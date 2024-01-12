Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане

Здравоохранение
100
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Запрет на импорт и реализацию корейских быстросупов в РК действовал 3 года

Фото: bober.ru

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК сообщил о снятии временного запрета на ввоз и реализацию корейской лапши быстрого приготовления, передает Kazpravda.kz.

"На основании сведений о проведении соответствующих мероприятий и результатов лабораторных исследований лапши быстрого приготовления, производимой компанией "Ottogi Ramyon Co., Ltd" (Оттоги Рамен Ко.Лтд»), постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 9 января 2024 года № 1 отменена временная санитарная мера по запрету ввоза и реализации вышеуказанной продукции", - говорится в сообщении комитета.

Постановление будет доведено до сведения уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза, заинтересованных уполномоченных органов республики, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", добавили в КСЭК.

Запрет на импорт корейских быстросупов Казахстаном был введен в октябре 2020 года.

#Минздрав #постановление #отмена #запрет #Корея #лапша

Популярное

Все
Инвесторам – зеленый свет!
Строить прогрессивное общество
Наказание неминуемо
Точный прицел с Laporte
Олимпийский штаб в столице
О добром наставнике замолвите слово...
Под зимними ливнями
Разрушающая сила кармы
Аппетит «расширенного» Правительства превосходит возможности экономики
Простые, но вечные истины
ALEM – прорыв в современной медицине
Кампания против кори
Новинки для книголюбов
Забота год за годом
Медцентр на миллиард
Указ Главы государства
Творчество без границ
Эргономичная конструкция
Продвижение молодых
Форма самоидентификации
Не рукоделие, а сustom art
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Объединиться в молитвах за мир
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне
Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Субъекты фармрынка жалуются на непрозрачность предельного ц…
Почти 400 тыс. казахстанцев по результатам скрининга оказал…
Нужны пилюли для больниц
Премьер поручил расширить охват иммунизации против кори

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]