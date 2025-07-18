Заметили спрос – наладили производство

Точки роста
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Новое оборудование по изготовлению купажей и меда с добавками позволило хозяйству вывести сладкий продукт на маркетплейс

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Как известно, о вкусах не спорят, и бороться с пристрастиями покупателей – занятие бесполезное. В крестьянском хозяйстве «Мед Алтайский» проанализировали спрос на крем-мед и увидели для себя отличную нишу.

Если людям в возрасте нужен привычный янтарный продукт, желательно с ярмарки, от самого пасечника, то у молодых в тренде экзотика. Молодежь чаще покупает мед с ягодами, орехами, фруктовыми концентратами. Он не течет, у него мягкий вкус, его можно намазать, как масло на хлеб. И что важно – он есть в интернет-магазине. Кликнул пару раз в смартфоне – и доставят до двери в любом количестве.

– Спрос на крем-мед постоянно растет, – дал комментарий глава крестьянского хозяйства «Мед Алтайский» Алексей Касымбаев. – Это долговременный тренд. Поэтому в 2024 году мы приоб­рели польское оборудование.

В производственную линию вошли кремовалки и гомогенизаторы – установки, придающие продукту кремовую густоту и устраняющие кристаллизацию. Плюс закуплены аппараты для купажирования, различные насадки, миксеры, фасовочная линия. Общая стоимость – десятки тысяч евро. По словам предпринимателя, найти такие серьезные по меркам малого бизнеса средства во многом удалось благодаря господдержке. Пасека получает субсидии как сельхозтоваропроизводитель и, соответственно, имеет возможность инвестировать эти средства в расширение, технологии, модернизацию.

На сегодня в линейке продукции восточноказахстанцев есть как традиционные сорта меда (горный, лес­ной, разнотравье), так и купажи – с черникой, клюквой, облепихой, малиной… Также на предприятии освоили ореховое ассорти и миксы с добавками пыльцы, перги, маточного молочка, прополиса.

– Часть сырья для медовых миксов, например малину и клубнику, мы заказываем в Алматинской области, – пояснил глава крестьянского хозяйства. – На юге страны много промышленных плантаций, откуда поставляют готовую продукцию, не требующую дополнительной обработки. Некоторые добавки, например облепиха и черника, идут из Алтайского края. А все, что касается пчеловодства – прополис, перга, пыльца – с наших пасек.

Ключевым фактором в успехе маркетинга стала регистрация своего товарного знака. По словам предпринимателя, поддержкой в прохождении непростой процедуры стала госпрограмма «Ауыл аманаты». Бренд получил название по месту расположения пасеки в Катон-Карагайском районе, у компании появился шанс выйти на маркетплейс.

– У нас время от времени возникали сложности с продвижением продукции, – рассказал Алексей Касымбаев. – Теперь, когда есть товарный знак, мы можем заниматься реализацией через популярный интернет-магазин. Расходятся не только мед и крем-мед, но и вся продукция пчеловодства: воск, перга, пыльца, маточное молочко. Очень удобная система оплаты: электронные кассовые чеки сразу фиксируются налоговиками, и у нас с налоговой отчетностью теперь намного меньше головной боли.

Новые технологические линии позволили крестьянскому хозяйству создать дополнительные рабочие места. Рабочие руки потребовались на участках производства купажей, а также на фасовке. Кроме того, заказы восточноказахстанского хозяйства помогли нарастить объемы партнерам.

– Аграрная отрасль имеет большой мультипликативный эффект, – заключил предприниматель. – Казалось бы, небольшое производство меда, но вокруг хозяйства задействовано множество бизнесов – сельское хозяйство, транспорт, упаковка, торговля.

#мед #Точки роста #Мед Алтайский

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