В текущем году для оснащения материально-технической базы лесохозяйственных учреждений на приобретение 6 пожарных машин на базе КАМАЗ и установки 4 пожарных наблюдательных вышек из областного бюджета выделено 792 млн тенге. В настоящее время проводятся конкурсы госзакупок. Кроме того, из местного бюджета дополнительно выделено 44,1 млн тенге для закупа различного оборудования, специнвентаря и раций.

На сегодня в учреждениях лесного хозяйства региона имеются 7 пожарных наблюдательных вышек, 7 единиц камер видеонаблюдения, а также 8 беспилотных летательных аппаратов и 10 cистем раннего обнаружения лесных пожаров. Лесхозы оснащены 12 пожарными машинами, 31 трактором с плугом, 22 водораздатчиками, 25 патрульными машинами, 312 ранцами и 430 устройствами радиосвязи.

Общая площадь земель государственного лесного фонда в ЗКО составляет 224 699 га, из них площадь, покрытая лесом – 88 457 га. По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, за период с 2019 по 2024 годы в регионе зарегистрировано 72 случая лесных пожаров общей площадью 10 616,3 га, из них покрытая лесом площадь составила 5 623,2 га. С начала этого года на территории государственного лесного фонда (на территории г. Уральск) зарегистрирован 1 лесной пожар на площади 4,5 га.