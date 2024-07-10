Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) статью 168 изложить в следующей редакции:

«Статья 168. Неисполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией инвестиционной программы

1. Несоблюдение, а равно неисполнение или ненадлежащее исполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией мероприятий утвержденной инвестиционной программы –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.

2. Неисполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией внесенного уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, предписания об исполнении инвестиционной программы –

влечет штраф в размере десяти процентов от сумм, полученных от потребителей и не использованных в целях реализации инвестиционной программы.

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее получение дохода (выручки), –

влечет штраф в размере двадцати процентов от дохода (выручки), полученного (полученной) в результате совершения административного правонарушения.»;

2) в статье 172:

заголовок дополнить словами «и в области теплоэнергетики»;

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Непредоставление, несвоевременное, недостоверное или неполное предоставление энергопроизводящей, энергопередающей организациями, субъектами теплоснабжения запрашиваемой государственными органами информации, необходимой для осуществления их полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике и в области теплоэнергетики, –»;

3) заголовок и абзац первый части первой статьи 293 изложить в следующей редакции:

«Статья 293. Отсутствие заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности у субъекта Государственного энергетического реестра

1. Отсутствие заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности у субъекта Государственного энергетического реестра –»;

4) статью 300 изложить в следующей редакции:

«Статья 300. Нарушение утвержденных правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, техники безопасности при эксплуатации электроустановок, техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также нарушение установленных режимов энергопотребления

1. Нарушение утвержденных правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, техники безопасности при эксплуатации электроустановок, техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, приведшее к состоянию, угрожающему аварией, загрязнением окружающей среды, пожаром, или опасному для жизни обслуживающего персонала, а также нарушение установленных режимов энергопотребления, повлекшее ограничения и (или) отключения других потребителей энергии, –

влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере ста месячных расчетных показателей.

3. Нарушение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в части общего руководства за техническим состоянием оборудования, зданий и сооружений, выполнением объемов ремонтных работ, обеспечивающих стабильность установленных показателей эксплуатации, полноту выполнения подготовительных работ, своевременным обеспечением запланированных объемов ремонтных работ запасными частями и материалами, а также за сроки и качество выполненных ремонтных работ, а также в части общего руководства работой по технике безопасности –

влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере ста месячных расчетных показателей.»;

5) дополнить статьей 300-2 следующего содержания:

«Статья 300-2. Несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами в осенне-зимний период

1. Несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами в осенне-зимний период –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи месячных расчетных показателей.

2. Несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами, повлекшее за собой остановку основного оборудования электростанции и котельной, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.»;

6) статью 301 изложить в следующей редакции:

«Статья 301. Нарушение срока получения паспорта готовности

1. Нарушение энергопроизводящими, энергопередающими организациями, субъектами теплоснабжения срока получения паспорта готовности для работы в осенне-зимний период –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на должностных лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.

Примечание. Под должностным лицом энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в настоящей статье следует понимать первого руководителя энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения или лицо, исполняющее его обязанности.»;

7) в статье 301-2:

абзац первый части первой после слова «организациями» дополнить словами «и субъектами теплоснабжения»;

абзац первый части второй после слова «организациями» дополнить словами «и субъектами теплоснабжения»;

8) дополнить статьей 301-3 следующего содержания:

«Статья 301-3. Нарушение правил организации технического

обслуживания и ремонта оборудования, зданий

и сооружений электростанций, источников тепловой

энергии, тепловых и электрических сетей

1. Нарушение правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей в части утверждения перспективного плана ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей энергопроизводящими, энергопередающими организациями, субъектами теплоснабжения –

влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Нарушение правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей в части соблюдения сроков и видов ремонта, в том числе несогласованный перенос сроков ремонта основного оборудования электростанций, источников тепловой энергии, линий электропередачи, подстанций и тепловых сетей, –

влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере ста месячных расчетных показателей.»;

9) статью 302 изложить в следующей редакции:

«Статья 302. Повреждение электрических сетей

1. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт (воздушных линий электропередачи, подземных и подводных кабельных линий, трансформаторных и преобразовательных подстанций, распределительных устройств и переключающих пунктов) –

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

2. Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт (воздушных линий электропередачи, подземных и подводных кабельных линий, трансформаторных и преобразовательных подстанций, распределительных устройств и переключающих пунктов) –

влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи месячных расчетных показателей.

3. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией и причинившее ущерб, а равно совершенное повторно в течение года, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи месячных расчетных показателей.

4. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией и причинившее ущерб, а равно совершенное повторно в течение года, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятисот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.»;

10) главу 18 дополнить статьей 309-2 следующего содержания:

«Статья 309-2. Самовольное подключение к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения и (или) местной системы теплоснабжения

1. Самовольное подключение к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения и (или) местной системы теплоснабжения –

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»;

11) часть первую статьи 690 изложить в следующей редакции:

«1. Органы по государственному энергетическому надзору и контролю рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 300 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 300-1, 300-2 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-1 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-2 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-3 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 302, 303 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 304 (за исключением тепловых сетей в местной системе теплоснабжения), 305 (за исключением охранных зон тепловых сетей в местной системе теплоснабжения), 309-1, 309-2 (в части тепловых сетей в рамках централизованных систем теплоснабжения) настоящего Кодекса.»;

12) в статье 729:

в части первой:

слова «172 (частями первой, третьей, четвертой и пятой (в части котельных всех мощностей, тепловых сетей и тепловой энергии)» заменить словами «172 (частями третьей, пятой и шестой (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии)»;

слова «300 (в части котельных всех мощностей, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии), 301 (в части котельных всех мощностей и тепловых сетей), 301-2 (в части котельных всех мощностей и тепловых сетей), 303 (в части котельных всех мощностей и тепловой энергии), 304, 305 (в части охранных зон тепловых сетей и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей), 306 (частями первой и второй), 307 (в части коммунально-бытовых потребителей)» заменить словами «300 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 300-2 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-1 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-2 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-3 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 303 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 304 (в части тепловых сетей субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения, потребителей тепловой энергии), 305 (в части охранных зон тепловых сетей в местных системах теплоснабжения, потребителей тепловой энергии и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей), 306 (частями первой и второй), 307 (в части коммунально-бытовых потребителей), 309-2 (в части тепловых сетей в местных системах теплоснабжения и потребителей тепловой энергии)»;

в части третьей:

слова «172 (частями первой, третьей и четвертой) (в части эксплуатации тепломеханического оборудования котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных)» заменить словами «172 (частями третьей, пятой и шестой) (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии)»;

слова «301 (в части котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных), 303 (в части котельных всех мощностей), 304, 305 (в части охранных зон тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных)» заменить словами «301 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 303 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 304 (в части тепловых сетей субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения, потребителей тепловой энергии), 305 (в части охранных зон тепловых сетей в местных системах теплоснабжения, потребителей тепловой энергии и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей)»;

13) в статье 802:

в подпункте 1) части первой слова «части третьей» заменить словами «частей третьей и пятой»;

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта контроля и надзора являются:

1) результат проверки, проведенной в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

2) непосредственное обнаружение факта совершения административного правонарушения уполномоченным должностным лицом в сферах естественных монополий и общественно значимых рынков.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта контроля и надзора являются результат проверки, проведенной в порядке, установленном законами Республики Казахстан об электроэнергетике и в области теплоэнергетики, предусмотренном статьями 6-3, 6-4 и 6-5 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и статьями 13, 14 и 15 Закона Республики Казахстан «О теплоэнергетике», а также результат расследования в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Действие настоящей части не распространяется на случаи выявления признаков административного правонарушения при осуществлении контроля и надзора в сферах, предусмотренных статьей 129, за исключением пункта 8-1 статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 июля 2024 года

№ 122-VІIІ ЗРК