Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"

Информацию об исчезновении продуктов в одном из супермаркетов Алматы проверил заместитель акима города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу акимата мегаполиса.

Продукты начали исчезать с полок крупного супермаркета. С такой жалобой-вопросом обратилась жительница города на встрече акима Алматы с населением Ауэзовского района.

«Каждый раз, когда идешь за покупками, товаров все меньше. Сахар только расфасованный по 5 килограммов, за один килограмм получается больше 800 тенге, ранее рассыпной был по 400 тенге. Что происходит с продовольственной ситуацией?» – посетовала жительница района.

Ерболат Досаев заверил, что проблем с крупами и бакалеей не должно возникнуть, так как все они производятся в стране, и поручил проверить информацию.

Сразу же после встречи заместитель акима мегаполиса Алишер Абдыкадыров поехал вместе с горожанкой в указанный супермаркет.

«Выяснилось, что крупы в ассортименте есть, сахар – по 435 тенге за килограмм (не 800 тенге), овощи так же в наличии.

Работники супермаркета предположили, что пенсионерка заходила в момент, когда продукцию в емкостях разбирали и еще не успели пополнить», – отметили в акимате.

В ведомстве заверили, что городские власти проверяют наценку на социально значимые продукты питания. В этот список входят 19 товаров. Наценка на них не должна превышать 15% от закупочной цены. Эти продукты при поддержке акимата поставляются напрямую от поставщиков и крупных дистрибьюторов.