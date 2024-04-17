Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Рассмотрение уголовного дела по факту смерти Салтанат Нукеновой продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По мнению защитника Ерлана Газымжанова, следователь сфальсифицировал протокол осмотра сотового телефона свидетеля Ахмединой. Также по словам защитника, следователь неверно взял у нее расписку о сохранности телефона.

Напомним, 19 апреля 2023 года у Салтанат Нукеновой состоялась переписка с подругой Аидой Ахмединой. Гособвинитель зачитала их сообщения в суде. Переписка подтверждает, что ее гражданский муж Куандык Бишимбаев заставил супругу сняться в интимном видео, а также подтверждает факты ее истязания.

Телефон, который после дачи показаний Ахмедина предоставила суду, был сломан ее ребенком и открыть его не удалось. 

По мнению Газымжанова, данный факт может указывать на фальсификацию сообщений между подругами. Он сравнил некоторые сообщения с личными заметками Нукеновой по смыслу, намекая на то, что переживания Салтанат были не такими, как она описывает их в переписке с Аидой.

Таким образом, признать недопустимым сотовый телефон свидетеля Ахмединой, постановление о приобщении к делу переписки Нукеновой и Ахмединой ходатайствовал авдвокат Бишимбаева.

На это гособвинитель Саяхат Нурбеков выразил свое недоумение.

«Я в полном удивлении. Сторона защиты утверждает, что Нукенова писала заметки Бишимбаеву. У меня вопрос: с каких это пор через заметки можно переписываться с другими людьми?! Заметка – это дневник с личными мыслями.

На всю страну сторона защиты заявляет, что следователь сфальсифицировал записки путем редактирования. Прошу сделать замечание, объективных обстоятельств не имеется, что следователь сделал эти переписки. Необоснованно и подлежит отказу», – отрезал гособвинитель Саяхат Нурбеков.

Судья Айжан Кульбаева подчеркнула, что оснований не доверять показаниям Ахмединой у суда не имеется.

«То, что в качестве сопоставления стороной защиты были предоставлены заметки Нукеновой, фактически не соответствует законодательным актам. Защитнику делается замечание по поводу его доводов о том, что протокол осмотр сотового телефона Ахмединой был сфальсифицирован сотрудником, который проводил осмотр», – заключила Кульбаева.

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