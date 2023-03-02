Замедление инфляции ожидают в Нацбанке РК

Как отметили в финрегуляторе, инфляция складывается в соответствии с ожиданиями.

Фото пресс-службы НБ РК

Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании в Сенате озвучил прогнозы по инфляции в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Акылжан Баймагамбетов сообщил, что в Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта прошлого года, остается на уровне, превышающем среднегодовые значения за предыдущие 5 лет.

«Инфляция складывается в соответствии с нашими ожиданиями. Ее годовое значение в феврале достигло пика в 21,3%», - отметил он.

По его словам, наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который достиг 26,2%.

Непродовольственная инфляция ускорилась до 20,2% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Тогда как инфляция платных услуг достигла 15%.

«Инфляция остается высокой на фоне перестройки логистических цепочек, высоких инфляционных ожиданий, продолжающегося фискального стимулирования и увеличения кредитования. С учетом проводимой денежно-кредитной политики на фоне ожидаемого снижения внешнего инфляционного фона, налаживания новых логистических цепочек, а также ухода высокой базы 2022 года ожидается замедление инфляции», - резюмировал спикер.

