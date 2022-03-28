Политика
Западные эксперты высказались о новых политических реформах Токаева

Послание Президента показало, что курс страны на модернизацию остается неизменным и необходимые для построения нового Казахстана структурные реформы будут реализованы.

О том, что в новом Послании будет представлен новый пакет политических реформ, Глава государства заявил еще в январе, после потрясших страну трагических событий. Тогда предполагалось, что ежегодное обращение Президента к народу будет сделано, как и предыдущие два, в сентябре. Однако очень скоро стало понятно, что к реализации нового витка реформ нужно приступать безотлагательно.

Послание «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» в итоге прозвучало почти на полгода раньше запланированного и, по мнению многих экспертов, стало для страны веховым, запустив важнейшие процессы, которые окажут влияние на облик будущего Казахстана. Вот некоторые из этих мнений.

Эфган Нифти, исполнительный директор аналитического центра Caspian Policy Center (США):

– Пакет реформ, озвученный в новом Послании Президента Касым-­Жомарта Токаева, охватывает широкий спектр нововве­дений в общественно-политическую жизнь Казахстана.

Приветствуется неизменная решимость продолжать программу структурных реформ, несмотря на трагические события начала января этого года. Среди многих изменений данный пакет реформ облегчает процесс создания политических партий, наделяет полномочиями избранный Парламент и запрещает назначение ближайших родственников Президента на политические должности. Переход к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе также имеет большое значение. Новый пакет реформ является долгожданным шагом, который должен найти поддержку у друзей и партнеров Казахстана. Процветание и стабильность Казахстана пойдет на пользу не только самой стране, но и всему Большому Каспийскому региону.

Стефано Верноле, заместитель директора журнала геополитических исследований Евразийского региона, директор по внешним связям Евразийского-средиземноморского исследовательского центра (Италия):

– Есть искреннее и очевидное желание проложить новый курс для страны, ускорив реформы, уже проведенные за последние два года и именно в свете трагических событий января. Процесс реформ должен будет происходить на всех уровнях: экономическом, социальном, культурном и политическом, потому что беспорядки показали, что кризис казахстанской системы был очень глубоким. Опас­ность заключается не только в отсутствии привлекательности для любых новых иностранных инвестиций, особенно европейских, но и в мультикультурной стабильности казахстанской нации, если экстремистские и религиозные фундаменталистские тенденции возобладают...

Генерирование существенных изменений в любой стране требует времени. Это справедливо и для Казахстана, страны молодой и имеющей свою, сложившуюся за 30 лет, специфику. Необходимы меры, которые укрепят взятый курс на реформы, создадут условия для развития в направлении эффективной и современной системы, к чему стремится нынешний Президент Токаев. Если ситуация сейчас благоприятная, то не следует медлить с проведением реформ.

В сложившихся условиях одним из преимуществ Казахстана является его сложившаяся многовекторная внешняя политика, основанная на национальных интересах, преемственность которую на словах и на деле подтвердил Касым-Жомарт Токаев. Этот фактор ваша страна может использовать для того, чтобы стать «евразийским мостом» для игроков как на Западе, так и на Востоке.

Казахстан богат природными ресурсами, и их более широкое распределение не может не способствовать социальной сплоченности и консенсусу в институцио­нальной политике. Это также позволит сделать экономические механизмы и управление страной более эффективными. Козырями должны стать государственный контроль над стратегическими секторами и либерализация малых и средних предприятий.

Я уверен, что поворот к новому Казахстану произойдет, если нынешний правящий класс будет твердо придерживаться своих целей обновления.

Этторе Розато, вице-президент палаты депутатов Италии и президент Italia Viva:

– Новое Послание Президента Казахстана открывает сезон глубоких реформ, которые значительно изменят политическую систему и административно-территориальное устройство страны. Казахстан, который в последние годы приобретает все более важную роль на геополитической и торговой мировой арене, является надежным партнером для Италии, с которым мы поддерживаем проч­ные отношения сотрудничества в энергетическом секторе.

Президент Токаев был прав, выбрав путь реформ, ограничив полномочия Президента и увеличив участие Парламента. Я уверен, что этот путь может способствовать укреплению демократии и плодотворной дружбы между нашими странами.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Политика
Казахстан ратифицировал Соглашение по обмену персональными …
Политика
Актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и ЕС обсудили …
Политика
Казахстан и Евросоюз будут укреплять сотрудничество
Политика
Выборный процесс депутатов от АНК всегда вызывал много диск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021