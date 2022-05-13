Фото иллюстративное Kazpravda.kz
Общество
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"

Информацию об исчезновении продуктов в одном из супермаркетов Алматы проверил заместитель акима города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу акимата мегаполиса.

Продукты начали исчезать с полок крупного супермаркета. С такой жалобой-вопросом обратилась жительница города на встрече акима Алматы с населением Ауэзовского района.

«Каждый раз, когда идешь за покупками, товаров все меньше. Сахар только расфасованный по 5 килограммов, за один килограмм получается больше 800 тенге, ранее рассыпной был по 400 тенге. Что происходит с продовольственной ситуацией?» – посетовала жительница района.

Ерболат Досаев заверил, что проблем с крупами и бакалеей не должно возникнуть, так как все они производятся в стране, и поручил проверить информацию.

Сразу же после встречи заместитель акима мегаполиса Алишер Абдыкадыров поехал вместе с горожанкой в указанный супермаркет.

«Выяснилось, что крупы в ассортименте есть, сахар – по 435 тенге за килограмм (не 800 тенге), овощи так же в наличии.

Работники супермаркета предположили, что пенсионерка заходила в момент, когда продукцию в емкостях разбирали и еще не успели пополнить», – отметили в акимате.

В ведомстве заверили, что городские власти проверяют наценку на социально значимые продукты питания. В этот список входят 19 товаров. Наценка на них не должна превышать 15% от закупочной цены. Эти продукты при поддержке акимата поставляются напрямую от поставщиков и крупных дистрибьюторов.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Медали – для чистого удовольствия
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
По коням, опера!
Беречь, а не уничтожать
Просто легенда – Асанали Ашимов
Ответственное и компетентное участие
Без ложных ожиданий
Начать с себя
Усыпальницы Великой степи
Будем с водой
Интерес большой
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Общество
Мама пятерых детей родила тройню в Шымкенте
Общество
Металл на 11 млн тенге похитили у золотодобывающей компании…
Общество
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная рефор…
Общество
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных вла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]