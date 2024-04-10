«Я знала, что без видео не отпустит»: переписку Нукеновой с подругой озвучили в суде над Бишимбаевым

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

19 апреля 2023 года у Салтанат Нукеновой состоялась переписка с подругой Аидой Ахмединой, которая подтверждает, что ее гражданский муж Куандык Бишимбаев заставил супругу сняться в интимном видео

Скриншот видео

Сообщение Салтанат близкой подруге, отправленное за 7 месяцев до смерти, озвучила гособвинитель в ходе судебного процесса над Бишимбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz

Салтанат призналась подруге, что ей понадобится адвокат, ей нужно забрать свои вещи у Куандыка.

«Мне надо быть готовой ко всему. Я тебе доверяю. Я тебе расскажу, как все закончится. Мне уже ничего не нужно, я просто хочу забрать свои вещи. (...) Я сама, не знаю, что ждать. Навряд ли он меня просто отпустит. (...) Я буду стоять на своем, он будет ныть всем про любовь, потом,  про то, какая я ужасная. Если я не вернусь и не поведусь на все его уговорки, он начнет мстить», - написала она.

Она рассказала Аиде о том, что много раз пыталась уйти, но ее не пускал муж. Он опасался, что семья девушки будет шантажировать его, поскольку у брата есть фото ее избитого лица. В ответ он предложил сняться на видео, где она будет обнаженной.

«Я говорила ему: «Ты просто монстр». Но я знала, что без видео он меня не отпустит. Я сделала видео, чтобы просто уйти от него. У меня выхода не было. Я устала, я ни с кем не общаюсь кроме него. Он каждый шаг контролирует, каждое сообщение, каждый звонок», - говорится в переписке.

По ее словам, Куандык был вспыльчив, мог кричать, унижать.

«Я вымотанная. Я просто молчу постоянно и оправдываюсь, чтобы избежать скандал, у меня нервы не выдерживают. Лишь бы он не разозлился. Да, он любит маниакально. Это не любовь. Я все это сейчас изучаю, я для этого сбежала в Павлодар. Его жалко тоже, я на этой жалости все время держалась», - цитирует прокурор слова Салтанат.

Также в переписке упоминается, что зимой он во время ее попытки уйти, Куандык вырвал волосы Салтанат.

«Он несколько раз меня за волосы держал и кричал. У меня клочьями все волосы выпадали. Я постоянно ухожу, потом он перестал поднимать руки. И работа с психологом якобы помогает. Я после этих случаев боюсь кому-то что-то писать о нем или о наших отношениях. Аида, только не говори маме, девчонкам тем более, пожалуйста, никому», - написала Салтанат Нукенова.

Ранее Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой.

Напомним, судебное разбирательство по делу Бишимбаева началось 11 марта. В тот же день гособвинитель Айжан Аймаганова сообщила в зале суда о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев заставил гражданскую супругу Салтанат Нукенову сниматься в интимном видео. По словам прокурора, Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой есть фото её разбитого лица и предполагая, что они могут на него давить, заставил Нукенову снять интимное видео, где она была обнажённой. Под страхом побоев Нукенова согласилась.

#истязание #Бишимбаев #Салтанат Нукенова #переписка #Аида Ахмедина #интимное видео

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