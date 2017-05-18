​Записаться на прием

Центр приема граждан (ЦПГ) расположился в стенах конт­рольно-пропускного пункта ГП РК. Отныне здесь можно не только выписать пропуск, чтобы попасть на прием к должностному лицу, но и на месте получить консультацию со стороны дежурного прокурора по любому волнующему граж­данина вопросу. Специалисты будут оказывать помощь и при составлении обращений. Ими же запланировано ведение записи на прием к руководству прокуратур всех уровней.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РК, помещение центра оборудовано местами ожидания для граждан и элект­ронной очередью. Для удобства посетителей здесь вывешены информационные стенды с графиком и правилами приема, образцами обращений.

Как отметил на открытии центра старший помощник Генерального прокурора Сагатбек Сулеймен, ЦПГ создан по поручению Генерального прокурора. Это один из шагов по улучшению качества работы с населением. Аналогичные условия планируется создать и в других регионах уже до конца текущего года.

– Мы хотим создать климат сервисности, чтобы прокуроры тоже перестраивались, понимали, что они, как в ЦОНе, предоставляют услуги. Понятно, что это всего лишь начало, в скором времени мы планируем запустить Центр правоохранительных услуг, – подчеркнул председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК Багдат Мусин.

Улучшения коснулись и сall-цент­ра 115 Генеральной прокуратуры РК, где были усовершенствованы бизнес-процессы, обучен персонал.

Центр открыт для посетителей в рабочие дни, с понедельника по пятницу включительно, с 9.00 до 18.30.