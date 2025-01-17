Записаться на экзамены по вождению теперь можно только через приложение «ЦОН»

Цифровизация,Госуслуги
78
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Для этого необходимо заранее обратиться в спецЦОН для подачи заявки и получить номер заявки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение «ЦОН». Об этом сообщили в НАО ГК «Правительство для граждан», передает Kazpravda.kz

Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков, пояснили в госкорпорации.

Для обеспечения безопасности, все пользователи мобильного приложения «ЦОН» проходят двухфакторную аутентификацию: сначала - биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414. После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку «Запись на экзамен по теории» или «Запись на экзамен по практике». Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный
номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан.

Для записи на экзамен через приложение «ЦОН» необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.

Данный сервис будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что значительно повысит удобство и своевременность получения информации, отмечают в Правительстве для граждан.

Ранее запись на экзамены осуществлялась через сайт booking.gov4c.kz, теперь эта функция на сайте будет отключена для
получения расширенных возможностей через приложение «ЦОН». При этом сайт продолжит функционировать, позволяя пользователям просматривать трансляцию процесса сдачи экзаменов в режиме онлайн.

К слову, в приложении также можно забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего центра обслуживания населения и ознакомиться с актуальными вопросами.

Приложение «ЦОН» доступно к скачиванию в Google Play и App Store.

#ЦОН #приложение #экзамены #вождение #запись

Популярное

Все
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Оперативно, грамотно и честно!
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Баланс строгих норм и морали
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Батареи дождались тепла
Их породнило печатное слово
Так комфортнее и интереснее жить
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Совсем не розовые пони
Экоотели уже на подходе
Бахыт и его команда
В память об Алие
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Модульное жилье для военнослужащих
Вставай на лед!
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Чтобы не потерять себя
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Триумф на родине Болливуда
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Цена на золото снова подскочила
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Систему учета сельхозтехники внедрят в единую цифровую плат…
Новую медаль в честь Дня Победы вручат ветеранам ВОВ в Каза…
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов …
eQyzmet: как проходит онлайн-отбор на госслужбу в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]