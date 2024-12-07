Защита интеллектуальных прав

Статьи
24
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Эффективная защита прав интеллектуальной собственности играет решающую роль в развитии экономики. Об этом шла речь на «круглом столе» в СЦК с участием вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По ее словам, в нынешнем году Минюстом разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты в области интеллектуальной собственности, предусматривающий новые инструменты ее защиты. Кроме того, на рассмотрении Мажилиса Парламента находится проект закона о ратификации Казахстаном Марракешского договора, направленного на упрощение доступа к литературным произведениям людям с ограниченными возможностями.

Недавно в законодательство Республики Казахстан был введен новый объект интеллектуальной собственности – «Географические указания», что стало важным аспектом защиты уникальности продукции, укрепления региональных брендов, повышения конкурентоспособности. С марта в Национальный институт интеллектуальной собственности подано 178 заявок на регистрацию географических указаний, из которых зарегистрировано 38. Также, по данным Ботагоз Жакселековой, в этом году запущена первая в Центральной Азии специализированная программа ВОИС в области интеллектуальной собственности и бизнеса.

Как отметила вице-министр, одним из ключевых достижений этого года стало укрепление международного сотрудничества, направленного на развитие инноваций и защиту интеллектуальной собственности. Казахстан заключил меморандум с Министерством юстиции Сингапура, организовав Региональную церемонию обнародования Глобального инновационного индекса (ГИИ), а также приняв участие в различных проектах ВОИС.

Министерство юстиции продолжает активно продвигать инициативы в области защиты авторских прав и поощрения изобретательской деятельности. Нынешний год ознаменован юбилейной церемонией награж­дения победителей республиканского конкурса «Шапағат», привлекшего более ста изобретателей и научных коллективов.

#защита #право #СЦК #интеллектуальная собственность

Популярное

Все
Твердая позиция по мягкой силе
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Инфлюенсер казахских традиций и языка
Требуются новые подходы
Забудьте о ведрах с углем и золой!
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Чтобы выращивать, а не завозить
Парк перекрыл дорогу саду
Дом без рулевого
Духовные связи крепки, дружба вечна
Маулен Ашимбаев: Наука должна работать на стратегические цели страны
Международные стандарты по борьбе с коррупцией
Казахстан подтверждает приверженность принципам ОБСЕ
Повестка пленарного заседания сформирована
На комиссии по демонополизации экономики
Внимание – ключевым отраслям
АПК: ресурсы, субсидии, лизинг
В Уральске начал работу реабилитационный центр «Мейiрiм»
В Театре танца восстановили историческую драму «Аксак Кулан»
Защита интеллектуальных прав
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Мы – из Казахстана!
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Будем друзьями?
Вопрос жизни
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Труд, облагородь человека!
«Киберпол» работает эффективно
В Южной Корее открылась кофейня Starbucks с видом на КНДР
Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Кто и как охотится за нашими детьми?
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК

Читайте также

В Уральске начал работу реабилитационный центр «Мейiрiм»
АПК: ресурсы, субсидии, лизинг
Внимание – ключевым отраслям
Повестка пленарного заседания сформирована

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]