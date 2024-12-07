Защита интеллектуальных прав

По ее словам, в нынешнем году Минюстом разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты в области интеллектуальной собственности, предусматривающий новые инструменты ее защиты. Кроме того, на рассмотрении Мажилиса Парламента находится проект закона о ратификации Казахстаном Марракешского договора, направленного на упрощение доступа к литературным произведениям людям с ограниченными возможностями.

Недавно в законодательство Республики Казахстан был введен новый объект интеллектуальной собственности – «Географические указания», что стало важным аспектом защиты уникальности продукции, укрепления региональных брендов, повышения конкурентоспособности. С марта в Национальный институт интеллектуальной собственности подано 178 заявок на регистрацию географических указаний, из которых зарегистрировано 38. Также, по данным Ботагоз Жакселековой, в этом году запущена первая в Центральной Азии специализированная программа ВОИС в области интеллектуальной собственности и бизнеса.

Как отметила вице-министр, одним из ключевых достижений этого года стало укрепление международного сотрудничества, направленного на развитие инноваций и защиту интеллектуальной собственности. Казахстан заключил меморандум с Министерством юстиции Сингапура, организовав Региональную церемонию обнародования Глобального инновационного индекса (ГИИ), а также приняв участие в различных проектах ВОИС.

Министерство юстиции продолжает активно продвигать инициативы в области защиты авторских прав и поощрения изобретательской деятельности. Нынешний год ознаменован юбилейной церемонией награж­дения победителей республиканского конкурса «Шапағат», привлекшего более ста изобретателей и научных коллективов.