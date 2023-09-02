Заседание столичной Антитеррористической комиссии провел аким Касымбек

В Астане под руководством акима Ж.Касымбека проведено очередное заседание столичной Антитеррористической комиссии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического центра Республики Казахстан.

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В работе консультативно-совещательного органа приняли участие руководители правоохранительных и государственных органов, входящих в состав комиссии.

Участниками поднят вопрос предупреждения и профилактики вовлечения молодежи в террористические и экстремистские организации. Рассмотрены проблемные аспекты организации антитеррористической защиты объектов города.

Также обсуждены меры по повышению эффективности реабилитации осужденных, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы. Отмечена необходимость совершенствования деятельности по дальнейшей дерадикализации, адаптации и социализации в обществе при их выходе на свободу.

Обратившимся гражданам в местные органы в поисках работы, оказывается следующая социальная защита: помощь в трудоустройстве, участие в активных мерах содействия занятости.

По итогам заседания принят ряд протокольных решений.