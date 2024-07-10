Закон Республики Казахстан Законы 10 июля 2024 г. 2:55 58 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: 1) статью 168 изложить в следующей редакции: «Статья 168. Неисполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией инвестиционной программы 1. Несоблюдение, а равно неисполнение или ненадлежащее исполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией мероприятий утвержденной инвестиционной программы – влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей. 2. Неисполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией внесенного уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, предписания об исполнении инвестиционной программы – влечет штраф в размере десяти процентов от сумм, полученных от потребителей и не использованных в целях реализации инвестиционной программы. 3. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее получение дохода (выручки), – влечет штраф в размере двадцати процентов от дохода (выручки), полученного (полученной) в результате совершения административного правонарушения.»; 2) в статье 172: заголовок дополнить словами «и в области теплоэнергетики»; абзац первый части третьей изложить в следующей редакции: «3. Непредоставление, несвоевременное, недостоверное или неполное предоставление энергопроизводящей, энергопередающей организациями, субъектами теплоснабжения запрашиваемой государственными органами информации, необходимой для осуществления их полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике и в области теплоэнергетики, –»; 3) заголовок и абзац первый части первой статьи 293 изложить в следующей редакции: «Статья 293. Отсутствие заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности у субъекта Государственного энергетического реестра 1. Отсутствие заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности у субъекта Государственного энергетического реестра –»; 4) статью 300 изложить в следующей редакции: «Статья 300. Нарушение утвержденных правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, техники безопасности при эксплуатации электроустановок, техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также нарушение установленных режимов энергопотребления 1. Нарушение утвержденных правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, техники безопасности при эксплуатации электроустановок, техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, приведшее к состоянию, угрожающему аварией, загрязнением окружающей среды, пожаром, или опасному для жизни обслуживающего персонала, а также нарушение установленных режимов энергопотребления, повлекшее ограничения и (или) отключения других потребителей энергии, – влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере ста месячных расчетных показателей. 3. Нарушение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в части общего руководства за техническим состоянием оборудования, зданий и сооружений, выполнением объемов ремонтных работ, обеспечивающих стабильность установленных показателей эксплуатации, полноту выполнения подготовительных работ, своевременным обеспечением запланированных объемов ремонтных работ запасными частями и материалами, а также за сроки и качество выполненных ремонтных работ, а также в части общего руководства работой по технике безопасности – влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере ста месячных расчетных показателей.»; 5) дополнить статьей 300-2 следующего содержания: «Статья 300-2. Несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами в осенне-зимний период 1. Несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами в осенне-зимний период – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи месячных расчетных показателей. 2. Несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами, повлекшее за собой остановку основного оборудования электростанции и котельной, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.»; 6) статью 301 изложить в следующей редакции: «Статья 301. Нарушение срока получения паспорта готовности 1. Нарушение энергопроизводящими, энергопередающими организациями, субъектами теплоснабжения срока получения паспорта готовности для работы в осенне-зимний период – влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на должностных лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей. Примечание. Под должностным лицом энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в настоящей статье следует понимать первого руководителя энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения или лицо, исполняющее его обязанности.»; 7) в статье 301-2: абзац первый части первой после слова «организациями» дополнить словами «и субъектами теплоснабжения»; абзац первый части второй после слова «организациями» дополнить словами «и субъектами теплоснабжения»; 8) дополнить статьей 301-3 следующего содержания: «Статья 301-3. Нарушение правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей 1. Нарушение правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей в части утверждения перспективного плана ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей энергопроизводящими, энергопередающими организациями, субъектами теплоснабжения – влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 2. Нарушение правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, источников тепловой энергии, тепловых и электрических сетей в части соблюдения сроков и видов ремонта, в том числе несогласованный перенос сроков ремонта основного оборудования электростанций, источников тепловой энергии, линий электропередачи, подстанций и тепловых сетей, – влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 3. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на должностных лиц или первых руководителей энергопроизводящей, энергопередающей организаций и субъекта теплоснабжения в размере ста месячных расчетных показателей.»; 9) статью 302 изложить в следующей редакции: «Статья 302. Повреждение электрических сетей 1. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт (воздушных линий электропередачи, подземных и подводных кабельных линий, трансформаторных и преобразовательных подстанций, распределительных устройств и переключающих пунктов) – влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей. 2. Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт (воздушных линий электропередачи, подземных и подводных кабельных линий, трансформаторных и преобразовательных подстанций, распределительных устройств и переключающих пунктов) – влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи месячных расчетных показателей. 3. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией и причинившее ущерб, а равно совершенное повторно в течение года, – влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи месячных расчетных показателей. 4. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией и причинившее ущерб, а равно совершенное повторно в течение года, – влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятисот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.»; 10) главу 18 дополнить статьей 309-2 следующего содержания: «Статья 309-2. Самовольное подключение к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения и (или) местной системы теплоснабжения 1. Самовольное подключение к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения и (или) местной системы теплоснабжения – влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей. 2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»; 11) часть первую статьи 690 изложить в следующей редакции: «1. Органы по государственному энергетическому надзору и контролю рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 300 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 300-1, 300-2 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-1 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-2 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-3 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 302, 303 (за исключением субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 304 (за исключением тепловых сетей в местной системе теплоснабжения), 305 (за исключением охранных зон тепловых сетей в местной системе теплоснабжения), 309-1, 309-2 (в части тепловых сетей в рамках централизованных систем теплоснабжения) настоящего Кодекса.»; 12) в статье 729: в части первой: слова «172 (частями первой, третьей, четвертой и пятой (в части котельных всех мощностей, тепловых сетей и тепловой энергии)» заменить словами «172 (частями третьей, пятой и шестой (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии)»; слова «300 (в части котельных всех мощностей, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии), 301 (в части котельных всех мощностей и тепловых сетей), 301-2 (в части котельных всех мощностей и тепловых сетей), 303 (в части котельных всех мощностей и тепловой энергии), 304, 305 (в части охранных зон тепловых сетей и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей), 306 (частями первой и второй), 307 (в части коммунально-бытовых потребителей)» заменить словами «300 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 300-2 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-1 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-2 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 301-3 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 303 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 304 (в части тепловых сетей субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения, потребителей тепловой энергии), 305 (в части охранных зон тепловых сетей в местных системах теплоснабжения, потребителей тепловой энергии и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей), 306 (частями первой и второй), 307 (в части коммунально-бытовых потребителей), 309-2 (в части тепловых сетей в местных системах теплоснабжения и потребителей тепловой энергии)»; в части третьей: слова «172 (частями первой, третьей и четвертой) (в части эксплуатации тепломеханического оборудования котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных)» заменить словами «172 (частями третьей, пятой и шестой) (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии)»; слова «301 (в части котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных), 303 (в части котельных всех мощностей), 304, 305 (в части охранных зон тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных)» заменить словами «301 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения), 303 (в части субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения и потребителей тепловой энергии), 304 (в части тепловых сетей субъектов теплоснабжения в местной системе теплоснабжения, потребителей тепловой энергии), 305 (в части охранных зон тепловых сетей в местных системах теплоснабжения, потребителей тепловой энергии и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потребителей)»; 13) в статье 802: в подпункте 1) части первой слова «части третьей» заменить словами «частей третьей и пятой»; абзац первый части третьей изложить в следующей редакции: «3. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта контроля и надзора являются: 1) результат проверки, проведенной в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан; 2) непосредственное обнаружение факта совершения административного правонарушения уполномоченным должностным лицом в сферах естественных монополий и общественно значимых рынков.»; дополнить частью пятой следующего содержания: «5. Основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении согласно подпункту 1) части первой настоящей статьи в отношении субъекта контроля и надзора являются результат проверки, проведенной в порядке, установленном законами Республики Казахстан об электроэнергетике и в области теплоэнергетики, предусмотренном статьями 6-3, 6-4 и 6-5 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и статьями 13, 14 и 15 Закона Республики Казахстан «О теплоэнергетике», а также результат расследования в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Действие настоящей части не распространяется на случаи выявления признаков административного правонарушения при осуществлении контроля и надзора в сферах, предусмотренных статьей 129, за исключением пункта 8-1 статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 8 июля 2024 года № 122-VІIІ ЗРК