Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане

Запрет на импорт и реализацию корейских быстросупов в РК действовал 3 года

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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК сообщил о снятии временного запрета на ввоз и реализацию корейской лапши быстрого приготовления, передает Kazpravda.kz.

"На основании сведений о проведении соответствующих мероприятий и результатов лабораторных исследований лапши быстрого приготовления, производимой компанией "Ottogi Ramyon Co., Ltd" (Оттоги Рамен Ко.Лтд»), постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 9 января 2024 года № 1 отменена временная санитарная мера по запрету ввоза и реализации вышеуказанной продукции", - говорится в сообщении комитета.

Постановление будет доведено до сведения уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза, заинтересованных уполномоченных органов республики, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", добавили в КСЭК.

Запрет на импорт корейских быстросупов Казахстаном был введен в октябре 2020 года.