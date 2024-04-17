Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств

Рассмотрение уголовного дела по факту смерти Салтанат Нукеновой продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz
По мнению защитника Ерлана Газымжанова, следователь сфальсифицировал протокол осмотра сотового телефона свидетеля Ахмединой. Также по словам защитника, следователь неверно взял у нее расписку о сохранности телефона.
Напомним, 19 апреля 2023 года у Салтанат Нукеновой состоялась переписка с подругой Аидой Ахмединой. Гособвинитель зачитала их сообщения в суде. Переписка подтверждает, что ее гражданский муж Куандык Бишимбаев заставил супругу сняться в интимном видео, а также подтверждает факты ее истязания.
Телефон, который после дачи показаний Ахмедина предоставила суду, был сломан ее ребенком и открыть его не удалось.
По мнению Газымжанова, данный факт может указывать на фальсификацию сообщений между подругами. Он сравнил некоторые сообщения с личными заметками Нукеновой по смыслу, намекая на то, что переживания Салтанат были не такими, как она описывает их в переписке с Аидой.
Таким образом, признать недопустимым сотовый телефон свидетеля Ахмединой, постановление о приобщении к делу переписки Нукеновой и Ахмединой ходатайствовал авдвокат Бишимбаева.
На это гособвинитель Саяхат Нурбеков выразил свое недоумение.
«Я в полном удивлении. Сторона защиты утверждает, что Нукенова писала заметки Бишимбаеву. У меня вопрос: с каких это пор через заметки можно переписываться с другими людьми?! Заметка – это дневник с личными мыслями.
На всю страну сторона защиты заявляет, что следователь сфальсифицировал записки путем редактирования. Прошу сделать замечание, объективных обстоятельств не имеется, что следователь сделал эти переписки. Необоснованно и подлежит отказу», – отрезал гособвинитель Саяхат Нурбеков.
Судья Айжан Кульбаева подчеркнула, что оснований не доверять показаниям Ахмединой у суда не имеется.
«То, что в качестве сопоставления стороной защиты были предоставлены заметки Нукеновой, фактически не соответствует законодательным актам. Защитнику делается замечание по поводу его доводов о том, что протокол осмотр сотового телефона Ахмединой был сфальсифицирован сотрудником, который проводил осмотр», – заключила Кульбаева.