Замначальника одной из колоний Алматинской области освободили от должности

Кроме того, ряд других сотрудников, в том числе и руководитель учреждения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото: Kazpravda.kz

Заместителя начальника одной из колоний в Алматинской области освободили от занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В январе в социальных сетях появилась информация о якобы незаконных свиданиях в колонии Алматинской области. По данному факту Департамент УИС провел служебное расследование. В ходе проверки было установлено, что родственники одного из осужденных обратились с жалобой в администрацию учреждения. Обвиняя сотрудников колонии в неправомерных действиях, они угрожали обращением в СМИ.

Как стало известно, в нарушение действующего законодательства заместитель начальника учреждения отдал распоряжение показать осужденного через решетку КПП приехавшим в колонию родственникам. В последующем данная ситуация была преподнесена представителям СМИ, как незаконное свидание с коррупционной составляющей.

"Аналогично и по другим фактам, продемонстрированным на видеозаписях, где имеется нарушение действующих инструкций, коррупционных составляющих в ходе служебного расследования не выявлено", - говорится в сообщении департамента.

Вместе с тем, по результатам служебного расследования заместитель начальника учреждения освобожден от занимаемой должности за допущенные нарушения.

Кроме того, ряд других сотрудников, в том числе и руководитель учреждения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.