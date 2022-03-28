Послание Президента показало, что курс страны на модернизацию остается неизменным и необходимые для построения нового Казахстана структурные реформы будут реализованы.

О том, что в новом Послании будет представлен новый пакет политических реформ, Глава государства заявил еще в январе, после потрясших страну трагических событий. Тогда предполагалось, что ежегодное обращение Президента к народу будет сделано, как и предыдущие два, в сентябре. Однако очень скоро стало понятно, что к реализации нового витка реформ нужно приступать безотлагательно.

Послание «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» в итоге прозвучало почти на полгода раньше запланированного и, по мнению многих экспертов, стало для страны веховым, запустив важнейшие процессы, которые окажут влияние на облик будущего Казахстана. Вот некоторые из этих мнений.

Эфган Нифти, исполнительный директор аналитического центра Caspian Policy Center (США):

– Пакет реформ, озвученный в новом Послании Президента Касым-­Жомарта Токаева, охватывает широкий спектр нововве­дений в общественно-политическую жизнь Казахстана.

Приветствуется неизменная решимость продолжать программу структурных реформ, несмотря на трагические события начала января этого года. Среди многих изменений данный пакет реформ облегчает процесс создания политических партий, наделяет полномочиями избранный Парламент и запрещает назначение ближайших родственников Президента на политические должности. Переход к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе также имеет большое значение. Новый пакет реформ является долгожданным шагом, который должен найти поддержку у друзей и партнеров Казахстана. Процветание и стабильность Казахстана пойдет на пользу не только самой стране, но и всему Большому Каспийскому региону.

Стефано Верноле, заместитель директора журнала геополитических исследований Евразийского региона, директор по внешним связям Евразийского-средиземноморского исследовательского центра (Италия):

– Есть искреннее и очевидное желание проложить новый курс для страны, ускорив реформы, уже проведенные за последние два года и именно в свете трагических событий января. Процесс реформ должен будет происходить на всех уровнях: экономическом, социальном, культурном и политическом, потому что беспорядки показали, что кризис казахстанской системы был очень глубоким. Опас­ность заключается не только в отсутствии привлекательности для любых новых иностранных инвестиций, особенно европейских, но и в мультикультурной стабильности казахстанской нации, если экстремистские и религиозные фундаменталистские тенденции возобладают...

Генерирование существенных изменений в любой стране требует времени. Это справедливо и для Казахстана, страны молодой и имеющей свою, сложившуюся за 30 лет, специфику. Необходимы меры, которые укрепят взятый курс на реформы, создадут условия для развития в направлении эффективной и современной системы, к чему стремится нынешний Президент Токаев. Если ситуация сейчас благоприятная, то не следует медлить с проведением реформ.

В сложившихся условиях одним из преимуществ Казахстана является его сложившаяся многовекторная внешняя политика, основанная на национальных интересах, преемственность которую на словах и на деле подтвердил Касым-Жомарт Токаев. Этот фактор ваша страна может использовать для того, чтобы стать «евразийским мостом» для игроков как на Западе, так и на Востоке.

Казахстан богат природными ресурсами, и их более широкое распределение не может не способствовать социальной сплоченности и консенсусу в институцио­нальной политике. Это также позволит сделать экономические механизмы и управление страной более эффективными. Козырями должны стать государственный контроль над стратегическими секторами и либерализация малых и средних предприятий.

Я уверен, что поворот к новому Казахстану произойдет, если нынешний правящий класс будет твердо придерживаться своих целей обновления.

Этторе Розато, вице-президент палаты депутатов Италии и президент Italia Viva:

– Новое Послание Президента Казахстана открывает сезон глубоких реформ, которые значительно изменят политическую систему и административно-территориальное устройство страны. Казахстан, который в последние годы приобретает все более важную роль на геополитической и торговой мировой арене, является надежным партнером для Италии, с которым мы поддерживаем проч­ные отношения сотрудничества в энергетическом секторе.

Президент Токаев был прав, выбрав путь реформ, ограничив полномочия Президента и увеличив участие Парламента. Я уверен, что этот путь может способствовать укреплению демократии и плодотворной дружбы между нашими странами.