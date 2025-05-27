День рождения партия решила отметить по-деловому и с пользой. В Астане к этой веховой для политического объединения дате было приурочено проведение научно-прак­тической конференции «Ауыл» партиясы: 25 жыл белесi». Участие в мероприятии приняли руководство «Ауыл», видные члены партии и ветераны, а также приглашенные гости – представители других политических партий, государственных органов, общественные и политические деятели, политологи, молодые активисты. Цель собрания – подвести итоги деятельности партии за последнюю четверть века, оценить пройденный путь и наметить планы на будущее.

Обо всем этом в своем обстоятельном докладе рассказал председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев. Он напомнил об истории создания партии как политического объединения, нацеленного на обеспечение защиты интересов сельчан и развития сельских регионов.

За прошедшие годы партия завоевала авторитет и доверие граждан. Сегодня в ней состоят более 300 тыс. человек, во всех 20 регионах страны действуют филиалы и первичные партийные организации в районах. В работу партии активно вовлекается молодежь. А на выборах в Мажилис Парламента в 2023 году «Ауыл» сумела набрать достаточное количество голосов избирателей, чтобы пройти в законодательный орган – теперь ауыловцы составляют вторую по величине фракцию.

– Несмотря на смену эпох и поколений, партия «Ауыл» сохраняет верность своим приоритетам. Развитие села, аграрного сектора было и остается ключевым направлением нашей деятельности, – отметил Серик Егизбаев. – Хочу еще раз подчерк­нуть позицию партии «Ауыл»: Казахстан был и должен вновь стать аграрной державой. Эта позиция полностью созвучна со стратегическим курсом Президента нашей страны. Партия «Ауыл» последовательно будет решать свою политическую задачу по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивому развитию сельских территорий, – добавил он.

Сегодня, по словам председателя партии, взят курс на полное обновление. В том числе ключевым направлением является внедрение новых цифровых решений и автоматизация внутренних процессов. В частности, как рассказал Серик Егизбаев, уже разработана и интегрируется с государственными базами данных электронная платформа e-party.

– Это не просто инструмент, а полноценная цифровая система с элементами искусственного интеллекта, которая обеспечит прозрачность, доступность и оперативность взаимодействия как внутри партии, так и с гражданским обществом, – подчеркнул он.

В прошлом году партия провела большой ребрендинг, усилила работу по повышению узнаваемости и видимости своей деятельности, разрабатывает новый прозрачный и удобный формат приема в партию. В целом процессы модернизации и трансформации, через которые проходит «Ауыл» сегодня, по словам ее председателя, демонстрируют готовность партии к работе в новых условиях, без популизма, с нацеленностью на конкретный результат.

На конференции также выступили один из основателей партии «Ауыл», государственный и общественный деятель, член Национального курултая Оразалы Сабден, известный государственный и политический деятель Гани Касымов, советник Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов, вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов. Поздравить ауыловцев с 25-летием пришли также их коллеги по Мажилису и партийному полю – руководитель фракции партии «Amanat» в Мажилисе.

Завершением мероприятия стало вручение юбилейных медалей тем, кто внес особый вклад в развитие партии «Ауыл».