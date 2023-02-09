Замер общественного мнения

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Игорь Прохоров

Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК презентовал программу поддержки молодых экспертов в области общественных наук.

Директор КИСИ Еркин Тукумов рассказал о целях и задачах программы, принципах отбора и перспективах финалистов Программы «Казахстан: вызовы развития и пути решения».

К участию в программе приглашаются граждане Республики Казахстан до 35 лет, с наличием степени магистра в сфере гуманитарных и социальных наук, публикаций в научных изданиях, а также опыта работы не менее 3 лет. Молодые эксперты посетят обучающие тренинги и семинары по развитию исследовательских навыков. Программа откроет для них возможности самореализации, позволит занять достойное место среди аналитиков.

Программа стартовала 6 февраля, а прием заявок завершится 7 марта этого года. По ее результатам 20 экспертов получат возможность принять участие в разработке групповых и индивидуальных аналитических докладов, станут обладателями исследовательских грантов. Проект реализуется КИСИ во второй раз, победителями прошлого года стали молодые специалисты из многих городов Казахстана.

Еркин Тукумов выразил на­деж­ду, что в этом году представителей регионов будет еще больше. Ведь КИСИ активно участвует в экспертно-аналитической и информационной работе, проводит регулярные замеры электоральных настрое­ний населения и отношения к общественно-политической ситуации в стране. С целью изу­чения происходящих в регионах процессов, для проведения масштабных исследований КИСИ расширяет сеть филиалов на местах. В ближайших планах – открытие представительств КИСИ в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.

Для замеров общественного мнения КИСИ намерен провести ряд мероприятий и различных экспертных площадок. Самым главным станет Central Asian Security and Cooperation Forum. На площадке форума планируется собрать известных мировых мыслителей, ведущих экспертов и обсудить вопросы текущей повестки мирового развития.

Институт становится главной площадкой для экспертного обсуждения задач сотрудничества Центрально-Азиатского региона. Нынешний год КИСИ начал с проведения экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего», в которой приняли участие главы институтов стратегических исследований всех 5 стран региона. Такие встречи будут продолжены в течение всего года. Планируется проведение IX Форума аналитических центров стран – членов Организации тюркских государств. Намечено также проведение заседаний казахстанско-российского и казахстанско-азербайджан­ского экспертных советов, соз­данных в 2022 году.

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