Зарубежные кадры: Какие профессии востребованы в Казахстане

Минтруда подготовило изменения в перечень профессий для получения иностранцами постоянного проживания в стране, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Документ еще не принят, он доступен для обсуждения до 13 марта.

В список включены следующие профессии: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, врач лучевой диагностики, разработчик программного обеспечения, специалист по поддержке программных продуктов, разработчик мобильных приложений, врач-педиатр, графический дизайнер, техник графической анимации, видеомонтажер.

Также страна заинтересована в таких кадрах, как художник-иллюстратор, звукооператор, инженер по защите информации, специалист по информационной безопасности, инженер по искусственному интеллекту, администратор серверов и др.