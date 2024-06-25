Защитить надежно от беды

На днях СМИ Усть-Каменогорска сообщили о несчастном случае с двухлетним малышом. Молодая мама отвлеклась буквально на пару минут – и этого хватило, чтобы ребенок забрался на подоконник и навалился на москитную сетку. Малыш упал с пятого этажа, его госпитализировали с множественными травмами.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, подобные случаи, к сожалению, регистрируются каждый год, особенно с наступ­лением тепла. В департаменте специально организовали благотворительную акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме. По словам заместителя начальника ДЧС ВКО Куатбека Кенжебекулы, они установили защитные устройства на окнах в квартире, где живет семья с детьми-инвалидами. Эти зам­ки несложные, недорогие и при этом надежно защищающие от беды.

Как напомнили чеэсники, если дома маленькие дети, нельзя оставлять окна открытыми и размещать вблизи подокон­ников мебель. Окна следует оснастить защитой, а оконную ручку заблокировать, чтобы ребенок не смог ее открыть. Важно правильно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частнос­ти, средства солнцезащиты – жалюзи и рулонные шторы – должны быть без свисающих шнуров и цепочек.