиций по проекту государственно-частного партнерства;»;

5) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Стороной договора государственно-частного партнерства может также выступать оператор.»;

6) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Способы осуществления

государственно-частного партнерства

1. Государственно-частное партнерство по способу осуществления подразделяется на институциональное и контрактное.

2. Институциональное государственно-частное партнерство реализуется компанией государственно-частного партнерства в соответствии с договором государственно-частного партнерства.

3. В иных случаях, не предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, государственно-частное партнерство осуществляется по способу контрактного государственно-частного партнерства.

Контрактное государственно-частное партнерство реализуется посредством заключения и реализации договора государственно-частного партнерства, в том числе в виде:

1) концессионного договора;

2) сервисного контракта.

Договоры государственно-частного партнерства могут включать отдельные виды обязательств, в том числе доверительного управления, имущественного найма (аренды), подряда, оказания услуг.

Договоры государственно-частного партнерства могут включать полный цикл работ по созданию и эксплуатации объекта государственно-частного партнерства, реализации произведенных товаров, работ и услуг, утилизации произведенных товаров, а также постутилизации объекта государственно-частного партнерства по завершении реализации проекта.

4. Для реализации программного государственно-частного партнерства в концепциях развития отраслей (сферы), национальных проектах могут предусматриваться базовые параметры проектов государственно-частного партнерства, в том числе цели и задачи, предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств, меры государственной поддержки.

Порядок определения частного партнера в рамках программного государственно-частного партнерства разрабатывается на основании соответствующих базовых параметров и включает типовую конкурсную документацию и типовой договор государственно-частного партнерства.»;

7) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2. Для определения республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства используется один из следующих критериев:

1) по виду собственности как республиканские или местные

в зависимости от права собственности (республиканской или коммунальной) на объект государственно-частного партнерства либо в зависимости от вида государственной собственности на акции или доли участия в уставном капитале субъекта квазигосударственного сектора, являющегося стороной договора государственно-частного партнерства;

2) по получателям выгод как республиканские, если получателями выгод являются субъекты двух и более областей, городов республиканского значения и столицы, и как местные, если получателями выгод являются субъекты одной области, города республиканского значения и столицы.»;

8) в статье 9:

пункт 2-2 изложить в следующей редакции:

«2-2. Сервисные контракты не предусматривают компенсацию инвестиционных затрат и (или) софинансирование.»;

в пункте 4:

часть первую исключить;

в части третьей слова «пункта 1-1 статьи 46» заменить словами

«статьи 49»;

9) в статье 10:

в заголовке слова «и реализация проекта государственно-частного партнерства» заменить словами «, реализация проекта государственно-частного партнерства и ее оценка»;

абзац второй подпункта 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«в рамках реализации государственной инициативы – разработку инвестиционного предложения и конкурсной (аукционной) документации или утверждение конкурсной (аукционной) документации на основании типовой конкурсной (аукционной) документации; или»;

дополнить пунктами 3, 4, 5 и 6 следующего содержания:

«3. Оценка проводится по всем реализуемым проектам государственно-частного партнерства, период реализации которых составляет больше одного календарного года на дату сдачи информации по мониторингу реализации проекта государственно-частного партнерства,

а также по проектам государственно-частного партнерства, которые завершены или прекращены в течение отчетного года.

4. Результатом оценки реализации проектов государственно-частного партнерства является отчет, содержащий рекомендации по улучшению качества управления проектами государственно-частного партнерства.

5. Результаты оценки реализации проектов государственно-частного партнерства направляются Центром развития государственно-частного партнерства в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике.

6. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике

с момента поступления отчета Центра развития государственно-частного партнерства направляет его следующим заинтересованным сторонам:

в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;

в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы по объектам государственно-частного партнерства, относящимся к коммунальной собственности;

в отраслевые центральные государственные органы;

по республиканским проектам государственно-частного

партнерства – в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.»;

10) пункты 1 и 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1. Частный партнер в порядке, установленном договором государственно-частного партнерства, вправе при необходимости определить одного или нескольких операторов проекта государственно-частного партнерства.»;

«3. Эксплуатацию объекта государственно-частного партнерства

в соответствии с его целевым назначением (функциональная эксплуатация) может осуществлять оператор, являющийся стороной договора государственно-частного партнерства или действующий на основании договора эксплуатации, заключенного между государственным партнером, частным партнером и оператором в порядке и на условиях, которые определены договором государственно-частного партнерства.

В случае частичной или полной передачи функциональной эксплуатации оператору частный партнер обеспечивает доступность и готовность объекта государственно-частного партнерства к эксплуатации (техническое и (или) сервисное обслуживание, и (или) управление инфраструктурой).»;

11) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Частный партнер по согласованию с государственным партнером устанавливает порядок эксплуатации объекта государственно-частного партнерства и обеспечивает его соблюдение. В случае, если эксплуатацию объекта государственно-частного партнерства осуществляет оператор, порядок эксплуатации определяется договором государственно-частного партнерства и договором эксплуатации при наличии.»;

12) статью 15 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Первые руководители центральных государственных и местных исполнительных органов обеспечивают общую координацию структурных подразделений в целях исполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства.»;

13) в статье 17:

подпункты 2) и 6) пункта 1 исключить;

дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства подлежат регистрации только в пределах сумм и сроков, установленных договором, согласно решению соответствующей бюджетной комиссии, а также постановлению Правительства Республики Казахстан по проектам особой значимости или решению маслихата по каждому отдельному проекту государственно-частного партнерства.

4. Порядок исполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства, компенсации операционных затрат по проектам государственно-частного партнерства, вознаграждения за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности, софинансирования, гарантии потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, а также арендной платы за пользование объектом государственно-частного партнерства и платы за доступность определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.»;

14) статью 19 дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

15) в статье 20:

в заголовке слова «государственному планированию» заменить словами «бюджетной политике»;

«Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике

в области государственно-частного партнерства:»;

«4) согласовывает конкурсную (аукционную) документацию проекта государственно-частного партнерства по республиканским проектам государственно-частного партнерства, а также по республиканским и местным проектам государственно-частного партнерства особой значимости, в том числе при внесении в нее соответствующих изменений и (или) дополнений;»;

«7-1) согласовывает порядок определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в рамках концепций развития отраслей (сфер), национальных проектов, разработанный государственным органом соответствующей отрасли;»;

абзац первый подпункта 9) изложить в следующей редакции:

«9) привлекает Центр развития государственно-частного партнерства для проведения оценки реализации проектов государственно-частного партнерства, экспертиз бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства, за исключением конкурсной документации, утверждаемой на основании типовой конкурсной документации в рамках программного государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;»;

дополнить подпунктами 11-4), 11-5) и 11-6) следующего содержания:

«11-4) разрабатывает и утверждает правила использования веб-портала государственно-частного партнерства;

11-6) разрабатывает и утверждает правила аккредитации лиц, осуществляющих консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства, а также экспертизу согласно подпункту 8) статьи 25 настоящего Закона;»;

16) подпункт 6) статьи 21 исключить;

17) главу 3 дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

«Статья 21-1. Компетенция государственного казначейства и органов

государственного казначейства в области

государственно-частного партнерства

Государственное казначейство и органы государственного казначейства:

1) осуществляют принятие и учет исполнения финансовых обязательств государства по договорам государственно-частного партнерства;

2) формируют отчеты о принятых государственных обязательствах

по проектам государственно-частного партнерства и направляют их

в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета;

3) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан.»;

18) подпункты 3) и 10) статьи 23 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет организацию конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера в отношении республиканских проектов государственно-частного партнерства, в том числе привлекает квалифицированных юридических лиц для разработки конкурсной документации при необходимости;»;

«10) осуществляет подготовку отраслевого заключения на конкурсную (аукционную) документацию республиканского проекта государственно-частного партнерства, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера

в соответствии с правилами, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;»;

19) подпункты 4) и 8) статьи 25 изложить в следующей редакции:

«4) выступают организаторами конкурса (аукциона) либо прямых переговоров в отношении местных проектов государственно-частного партнерства, в том числе привлекают аккредитованных юридических лиц для разработки конкурсной документации при необходимости;»;

«8) определяют из числа аккредитованных лиц юридическое лицо, уполномоченное на проведение экспертизы бизнес-планов к местным проектам государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной (аукционной) документации местных проектов государственно-частного партнерства в рамках местных проектов государственно-частного партнерства;»;

20) в пункте 2 статьи 26:

подпункт 3) дополнить словами «, за исключением проектов государственно-частного партнерства, планирование и реализация которых осуществляются в соответствии с соглашениями о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и международными финансовыми институтами»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

21) главу 3 дополнить статьей 26-2 следующего содержания:

«Статья 26-2. Аккредитация юридических лиц в области

государственно-частного партнерства

1. Аккредитация осуществляется в целях обеспечения надлежащего качества услуг, оказываемых юридическими лицами по консультативному сопровождению и (или) экспертизе конкурсной документации и бизнес-планов к проектам государственно-частного партнерства.

2. Аккредитация проводится центральным уполномоченным органом по бюджетной политике на основании решения комиссии по аккредитации, созданной при нем.

3. Аккредитации подлежит юридическое лицо, соответствующее

следующим квалификационным требованиям:

являться платежеспособным, не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест,

его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена

в соответствии с законодательством Республики Казахстан; не иметь просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; не быть включенным в реестр недобросовестных участников государственных закупок; наличие в штате не менее двух специалистов, имеющих сертификат специалиста в области государственно-частного партнерства, по программе международной сертификации, разработанной и (или) признанной международными финансовыми организациями; наличие в штате не менее трех специалистов, имеющих опыт консультационных или экспертных услуг в сфере государственно-частного партнерства в Республике Казахстан не менее пяти лет.

Специалист аккредитуемого юридического лица может одновременно отвечать требованиям, предусмотренным подпунктами 4) и 5) части первой настоящего пункта.

4. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике отказывает в аккредитации в следующих случаях:

1) подачи заявки, не соответствующей установленным требованиям;

2) установления недостоверности документов, представленных юридическим лицом для прохождения аккредитации, и (или) установления недостоверности или неполноты данных (сведений), содержащихся

в представленных документах;

3) несоответствия юридического лица установленным квалификационным требованиям;

4) наличия вступившего в законную силу решения суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, связанных с получением аккредитации;

5) если юридическое лицо или его учредители (участники), или руководители включены в перечень организаций и лиц, связанных

с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Уполномоченный орган принимает решение о лишении (отзыве) свидетельства об аккредитации в следующих случаях:

1) установления недостоверности документов, представленных юридическим лицом для прохождения аккредитации или возобновления действия приостановленного свидетельства об аккредитации, и (или) данных (сведений), содержащихся в представленных документах;

2) выявления факта оказания аккредитованным юридическим лицом услуг по консультативному сопровождению и экспертизе одного и того же проекта;

3) если обстоятельства, повлекшие приостановление действия свидетельства об аккредитации, не устранены в течение шести последующих месяцев;

4) если аккредитованное юридическое лицо или его учредители (участники), или руководители включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) при непредоставлении или несвоевременном предоставлении информации о несоответствии аккредитованной организации квалификационным требованиям.»;

22) в статье 27:

в части четвертой пункта 2 слово «трех» заменить словом «пяти»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Поручительство государства предоставляется в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим Законом на основании решений Правительства Республики Казахстан.

Средства займа, привлекаемого под поручительство государства, используются только на создание объектов государственно-частного партнерства.

Порядок предоставления поручительства государства, а также форма договора поручительства государства определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Отбор проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, для предоставления или увеличения объема поручительств государства производится центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетной политике по согласованию

с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Поручительство государства подлежит исполнению после принятия заимодателем всех разумных мер по взысканию задолженности с заемщика и (или) в случае признания заемщика банкротом либо его ликвидации

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение поручительства государства осуществляется в течение восемнадцати месяцев с даты предъявления требований по исполнению поручительства государства в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.»;

23) подпункт 2) статьи 29 изложить в следующей редакции:

«2) создания и (или) эксплуатации объектов государственно-частного партнерства;»;

24) в статье 30:

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) финансирования проектов государственно-частного партнерства;»;

подпункты 8) и 9) изложить в следующей редакции:

«8) продвижения экспорта товаров, работ и услуг, произведенных

в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства;

9) участия в создании и (или) эксплуатации объектов государственно-частного партнерства;»;

25) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Определение частного партнера

1. Определение частного партнера осуществляется следующими способами:

1) конкурса;

2) прямых переговоров;

3) аукциона.

2. Конкурс по определению частного партнера может быть открытым или закрытым.

К участию в открытом конкурсе допускается неограниченный круг потенциальных частных партнеров.

Закрытый конкурс, к участию в котором допускается ограниченный перечень потенциальных частных партнеров, может проводиться по решению Правительства Республики Казахстан.

3. В случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, конкурс по определению частного партнера может проводиться

с использованием одноэтапной или двухэтапной процедуры.

4. Конкурс по определению частного партнера может проводиться

в форме аукциона. Положения, предусмотренные настоящим Законом в части регулирования конкурса, в равной степени применимы к аукциону, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

5. Положения настоящей статьи не применяются к проектам государственно-частного партнерства, планируемым в рамках концепций развития отраслей (сферы), национальных проектов, если в них предусматриваются:

1) базовые параметры проектов государственно-частного партнерства, в том числе цели и задачи, предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств, меры государственной поддержки;

2) указание на применение иного порядка определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства по отдельным отраслям (сферам) экономики.

Определение частного партнера по проектам государственно-частного партнерства, планируемым в соответствии с настоящим пунктом,

осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными центральным исполнительным органом соответствующей отрасли по согласованию

с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике,

с использованием типовой конкурсной документации.»;

26) подпункт 8) пункта 1 и подпункт 2) части первой пункта 1-1

статьи 32 исключить;

27) в статье 35:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Конкурс (аукцион) по определению частного партнера осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 31 настоящего Закона.»;

дополнить пунктами 4, 5, 6 и 7 следующего содержания:

«4. Конкурс по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур проводится в случаях, когда проект предусматривает создание нового объекта государственно-частного партнерства путем проектирования, возведения новых объектов недвижимости или создания нового нематериального актива, а также может проводиться в проектах, предусматривающих модернизацию или реконструкцию технически сложного объекта государственно-частного партнерства. Организатор конкурса осуществляет формирование технико-экономических и эксплуатационных характеристик объекта государственно-частного партнерства на основании технических предложений потенциальных частных партнеров, прошедших квалификационный отбор.

5. На первом этапе конкурса по определению частного партнера

с использованием двухэтапных процедур осуществляются следующие мероприятия:

1) формирование технического задания;

2) опубликование извещения о проведении конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур;

3) представление организатором конкурса технического задания потенциальным частным партнерам;

4) представление потенциальными частными партнерами технических предложений, разработанных в соответствии с техническим заданием;

5) рассмотрение организатором конкурса технических предложений и обсуждение с потенциальными частными партнерами вопросов, касающихся технико-экономических и эксплуатационных характеристик объекта государственно-частного партнерства и условий проекта договора государственно-частного партнерства;

6) разработка и утверждение организатором конкурса конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства;

7) направление организатором конкурса приглашения потенциальным частным партнерам, представившим на первом этапе технические предложения, принять участие во втором этапе конкурса по определению частного партнера.

6. На втором этапе конкурса по определению частного партнера

с использованием двухэтапных процедур осуществляются:

1) рассмотрение конкурсных заявок;

2) определение победителя конкурса;

3) заключение договора государственно-частного партнерства.

7. Конкурс по определению частного партнера с использованием одноэтапных процедур проводится в случаях, не предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи Закона, и включает проведение следующих мероприятий:

1) разработка и утверждение организатором конкурса (аукциона) конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства;

2) извещение о проведении конкурса (аукциона);

3) рассмотрение конкурсных заявок и определение лучшей конкурсной заявки;

4) определение победителя конкурса (аукциона);

5) заключение договора государственно-частного партнерства.»;

28) подпункт 2) пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«2) технико-экономическое обоснование либо информационный лист, содержащий описание проекта государственно-частного партнерства, по проектам, имеющим разработанные проектно-сметные документации, а также реализуемым на основании типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения;»;

29) пункты 2 и 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«2. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки на участие в конкурсе (аукционе) по определению частного партнера вносится в размере одной десятой процента от суммы предполагаемых инвестиций по договору государственно-частного партнерства.

Сумма предполагаемых инвестиций по договору государственно-частного партнерства определяется в конкурсной (аукционной) документации.»;

«5. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки не возвращается организатором конкурса (аукциона) при наступлении одного из следующих случаев, когда:

1) потенциальный частный партнер отозвал конкурсную (аукционную) заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

2) потенциальный частный партнер, определенный победителем конкурса (аукциона), уклонился от заключения договора государственно-

частного партнерства, в том числе путем отказа от обсуждения и уточнения конкурсной (аукционной) заявки и условий договора государственно-частного партнерства в соответствии с замечаниями и предложениями конкурсной (аукционной) комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса по определению частного партнера.»;

30) в статье 40-1:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Потенциальный частный партнер, инициировавший проект, обязан участвовать в конкурсе по определению частного партнера

в инициированном им проекте.

В случае, если к конкурсу по результатам квалификационного отбора допущено менее двух потенциальных частных партнеров, конкурс считается несостоявшимся. При этом допускается проведение повторного конкурса.»;

часть вторую пункта 3 исключить;

31) статью 42 исключить;

32) пункты 2 и 4 статьи 44-1 изложить в следующей редакции:

«2. Создание и (или) эксплуатация инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках развития производственной (индустриальной) инфраструктуры осуществляются частным партнером в соответствии

с договором государственно-частного партнерства.»;

«4. Компенсация инвестиционных затрат частного партнера, направленных на создание инженерно-коммуникационной инфраструктуры, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.»;

33) в статье 45:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Договоры государственно-частного партнерства, а также государственные обязательства по проекту государственно-частного партнерства, при их наличии, подлежат регистрации государственным казначейством или органами государственного казначейства в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Договор государственно-частного партнерства является договором, содержащим элементы различных договоров, не запрещенных законами Республики Казахстан. К отношениям сторон договора государственно-частного партнерства применяется в соответствующих частях законодательство Республики Казахстан о договорах, элементы которых содержатся в данном договоре государственно-частного партнерства, если иное не вытекает из настоящего Закона, соглашения сторон или существа договора государственно-частного партнерства.»;

34) статью 46 изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Содержание договора

государственно-частного партнерства

1. Существенными условиями договора государственно-частного партнерства являются:

1) цели, задачи, прямой и конечный результаты проекта;

2) объект государственно-частного партнерства и имущественные права на объект государственно-частного партнерства в течение периода реализации проекта государственно-частного партнерства;

3) содержание и сроки инвестиционного и операционного периодов проекта государственно-частного партнерства;

4) размеры, сроки и условия финансирования проекта государственно-частного партнерства, а также размеры, сроки и условия инвестиций;

5) источники возмещения затрат и получения доходов, виды, объемы, сроки и условия предоставления мер государственной поддержки в случае их предоставления;

6) срок реализации проекта государственно-частного партнерства;

7) распределение рисков между сторонами договора

государственно-частного партнерства;

8) социально-экономическая и финансово-экономическая модели проекта, рассчитанные в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

При недостижении сторонами соглашения по всем существенным условиям договор государственно-частного партнерства считается незаключенным.

2. Договор государственно-частного партнерства должен включать следующие обязательные условия:

1) полное наименование сторон договора государственно-частного партнерства, полномочных представителей сторон;

2) место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты сторон договора государственно-частного партнерства;

3) права и обязанности сторон, обеспечивающие достижение цели проекта государственно-частного партнерства, в том числе в рамках инвестиционного и эксплуатационного периодов, а также в части управления рисками;

4) требования к видам, объему, качеству товаров, работ и услуг, предоставляемых в рамках проекта, в том числе расчет дефектных очков

за нарушения индикаторов качества и критериев полной эксплуатационной готовности;

5) порядок формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, производимые в рамках проекта

государственно-частного партнерства;

6) обеспечение обязательств частного партнера по внесению собственных и привлечению заемных средств для реализации проекта государственно-частного партнерства в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций проекта государственно-частного партнерства, которое вносится в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

7) досудебный, судебный и (или) внесудебный порядок разрешения споров по договору государственно-частного партнерства в соответствии

с законодательством Республики Казахстан;

8) критерии оценки выполнения сторонами договора государственно-частного партнерства принятых обязательств, уплата неустойки

(с обязательным указанием в стоимостном выражении) в случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения;

9) порядок определения оператора, если он не является стороной договора государственно-частного партнерства, условия, на которых должен быть привлечен оператор, сторона, ответственная за его привлечение;

10) требования по охране окружающей среды и безопасности ведения работ;

11) порядок распределения валютных рисков, включая механизм рефинансирования по валютному компоненту;

12) ответственность сторон договора государственно-частного партнерства;

13) условия изменения и расторжения договора государственно-частного партнерства, в том числе мероприятия по предотвращению или максимальному снижению негативных последствий для выгодополучателей и заинтересованных лиц, а также порядок возмещения расходов и убытков сторон в случае досрочного прекращения договора государственно-частного партнерства;

14) исключительные случаи одностороннего отказа от исполнения договора государственно-частного партнерства;

15) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по договору государственно-частного партнерства, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества;

16) порядок мониторинга исполнения договора государственно-частного партнерства, в том числе порядок предоставления частным партнером информации для проведения мониторинга.

Договор государственно-частного партнерства может включать иные условия реализации проекта государственно-частного партнерства.

3. Договор институционального государственно-частного партнерства, помимо условий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должен содержать:

1) порядок и сроки создания компании государственно-частного партнерства;

2) порядок формирования органов компании государственно-частного партнерства;

3) порядок формирования и пополнения уставного капитала компании государственно-частного партнерства;

4) отношения между акционерами (участниками) компании государственно-частного партнерства;

5) порядок разрешения корпоративных споров.

Учредительный договор компании государственно-частного партнерства должен быть заключен сторонами на условиях договора институционального государственно-частного партнерства.

4. Применимое право по договору государственно-частного партнерства в случае, если частным партнером является нерезидент Республики Казахстан, определяется сторонами договора государственно-частного партнерства.

5. Договор государственно-частного партнерства должен быть составлен на казахском и русском языках. Дополнительно договор государственно-частного партнерства может быть составлен на иных языках, определенных по соглашению сторон договора государственно-частного партнерства.»;

35) в статье 48:

пункт 2 исключить;

в абзаце первом пункта 3 слова «по решению суда в порядке, определенном договором государственно-частного партнерства» заменить словами «по требованию одной из сторон договора государственно-частного партнерства на основании решения органа, определенного согласно пункту 3 статьи 57 настоящего Закона»;

36) статьи 49 и 50 изложить в следующей редакции:

«Статья 49. Изменение, расторжение, прекращение

договора государственно-частного партнерства

1. Договор государственно-частного партнерства может быть изменен и (или) расторгнут по соглашению сторон договора государственно-частного партнерства.

2. Условия договора государственно-частного партнерства могут быть изменены по соглашению сторон при условии улучшения показателей социально-экономической эффективности проекта государственно-частного

партнерства в результате таких изменений, а также если такие изменения не снижают предусмотренных договором государственно-частного партнерства требований к качественным характеристикам и (или) объему, и (или) доступности товаров, работ и услуг.

3. Увеличение эксплуатационного периода с увеличением срока действия договора государственно-частного партнерства допускается при соблюдении требований пункта 2 настоящей статьи, а также при условии внесения частным партнером инвестиций в период, на который осуществляется продление срока действия договора государственно-частного партнерства.

4. Не допускается изменение договора государственно-частного партнерства, влекущее изменение государственных обязательств в части использования бюджетных средств без рассмотрения соответствующей бюджетной комиссии.

5. Существенные условия договора государственно-частного партнерства, за исключением условий, предусмотренных подпунктами 1) и 7) части первой пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, могут быть изменены только при условии положительных заключений экспертиз и согласования таких изменений всеми органами, осуществлявшими соответственно экспертизы и согласование конкурсной документации и проекта договора государственно-частного партнерства, иными заинтересованными органами по вопросам их компетенции, а также при условии согласования антимонопольным органом таких изменений в части обеспечения защиты конкуренции.

Существенные условия договора государственно-частного партнерства, предусмотренные подпунктами 1) и 7) части первой пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, не могут быть изменены.

6. Договор государственно-частного партнерства прекращается:

1) при расторжении либо истечении срока действия договора государственно-частного партнерства;

2) при ликвидации (смерти, утрате дееспособности) частного партнера;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или договором государственно-частного партнерства.

7. По требованию государственного партнера договор

государственно-частного партнерства может быть расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства частным партнером;

2) если частный партнер не способен осуществить проект государственно-частного партнерства в силу его несостоятельности (банкротства);

3) в интересах общества и государства, в том числе, когда такие действия совершаются в целях обеспечения национальной безопасности, здоровья и нравственности населения.

8. По требованию частного партнера договор государственно-частного партнерства может быть расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства государственным партнером и (или) государственным органом.

Статья 50. Уступка требования и перевод долга

частного партнера по договору

государственно-частного партнерства

Уступка требования и перевод долга частного партнера по договору государственно-частного партнерства допускаются только при условии письменного согласия государственного партнера, оператора и соответствия лица, к которому переходят права и обязанности частного партнера, общим и дополнительным (специальным) квалификационным требованиям, если иное не установлено законами Республики Казахстан.»;

37) пункт 1 статьи 51-1 изложить в следующей редакции:

«1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения частным партнером своих обязательств перед кредитором, заключившим прямое соглашение, и (или) по договору государственно-частного партнерства допускается замена частного партнера по согласованию с кредиторами, заключившими прямое соглашение, которая осуществляется путем проведения государственным партнером конкурса (аукциона) в целях замены частного партнера.»;

38) пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«2. Компания государственно-частного партнерства осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества либо товарищества с ограниченной ответственностью, в котором государственный партнер и частный партнер в совокупности обладают ста процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале).

Государственный и частный партнеры вправе заключить договор государственно-частного партнерства в рамках учредительного договора.

В части, не урегулированной настоящим Законом, деятельность компании государственно-частного партнерства регулируется законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.»;

39) пункты 1 и 4 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«1. Государственно-частное партнерство в специальных экономических и индустриальных зонах реализуется в соответствии с положениями настоящего Закона и направлено на создание и эксплуатацию

объектов инфраструктуры специальной экономической или индустриальной зоны, а также иных объектов государственно-частного партнерства

в специальной экономической зоне.»;

«4. Заключение договора государственно-частного партнерства является основанием для осуществления деятельности частного партнера на территории специальной экономической или индустриальной зоны по созданию и эксплуатации объектов инфраструктуры специальной экономической или индустриальной зоны.»;

40) статью 57 изложить в следующей редакции:

«Статья 57. Разрешение споров

1. Споры, связанные с исполнением и прекращением договора государственно-частного партнерства, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и договором государственно-частного партнерства с обязательным соблюдением досудебного урегулирования.

2. При разрешении споров стороны должны принять все меры для обеспечения реализации проекта государственно-частного партнерства.

3. Если споры, связанные с исполнением и прекращением договора государственно-частного партнерства, не могут быть разрешены

в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то стороны договора государственно-частного партнерства вправе разрешить спор в соответствии

с требованиями законодательства Республики Казахстан в судах Республики Казахстан, арбитраже в соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об арбитраже», а по договорам государственно-частного партнерства, предполагаемый размер инвестиций по которым свыше четырехмиллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на год заключения договора, в случае, если частный партнер или хотя бы один из акционеров (участников) частного партнера, владеющий двадцатью пятью и более процентами его голосующих акций (долей участия в уставном капитале), является нерезидентом Республики Казахстан, спор может быть также разрешен путем обращения в Международный арбитражный центр

в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан

«О Международном финансовом центре «Астана» или международный арбитраж.

4. Споры, связанные с порядком определения частного партнера, разрешаются в судах Республики Казахстан.».

34. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах»:

1) в пункте 1 статьи 5:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) обсуждение паспортов бюджетных программ администратора бюджетных программ, проектов планов развития государственных органов, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, планов мероприятий по охране окружающей среды, проектов комплексных планов развития агломераций;»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) обсуждение государственных инвестиционных проектов,

не относящихся к социально значимым объектам и предполагающих наличие предпосылок положительной рентабельности и окупаемости;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) обсуждение отчетов по итогам публичных обсуждений на интернет-портале открытых бюджетов паспортов бюджетных программ, отчетов администратора бюджетных программ о реализации бюджетных программ, об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг), отчетов о поступлении и расходовании денег от благотворительности;»;

2) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2. Общественный мониторинг осуществляется в целях выявления негативных последствий для граждан и фактов ущемления общественных интересов в результате оказания государственными органами государственных услуг, реализации планов развития и паспортов бюджетных программ, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, реализации субъектами квазигосударственного сектора планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний, планов мероприятий, оказания государственных услуг, а также применения норм законодательства Республики Казахстан.».

35. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

1) подпункт 3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе Фонд национального благосостояния, национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, фонд социального медицинского страхования, Государственный фонд социального страхования, некоммерческая организация, обеспечивающая условия для деятельности органов, их организаций и участников Международного финансового центра «Астана»;»;

2) в подпункте 2) пункта 2 статьи 3 слова «прямых и» исключить;

3) в подпункте 4) статьи 4 слово «прямых,» исключить;

4) в пункте 1-1 статьи 10 слова «Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,» исключить;

5) в статье 12:

подпункт 7) пункта 1 после слова «использования» дополнить словами «трансфертов юридическим лицам,»;

подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) использования средств республиканского бюджета, в том числе трансфертов юридическим лицам, целевых трансфертов и кредитов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства, поручительств и активов государства, а также финансирования исполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;»;

в пункте 4:

подпункт 5) после слова «средств,» дополнить словами «в том числе трансфертов юридическим лицам,»;

подпункт 14-1) исключить;

дополнить подпунктом 22-2) следующего содержания:

«22-2) согласовывает назначение на должности членов ревизионной комиссии и освобождение их от должностей;»;

подпункт 24-1) исключить;

6) в абзаце четвертом подпункта 2) статьи 14 слова «, в том числе государственных концессионных обязательств» исключить;

7) подпункт 4) статьи 15 изложить в следующей редакции:

«4) анализирует достижение целей и задач плана развития государственного органа, области, города республиканского значения, столицы во взаимосвязи с бюджетными расходами;»;

8) в подпункте 2) пункта 1 статьи 17 цифры «97» заменить цифрами «116»;

9) в подпункте 4) части первой статьи 22 слова «прямых и» исключить;

10) статью 27 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Предварительная оценка проекта

республиканского бюджета

1. Высшая аудиторская палата осуществляет предварительную оценку проекта республиканского бюджета, проекта уточненного республиканского бюджета по основным направлениям его расходов в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

2. Предварительная оценка проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов осуществляется на предмет соответствия расходов проекта республиканского бюджета общенациональным приоритетам страны, приоритетным направлениям расходов республиканского бюджета, результатам оценки документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов центральных государственных органов, выводам и рекомендациям, данным Высшей аудиторской палатой к отчету Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год.

3. Результаты предварительной оценки проекта республиканского бюджета представляются в Правительство Республики Казахстан и Мажилис Парламента Республики Казахстан в течение двадцати календарных дней со дня внесения проекта республиканского бюджета Правительством Республики Казахстан в Высшую аудиторскую палату.

Результаты предварительной оценки проекта уточненного республиканского бюджета представляются в Правительство Республики Казахстан и Мажилис Парламента Республики Казахстан в течение пятнадцати календарных дней со дня внесения проекта республиканского бюджета Правительством Республики Казахстан в Высшую аудиторскую палату.

4. Результаты предварительных оценок носят рекомендательный характер.»;

11) дополнить статьей 27-1 следующего содержания:

«Статья 27-1. Предварительная оценка проектов

областных бюджетов, бюджетов городов

республиканского значения, столицы

1. Ревизионные комиссии осуществляют предварительную оценку проектов областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы, проектов уточненных областных бюджетов,

бюджетов городов республиканского значения, столицы по основным направлениям их расходов в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

2. Предварительная оценка проектов областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы по основным направлениям их расходов осуществляется на предмет соответствия планируемых расходов приоритетам социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, приоритетным направлениям расходов, в том числе формируемых с учетом объемов финансирования, передаваемых из вышестоящего бюджета в виде трансфертов общего характера, результатам оценки документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, выводам и рекомендациям, данным ревизионными комиссиями

к отчету местных исполнительных органов об исполнении областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы за отчетный финансовый год.

3. Результаты предварительной оценки проекта областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы представляются

в местный исполнительный орган области, города республиканского

значения, столицы и соответствующий маслихат в течение десяти календарных дней со дня внесения проекта местного бюджета в ревизионную комиссию.

Результаты предварительной оценки проекта уточненного областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы представляются в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы и соответствующий маслихат в течение пяти календарных дней со дня внесения проекта местного бюджета

в ревизионную комиссию.

4. Результаты предварительных оценок носят рекомендательный характер.»;

12) в подпункте 1) пункта 2 статьи 28 слова «соглашения о результатах по целевым трансфертам,» и «прямых и» исключить;

13) подпункты 2) и 3) пункта 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«2) достижения государственными органами целевых индикаторов и конечных результатов, предусмотренных их планами развития и иными документами Системы государственного планирования Республики Казахстан, в том числе за предыдущие периоды, и бюджетными программами;

3) использования бюджетных средств, в том числе целевых трансфертов и кредитов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства, поручительств и активов государства, а также финансирования исполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;»;

14) пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«3. Члены ревизионной комиссии в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе назначаются на должность сроком на пять лет и освобождаются от должности маслихатом соответствующей области, города республиканского значения, столицы

по представлению председателя ревизионной комиссии и согласованию

с Высшей аудиторской палатой.».

36. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе

к информации»:

1) подпункт 4) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«4) интернет-портал открытых бюджетов – объект информатизации, обеспечивающий размещение бюджетной отчетности, консолидированной финансовой отчетности, гражданского бюджета, результатов государственного аудита и финансового контроля и иных материалов, информации и документов, подлежащих публикации в соответствии

с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, а также публичное

обсуждение бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ;»;

2) в пункте 3 статьи 16:

в подпункте 3):

в абзаце десятом слово «проектов» исключить;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«иные материалы, информацию и документы, подлежащие публикации в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан;»;

в абзаце втором подпункта 4) слова «стратегический план» заменить словами «план развития»;

3) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«3. На интернет-портале открытых бюджетов обладателями информации, указанными в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, размещаются бюджетная отчетность, консолидированная финансовая отчетность, гражданский бюджет, результаты государственного

аудита и финансового контроля, материалы, информация и документы, подлежащие публикации в соответствии с Бюджетным кодексом

Республики Казахстан, а также проводится публичное обсуждение

проектов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ.».

37. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года

«Об обязательном социальном медицинском страховании»:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Обеспечение сохранности средств обязательного

социального медицинского страхования

и бюджетных средств, выделяемых фонду

на гарантированный объем бесплатной

медицинской помощи

1. Государство гарантирует сохранность активов фонда и бюджетных средств, выделяемых фонду на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

2. Сохранность активов фонда и бюджетных средств, выделяемых фонду на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, обеспечивается посредством:

1) регулирования деятельности фонда путем установления норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда;

2) осуществления инвестиционной деятельности через Национальный Банк Республики Казахстан, за исключением бюджетных средств, выделяемых на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи;

3) учета всех операций по инвестиционному управлению активами фонда в Национальном Банке Республики Казахстан;

4) ведения раздельного учета собственных средств и активов фонда;

5) проведения ежегодного независимого аудита;

6) представления фондом регулярной финансовой отчетности

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

7) определения перечня финансовых инструментов для инвестирования активов фонда.»;

2) в статье 18:

пункт 4 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) бюджетных средств, выделяемых для оплаты услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Активы фонда аккумулируются на текущем счете, открытом

в Национальном Банке Республики Казахстан, и могут быть использованы исключительно для следующих целей:

1) переводы на контрольный счет наличности фонда, открытый

в государственном казначействе, для дальнейшей оплаты услуг субъектов здравоохранения;

2) размещение в финансовые инструменты;

3) возврат излишне уплаченных сумм отчислений и (или) взносов, иных ошибочно зачисленных средств.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Бюджетные средства, выделяемые фонду на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, зачисляются на контрольный счет наличности, открытый в государственном казначействе.

Взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, указанных в пункте 1 статьи 26 настоящего Закона,

и трансферты для оплаты услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования военнослужащим, сотрудникам специальных государственных

и правоохранительных органов зачисляются на текущий счет, открытый

в Национальном Банке Республики Казахстан.»;

в абзаце первом пункта 6 слова «средства целевого взноса» заменить словами «бюджетные средства»;

3) в пункте 2 статьи 36 слова «средств целевого взноса» заменить словами «бюджетных средств».

38. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

в подпункте 17) части первой пункта 2 статьи 12 слова «бюджетной заявки» заменить словами «бюджетного запроса».

39. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года

«О правовых актах»:

пункт 7 статьи 23 дополнить частью второй следующего содержания:

«В целях удобства пользования в законодательных актах нормы, разъясняющие смысл терминов и определений, могут содержаться

в отдельных структурных элементах.».

40. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О лотереях и лотерейной деятельности»:

статью 14:

после слов «направленных на развитие физической культуры и спорта,» дополнить словами «на развитие креативных индустрий не менее трех процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом юридическому лицу, оказывающему содействие развитию креативных индустрий, определенному Правительством Республики Казахстан,»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативных индустрий, обеспечивает продвижение лотереи и оператора лотереи в рамках организуемых и (или) финансируемых им проектов или мероприятий.».

41. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

в статье 27:

в части третьей пункта 10:

в подпункте 5) слова «и средства целевого взноса» заменить словами «и трансферты»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства;»;

в части второй пункта 11 слова «и средства целевого взноса» заменить словами «и трансферты».

42. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года

«Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»:

статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Заказчиком услуг по оценке имущества физических лиц для налогообложения, не используемого в предпринимательской деятельности, являются местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения).».

43. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года

«О естественных монополиях»:

1) подпункт 8) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«8) железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства при отсутствии конкурентного железнодорожного пути;»;

2) в статье 8:

подпункт 13) дополнить частью второй следующего содержания:

«В сфере водоснабжения и (или) водоотведения в части услуг по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений утверждение и внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу субъекта естественной монополии, включенного в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, осуществляются уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда;»;

подпункт 24) изложить в следующей редакции:

«24) согласовывает конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, проекты договора государственно-частного партнерства, внесение в них изменений и (или) дополнений в части формирования тарифа;»;

3) подпункты 2), 2-1), 2-2) и 2-3) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2) утверждают и вносят совместно с уполномоченным органом изменения в инвестиционную программу субъекта естественной монополии, включенного в республиканский раздел Государственного регистра субъектов

естественных монополий, а также субъекта естественной монополии, включенного в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, по регулируемым услугам подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути, за исключением услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;

2-1) направляют в уполномоченный орган заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы, за исключением услуг в сфере водоснабжения

и (или) водоотведения по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;

2-2) по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направляют

в установленном порядке в уполномоченный орган свое заключение

о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы, за исключением услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;

2-3) участвуют в установлении показателей качества, надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом, за исключением услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;»;

4) подпункт 4) пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«4) определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства.»;

5) в статье 15:

подпункт 6) пункта 22 изложить в следующей редакции:

«6) порядок определения тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства;»;

подпункт 3) пункта 24 изложить в следующей редакции:

«3) определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства.»;

6) статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Определение тарифа на основании заключенного

договора государственно-частного партнерства

1. Тариф при рассмотрении проекта договора государственно-частного партнерства должен быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемой услуги, а также обеспечивать возврат вложенных инвестиций государственного партнера и частного партнера и уровень доходности на вложенные инвестиции в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта договора государственно-частного партнерства.

2. Определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, утвержденной инвестиционной программы осуществляется в соответствии с правилами формирования тарифов.

3. Определение тарифа производится по инициативе субъекта государственно-частного партнерства или уполномоченного органа.

4. Срок действия тарифа устанавливается на период, не превышающий срок реализации субъектом государственно-частного партнерства утвержденной инвестиционной программы и договора государственно-частного партнерства.»;

7) часть третью пункта 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«При установлении тарифа методом индексации и определении тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства субъект естественной монополии размещает на своем интернет-ресурсе либо в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, информацию о дате и месте проведения публичных слушаний за тридцать календарных дней до их проведения.».

44. В Закон Республики Казахстан от 1 января 2023 года «О развитии агломераций»:

1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 2-1), 2-2) и 2-3) следующего содержания:

«2-1) принимают совместное решение о финансировании строительства новых объектов на территории агломераций в пределах территорий, определенных перечнем и составом агломераций, определяемых Правительством Республики Казахстан;

2-2) принимают решение о предоставлении земельного участка для строительства объектов на территории агломерации;

2-3) передают объекты, реализованные на цели развития агломерации на основании соглашения о совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, в коммунальную собственность местного исполнительного органа, на территории которого реализован объект,

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;»;

2) статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Взаимоотношения местных бюджетов одного уровня друг с другом по совместному решению вопросов местного значения на территории агломерации осуществляются на основании соглашения о совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации и допускаются на цели развития агломерации посредством строительства новых объектов.

Порядок взаимоотношения местных бюджетов одного уровня друг

с другом по совместному решению вопросов местного значения на территории агломерации, порядок составления и представления отчетности о реализации соглашения о совместном решении вопросов местного значения

на территории агломерации и требования к содержанию соглашения

о совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации определяются центральным уполномоченным органом по региональной политике.».

45. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года

«О науке и технологической политике»:

1) в статье 1:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) грант на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности – средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, для реализации проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в рамках приоритетных секторов экономики;»;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) грант на научные исследования – средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, для реализации научных, научно-технических проектов в рамках научной и (или) научно-технической деятельности;»;

подпункт 24) изложить в следующей редакции:

«24) научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний в областях науки, техники и производства для решения технологических, конструкторских, экономических, социально-политических и иных задач, обеспечение функционирования науки, технологии и производства как единой системы, включая коммерциализацию результатов и разработку нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований;»;

2) в пункте 2 статьи 11:

часть первую дополнить словами «, в том числе в организационно-правовой форме государственных учреждений»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственные учреждения в сфере науки вправе оказывать услуги, соответствующие их уставным целям, и использовать деньги от реализации таких услуг в порядке, определяемом уполномоченным органом,

в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.»;

3) пункты 1 и 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:

«1. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется за счет бюджетных средств, а также из иных источников,

не запрещенных законами Республики Казахстан.

2. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности на реализацию научных, научно-технических проектов и программ за счет бюджетных средств осуществляется в следующих формах:

1) базовое финансирование;

2) грантовое финансирование;

3) программно-целевое финансирование;

4) финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.»;

4) часть первую пункта 1 статьи 36 дополнить словами «в виде гранта на научные исследования и гранта на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

46. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года

«О государственных закупках»:

1) подпункт 5) статьи 1 дополнить словами «, а также реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования»;

2) в подпункте 14) статьи 3 и статье 6 слова «Фонда поддержки инфраструктуры образования» заменить словами «Специального государственного фонда»;

3) пункт 8 статьи 7 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;

4) подпункт 1) пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1) приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии у энергоснабжающей организации;»;

5) пункт 2 статьи 29 исключить.

47. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2024 года

«О теплоэнергетике»:

подпункт 34) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«34) централизованная система теплоснабжения – система теплоснабжения от одного или нескольких источников тепловой энергии

с транспортировкой теплоносителя потребителям по тепловым сетям

с суммарной подключенной нагрузкой потребителей (использующих тепловую энергию для бытовых нужд), превышающей двадцать мегаватт;».

48. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг»:

предложение второе абзаца пятнадцатого подпункта 24) пункта 4 статьи 1 исключить.

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2025 года,

за исключением:

1) пункта 48 статьи 1, который вводится в действие с 31 декабря

2024 года;

2) подпункта 1) пункта 9 статьи 1, который вводится в действие

с 16 марта 2025 года;

3) пункта 40 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2025 года;

4) подпункта 2) пункта 31, абзацев третьего и тринадцатого

подпункта 1), абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 15), подпунктов 19) и 21) пункта 33 статьи 1, которые вводятся в действие

с 1 января 2026 года;

5) подпункта 11) пункта 35 статьи 1, который вводится в действие

с 1 января 2028 года.

2. Приостановить до 1 июля 2025 года действие пункта 2 статьи 161 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», установив, что:

1) с 1 января 2025 года до 1 апреля 2025 года данный пункт действует в следующей редакции:

«2. Деньги от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), которым законами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, подлежат зачислению

в соответствующий бюджет, за исключением денег от реализации товаров (работ, услуг), производимых государственными учреждениями в сферах образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, сортоиспытания, агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства, мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, ветеринарии, лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, Вооруженных Сил, специализирующимися в области спорта, культуры, аэропортовской деятельности, сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, государственными учреждениями специальных государственных и правоохранительных органов в сфере оказания медицинской помощи

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

и в системе обязательного социального медицинского страхования, а также государственными библиотеками, государственными музеями, музеями-заповедниками и государственными архивами, в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

2) с 1 апреля 2025 года до 1 июля 2025 года данный пункт действует

в следующей редакции:

«2. Деньги от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), которым законами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, подлежат зачислению

в соответствующий бюджет, за исключением денег от реализации товаров (работ, услуг), производимых государственными учреждениями в сферах образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, сортоиспытания, агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства, ветеринарии, лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, Вооруженных Сил, специализирующимися в области спорта, культуры, аэропортовской деятельности, сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, государственными учреждениями специальных государственных и правоохранительных органов в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, а также государственными библиотеками, государственными музеями, музеями-заповедниками и государственными архивами, в соответствии с законами Республики Казахстан.».

3. Установить, что пункт 33 статьи 1 настоящего Закона применяется

к проектам государственно-частного партнерства, инициированным после введения в действие настоящего Закона.

Реализация концессионных проектов, инициированных до введения

в действие настоящего Закона, осуществляется согласно конкурсной (аукционной) документации, утвержденной в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях».

4. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан

от 7 июля 2006 года «О концессиях».

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 15 марта 2025 года

№ 172-VIII ЗРК