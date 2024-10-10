Защита осведомителей: Антикор предложил новые правила

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С 3 января 2023 года эта категория граждан подпадает под комплексную программу защиты свидетелей. Теперь лица, сообщившие о коррупции, имеют защиту не только в плане физической неприкосновенности, но также усилены меры по защите их трудовых прав, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.

«Согласно новым правилам, осведомители не могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности, уволены или переведены на другую должность без участия сотрудника антикоррупционной службы в комиссии. Также установлена уголовная ответственность за разглашение конфиденциальной информации о тех, кто сообщил о коррупции», - сообщили в Антикоре.

Сообщить о коррупционном факте может любой гражданин, позвонив в Call-центр Антикора по номеру 1424, который работает круглосуточно, или посетив территориальные Antikor Ortalygy.

Антикоррупционная служба призывает граждан делиться информацией о коррупционных фактах, обращаясь в Call-центр по номеру 1424.