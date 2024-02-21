Зарубежные специалисты оценили действия спасателей на руднике «Майкаинзолото»

С начала поисково-спасательных работ МЧС, ДЧС Павлодарской области и Ассоциация аварийно-спасательных служб регулярно консультировались с международными специалистами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

В частности, проводились консультации с руководителями, опытными специалистами из МЧС России, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана.

Подобная работа была проведена и Ассоциацией аварийно-спасательных служб РК. Она совещалась с зарубежными партнерами - ведущими профессиональными аварийно-спасательными службами из ЮАР, России, Канады.

– Международные специалисты отмечают, что подобных чрезвычайных ситуаций у них зарегистрировано не было. Но были зарегистрированы обрушения шахт с другими особенностями. Отзывы зарубежных специалистов на действия спасателей из Казахстана – положительные. Отмечен колоссальный объем проведенных работ, с привлечением максимальных сил и средств, которые можно было использовать при имеющихся характеристиках грунта. Все привлеченные международные эксперты отмечают дальнейший риск проведения работ, так как работы на объекте осложняются крайне нестабильным состоянием почвы, постоянным осыпанием грунта с откосов воронки, и возможных пустот под воронкой, что увеличивает риск дальнейших обвалов и соответственно, риск для спасателей, – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия на территории предприятия «Майкаинзолото» произошла в ночь на 4 января. Под землю провалился автобус с 4 спасателями. Тела двоих человек были найдены почти сразу, уже больше месяца судьба еще двоих спасателей остается неизвестной. Спасатели продолжают поиск автобуса в Майкаине с высоким риском для жизни.